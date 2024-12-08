«Зачем из Раскольникова делать идиота?»: мнение школьной учительницы о новом «Преступлении и наказании»

Родион Раскольников ведет себя необычно в новом сериале Владимира Мирзоева Источник: kinopoisk.ru











Режиссер Владимир Мирзоев выпустил долгожданный сериал «Преступление и наказание» (18+). Киноновинку можно увидеть в онлайн-кинотеатре «Кинопоиск». Действие происходит в современном Петербурге. Героев Достоевского поместили в непривычные локации: стриптиз-салон, на вечеринки и в супермаркеты. Корреспондент NGS55.RU Мария Носенко, которая ранее работала учителем литературы и репетитором, делится впечатлениями. Далее — от первого лица.

Сериал «Преступление и наказание» изначально привлекает актерским составом. Иван Янковский после «Слова пацана» (18+) продолжает собирать в свою копилку интересные проекты. Здесь он в роли Раскольникова, а популярная актриса Любовь Аксенова играет его сестру Дуню.

Интересно посмотреть и на Алену Михайлову в роли Сони Мармеладовой, особенно после ее успеха на Каннском кинофестивале с фильмом «Жена Чайковского» (18+). Но в итоге мастерство актеров для меня ушло на второй план. Сериал породил во мне противоречивые чувства: и грусть, и раздражение, и восхищение, и скуку.

Сериальные Раскольников и Соня, как я и ожидала, переспали друг с другом Источник: kinopoisk.ru











Пока смотрела первые четыре серии, было сложно привыкнуть к устаревшему языку, которым говорят герои из XIX века. Это всё те же Раскольников, Дуня и Соня, только живущие в современном Петербурге. Если на первой серии хотелось плеваться, то впоследствии я стала понимать, что иначе зритель сильно отошел бы от сути главных героев и от романа в целом. Ведь речь всё еще идет о произведении XIX века. И в этом соединении несоединимого, по-моему, кроется главный факап сериала.

Темы романа

Да, современным молодым людям действительно интереснее смотреть такие интерпретации, нежели нафталиновые версии, снятые много лет назад. Подростки и так плохо читают классику, а так хотя бы есть надежда, что они захотят с ней познакомиться. Из «Преступления и наказания» молодые люди могут взять в свою интеллектуальную копилку образ жизни разночинцев в XIX веке и образ старого Петербурга, а также подумать над философскими темами и разобраться в психологии человека, поставленного в тяжелые жизненные обстоятельства. Много того, что можно обсудить во время светской беседы, дебатов или квиза.

Студент живет в комнате, которая значительно больше, чем описывается в романе Источник: kinopoisk.ru











Но в сериале тяжелые темы, которые поднимает роман, искажены. Из школьного курса мы помним, что одна из целей романа — показать жизнь разночинцев. Другими словами, выходцев из нижних и средних слоев населения, вынужденных жить в нищете почти без возможности возврата к нормальной работе. Вспомните Мармеладова, который не мог прокормить семью, а ведь это бывший чиновник. Словом, это такой слой населения, о котором не писали до Достоевского. Очень несчастные люди.

В сериале же потерян трагизм «маленьких людей». Как мы можем уловить несчастье девушки без приданого, которая стоит в супермаркете в классных джинсах и очках? Современной Дуне Раскольниковой не обязательно выходить замуж ради благосостояния, тем более, что это просто не модно и странно в наши дни. А два века назад это был единственно возможный выход. Только вдумайтесь, как это было страшно!

В сериале Раскольников убивает даму, дающую микрозаймы Источник: kinopoisk.ru











Трагизм героев теряется, а их безумие выступает на передний план. Посмотрим на современную Катерину Ивановну, которая не может взять подработку из дома или пойти хотя бы продавцом в супермаркет. В сериале она выходит просить милостыню с детьми, и это кажется бредом. Когда я читала роман, на этом моменте у меня выступили слезы, потому что у героини не было выхода. В сериале меня тронул только трагизм Свидригайлова, судьба которого хорошо легла на современный Петербург.

А вот Петербург показан лаконично и точно Источник: kinopoisk.ru











Раскольников

То же касается и студентов. Раскольников может легко бросить университет и пойти работать хоть бариста в кофейню, а раньше студенты выживали, зарабатывая переводами и за счет преподавательской деятельности. Именно поэтому так странно мне слышать совет Разумихина Раскольникову, который звучит как «возьми нескольких учеников». Да в современном Петербурге полно работы! Какие ученики и переводы?

К пятой серии становится всё больше абсурда. Раскольников ведет себя как ребенок, и от его душевных метаний не остается и следа. Его интеллект, как проблеск, просыпается только во время первой встречи с Порфирием Петровичем. В этот момент Раскольников объясняет свою теорию. Видно же, что у человека есть высшее образование, зачем из него делать идиота?

Желая показать темную сторону убийцы, авторы сериала ввели отдельного персонажа Источник: kinopoisk.ru











Атмосферу безумия добавляет визуализация снов. Они важны, но не думаю, что их стоит выпускать на передний план. В сериале нет внутренних монологов, мало внутренних метаний. За этим сложно уловить любовь Раскольникова к семье, к матери и сестре и его человечность. Эпизод с израненной лошадью, которую спасает Раскольников, зрители могут не понять без контекста. В романе, кстати, момент выглядит совсем по-другому. А он очень важен для понимания героя.

Но, возможно, вся эта мешанина позволит привлечь внимание школьников, которым русская классика кажется скучной. К концу шестой серии я подумала, что, может, дать спокойно состариться классике и перестать тянуть мертвую лошадь за вожжи? А если снять похожую историю, но с другими героями, не пытаясь сохранить связь с романом через устаревшую речь и имена? Ощущение, что авторы испугались провала новой экранизации «Евгения Онегина» от Сарика Андреасяна, который переложил стихи Пушкина в прозу, и никак не стали менять речь героев Достоевского.

А этот кадр со старухой — отсылка то ли к фильмам Хичкока, то ли к нашумевшей «Субстанции» (18+) Источник: kinopoisk.ru











Визуал

Но перейдем к самому для меня интересному — визуалу. Уровень режиссерской и операторской работы кажется достойным Голливуда. Повсюду отсылки к мировому кинематографу. Мы можем увидеть эстетику Дэвида Линча в моментах, когда Свидригайлов или Марфа Петровна танцуют как Одри из «Твин Пикс», а также когда появляются карлики или звучит саксофон.

В сериале Марфа Петровна странно танцует Источник: kinopoisk.ru











У Марфы Петровны хоррорный образ Источник: kinopoisk.ru











Мы можем увидеть неоновую эстетику фильмов Николаса Вандинга Рефна, режиссера «Драйва» (18+) и «Неонового демона» (18+). Яркие цвета и свет могут символизировать неискренность, искусственность в поведении героев. Выглядит ярко и современно. Здесь же — отсылка к фильму «Близость» (18+) Майка Николса. Образ стриптизерши в розовом парике, который примеряет на себя Соня Мармеладова, уже прочно вошел в поп-культуру задолго до сериала.

В стриптиз-салоне Соня Мармеладова преображается внешне, но не внутренне Источник: kinopoisk.ru











Интересно и построение кадра, например, в сцене, где Разумихин и Прасковья Павловна лежат в постели. Точь-в-точь как в фильмах Уэса Андерсона, который взял симметричное построение кадра в качестве маркера своих фильмов. Словом, картинка точно привлекает внимание.

В некоторых моментах цветовая гамма меняется Источник: kinopoisk.ru











Актеры

Приятно удивил Иван Янковский. Он, как и в «Слове пацана», представил своего Раскольникова не интеллектуалом, которым у него лучше всего получается быть, а подростком в теле молодого парня. С капризами, упреками, беспечностью и больным умом, который доводит до тремора.

У остальных актеров довольно типичные для них роли. Например, Алена Михайлова запомнилась по роли проститутки в «Чиках», а тут она — Сонечка Мармеладова. Ее мачеху Катерину Ивановну играет Виктория Толстоганова. Героиня получилась истеричной, как и большая часть других ее персонажей.

Эпизоду с лошадью я, как поклонница романа, была рада Источник: kinopoisk.ru











Хочется отметить и Тень Раскольникова, которую пустили отдельным персонажем. Она помогает раскрыть тему двойничества, появляясь то перед Лужиным, то перед Свидригайловым. К сожалению, она не помогла лучше раскрыть персонажей. Хочется похвалить авторов за их смелость и креатив. Они попытались сделать что-то неординарное. В то же время всему есть мера, и порой стоит выбрать что-то конкретное, а не пытаться смешивать всё и сразу.

Как вам новая экранизация? Понравилась Не понравилась Еще не смотрел(-а) Не знаю, смешанные чувства Не собираюсь смотреть