«Обнимаю, люблю, твой Олег!» Басилашвили — об Алисе Фрейндлих к 90-летию

Олег Басилашвили и Алиса Фрейндлих до сих пор играют вместе, как и 47 лет назад Источник: кадр из фильма «Служебный роман», 1977 год











Невозможно поверить, что эта изящная красивая женщина пережила блокаду Ленинграда, долго не получала достойных ролей в кино и до сих пор волнуется перед спектаклем. Еще труднее поверить в ее возраст. Кажется, что ему она не подвластна совсем. А еще великая актриса очень скромна и очень мало общается с прессой, но зато сразу после юбилея снова выйдет на сцену, об этом МSK1.RU рассказали в ее родном театре, а еще ее коллега по сцене Олег Басилашвили.

Источник: Городские порталы

«Билеты на Фрейндлих улетают моментально»

Тем, кому посчастливится попасть на спектакль «Лето одного года» в Большой драматический театр имени Товстоногова, повезет увидеть на сцене невероятный дуэт — действительно народных артистов России Алису Фрейндлих и Олега Басилашвили. Вот уже 14 лет они играют в этой постановке, созданной специально для них.

— Надеемся, что ближайший спектакль «Лето одного года» пройдет у нас 16 декабря, но это пока не точно, — рассказали MSK1.RU в БДТ. — И так каждый месяц мы особо выбираем даты: нужно убедиться, что оба актера здоровы, что они хорошо себя чувствуют, что готовы играть. Поэтому мы не можем сказать заранее, когда состоится спектакль. Максимум, открываем продажу билетов за неделю. Советую следить за афишей на нашем сайте — билеты улетают моментально.

И зрителей, охотящихся за билетами, можно понять — пожалуй, это единственная в стране возможность увидеть на сцене сразу двух гениальных актеров! Алиса Фрейндлих и Олег Басилашвили играют в спектакле семейную пару, которая за очень длинную жизнь смогла сохранить уважение, нежность и любовь друг к другу, несмотря на обстоятельства, личные проблемы и страхи. Играют настолько виртуозно и тонко, что даже не очень важно, о чем спектакль, гораздо важнее эмоции, которые могут вызвать артисты одним движением головы или изменением интонации. За 50 лет жизни в одном театре и за 14 лет работы в одном спектакле Алиса Фрейндлих и Олег Басилашвили стали по-настоящему родными людьми.

Уже 14 лет подряд Алиса Фрейндлих и Олег Басилашвили выходят на сцену Большого драматического театра имени Товстоногова в спектакле «Лето одного года». Изображая семейную пару все эти годы, они действительно стали родными людьми Источник: фото с сайта bdt.spb.ru











— Конечно, мы с Алисой очень близки, — признался MSK1.RU Олег Валерьянович. — Я давно и сильно люблю мою дорогую Алису. Мы с ней уже долгие годы мучаем друг друга на сцене. Только эти муки приводят к хорошему результату — каждый раз мы слышим аплодисменты зрителей, а значит, всё мы делаем правильно.

— Олег Валерьянович, за эти годы вы не устали от партнерства, не стало вам скучно?

— Странно, но мне часто задают этот вопрос, наверное, не понимают, что за человек Алиса Бруновна. Нет, никакой усталости! Все эти годы я наслаждаюсь нашей совместной работой, восхищаюсь этим человеком, этой талантливейшей актрисой. И не стесняюсь признаться, что до сих пор учусь у нее мастерству. Находиться с ней на одной сцене — это огромная привилегия! Я желаю Алисе здоровья, счастья, а главное — ролей, в которых она сможет выразить свой невероятный дар, глубину личности, свое мастерство. И я счастлив, что у меня были эти годы теснейшего душевного сотрудничества и будут, дай Бог, еще. Алиса, обнимаю, люблю, твой Олег.

Вместо оперной сцены — драматическая

Одна из первых заметных ролей актрисы — баронесса в «Соломенной шляпке» (1975 год). Алиса Фрейндлих очень органично выглядела в нарядах XIX века Источник: кадр из фильма











Но большинство зрителей страны помнят дуэт Олега Басилашвили и Алисы Фрейндлих не по спектаклям БДТ, а по любимой до сих пор картине «Служебный роман». К этому времени Олег Валерьянович уже имел заметные кинороли, а Алисе Бруновне, звезде ленинградской театральной сцены, кинематографисты предлагали лишь эпизоды или небольшие образы, например, в музыкальной комедии «Соломенная шляпка». Режиссер Эльдар Рязанов давно мог бы изменить эту ситуацию, но их сотрудничество судьба словно откладывала. Попробовав Алису Фрейндлих в роли Шурочки для «Гусарской баллады», он был очень доволен игрой актрисы, но ни грим, ни костюм, ни манеры не могли сделать из нее мужчину — настолько сильной была женственность актрисы. Пришлось искать другую исполнительницу главной роли. Роль Алевтины в «Зигзаге удачи» он писал уже конкретно под Фрейндлих, но и тут не получилось — актриса ждала ребенка от второго мужа — Игоря Владимирова, режиссера Ленинградского академического театра имени Ленсовета.

И только с третьей попытки Рязанову удалось заполучить актрису в свой фильм «Служебный роман». Как вспоминал режиссер, Фрейндлих без проблем согласилась стать мымрой — несимпатичной, безвкусно одетой руководительницей статистического управления, даже сама нашла в гардеробной «Мосфильма» ужасный коричневый костюм. Не каждая актриса, к тому же, привлекательная, согласна так «ухудшить» свою внешность. Но для Алисы Бруновны всегда была важна правда жизни, достоверность образа.

«Не подпасть под очарование Алисы Бруновны — женское, человеческое, актерское — было невозможно. Она стала любимицей всей нашей съемочной группы… Полное отсутствие каких бы то ни было черт зазнайства или превосходства, наоборот, самоирония, врожденная деликатность, скромность, приветливость ко всем участникам съемочного процесса, душевная расположенность к людям — такова Алиса Бруновна в жизни», — написал Эльдар Рязанов в своей книге «Грустное лицо комедии, или Наконец подведенные итоги».

После «Служебного романа», который стал лучшим фильмом 1978 года, театральная актриса стала получать интересные предложения от кинорежиссеров, а 58 миллионов зрителей, посмотревших комедию, узнали ее с новой стороны — как прекрасную певицу. В телефильме «Три мушкетера», где Алиса Фрейндлих сыграла королеву Анну Австрийскую, она снова пела. После школы, в которую маленькая Алиса пошла в страшном для Ленинграда 1941 году, она всерьез думала о карьере оперной певицы. Ни ужасные годы блокады, ни недоедание, ни болезни не повлияли на ее прекрасный голос с редким тембром — высокое меццо-сопрано. От оперной сцены ее отговорил отец, известный актер Бруно Фрейндлих, к мнению которого она прислушивалась, но петь не перестала и очень радовалась, если такая возможность выпадала в театре или кино.

Страх за близких

Внук Алисы Фрейндлих Никита Владимиров стал продюсером и режиссером, но в юности пробовал себя в роли актера и снялся в нескольких эпизодах, например, в сериале «Отличница», 2017 год Источник: кадр из фильма «Отличница», 2017 год











Последний кинопроект, где снялась Алиса Бруновна в 2022 году, «Родители строгого режима», был придуман и осуществлен ее внуком — Никитой Владимировым, который выступил режиссером и продюсером фильма. До Бруно Фрейндлиха у семьи, переехавшей в Россию из Германии еще в XVIII веке, была другая «наследственная» профессия — стеклодувы. Много поколений художников по стеклу, целая династия. Но отец Алисы Фрейндлих и ее мама, Ксения Федоровна, создали новую династию — театральную. Дочь Алисы Бруновны и режиссера Игоря Владимирова Варвара тоже окончила театральный вуз. Правда, вместо сцены выбрала телевидение. Вела телепрограммы, потом растила детей, но гены оказались сильнее — сейчас она играет вместе с мамой в спектакле «Лето одного года» взрослую дочку главных героев.

В картине «Старомодная комедия» (1978 год) Алиса Фрейндлих сыграла вместе с «мужчиной своей жизни» Юрием Владимировым — мужем и главным режиссером Ленинградского академического театра имени Ленсовета Источник: кадр из фильма «Старомодная комедия» (1978 год)











Внуки Алисы Бруновны тоже связали свою жизнь с театром и кинематографом. Старший, Никита Владимиров (он взял фамилию деда) — режиссер и продюсер. На его счету уже 14 работ. Одна из них — документальный фильм «Алиса. Волнение» к юбилею любимой и прекрасной бабушки. Ну а главный подарок бабушке — не фильмы, а сын, долгожданный правнук актрисы. Не отстает от старшего брата и Анна Тарасова, и даже превзошла Никиту, родив двух правнуков Алисе Бруновне — дочку Соню и сына Юрия. Анна собиралась стать театральным продюсером после окончания Театральной академии, но выбрала путь актрисы.

Алиса Фрейндлих с дочкой Варварой Владимировой и внучкой Анной Тарасовой на даче Источник: фото из Инстаграм (запрещенная в России экстремистская организация) Анны Тарасовой











— К сожалению, я склонна преувеличивать всякие негативные мысли. Потом пытаюсь это подавить в себе. Понимаю, что мысль энергетична. Но первый импульс — страх. Это плохое качество. Но оно есть, — признавалась актриса Игорю Оболенскому, автору книги «Четыре подруги эпохи. Мемуары на фоне столетия», в том числе и об Алисе Фрейндлих.

— Я очень многого боюсь… Того, что что-то случится с моими близкими. Что повернется не так, как мне хотелось. До сих пор боюсь сцены, особенно если долго не было спектакля или какая-то новая непривычная обстановка — город, страна, зал. Это постоянные страхи. Другое дело, что я пытаюсь их чем-то гасить. Знаю, что страх не приводит к хорошим результатам. Это и есть предмет какой-то внутренней борьбы.