«Любой нормальный мужчина дома всегда подкаблучник»: правила жизни Владимира Турчинского

Сегодня Турчинский мог бы отпраздновать 61-й день рождения Источник: Владимир Турчинский / Vk.com; кадр из сериала «Спецназ-2», (16+), «ОРТ», реж. Андрей Малюков, 2003 г.











Он мог сдвинуть 260-тонный самолет с пассажирами, протянуть двухэтажный автобус на 100 метров, в одиночку одолеть 30 человек в перетягивании каната и поднять слона. Несмотря на свой внушительный вид и грандиозные достижения, российский бодибилдер, спортсмен, гладиатор и телеведущий Владимир Турчинский был редким добряком с огромным сердцем. К сожалению, именно сердце подвело «Динамита» пятнадцать лет назад, и в 46 лет он закончил свой земной путь, на котором, мы уверены, было место еще многим невероятным рекордам. 28 сентября «Динамиту» мог бы исполниться 61 год.

Из программиста — в охранники

С самого рождения Владимир Турчинский оказался настоящим богатырем: при рождении мальчик весил больше пяти килограмм. С юных лет он стал заниматься спортом и начал зарабатывать первые награды.

— Спортом, борьбой, я начал заниматься с четвертого класса, — рассказывал Владимир Турчинский. — И в пятом уже был серебряным призером первенства Москвы по борьбе, в восьмом — попал в сборную Москвы по самбо.

Тренировки приучили Владимира к дисциплине: возвращаясь домой с самбо, он стирал кимоно, а затем бежал помогать бабушке по хозяйству. По вечерам спортсмен засиживался с книгой допоздна.

Получив аттестат, Турчинский решил поступить на программиста. Но отучившись всего пару курсов, пошел в армию. После года в десанте Владимир уже не вернулся в родной вуз, а вновь занялся спортом, отучившись на тренера.

Источник: Олег Булдаков / ТАСС











Но в годы перестройки подходящей вакансии не нашлось, так что Владимир хватался за любую попавшуюся возможность заработать. Мужчина работал фотографом, телохранителем Дмитрия Маликова, помогал с переводом английского для спортивной прессы и преподавал физкультуру в школе.

Самой опасной работой Владимира стала работа в службе безопасности: как-то раз в Турчинского выстрелили в упор в ногу. Врачи в больнице заявили, что конечность необходимо срочно ампутировать, но у спортсмена были другие планы — по воспоминаниям матери, он сбежал от врачей и отправился в спортзал.

— Пошел в спортзал и, истекая кровью, начал качать ногу, — рассказывала мама Турчинского Нина Николаевна. — И из ноги стали выходить все эти пули. Такая у Вовы сила духа.

«Я брутальный. „Динамит“, одним словом»

В девяностых мастер спорта по самбо и дзюдо увлекся американским футболом. Вместе с командой «Московские медведи» Турчинский выиграл единственный чемпионат в СССР, а затем полетел в США, где играл в полупрофессиональной лиге «Московские гиганты». За вклад в российско-американскую дружбу членов команды наградили званием почетных граждан города Мальборо.

Тогда же Владимир увлекся тяжелой атлетикой. Силач стал ставить один рекорд за другим: сдвинул самолет весом 260 тонн, поднял слона и автомобиль, в котором находились 12 человек. За это книга рекордов Гиннесса назвала его самым сильным россиянином.

Источник: Игорь Зотин / ТАСС











За недюжую силу в середине девяностых Владимира Турчинского позвали на передачу «Бои гладиаторов» (16+). Вместе с тремя атлетами из России он сражался со спортсменами из других стран. Тогда же его и прозвали «Динамитом».

— Да, французы прозвали. За своеобразие характера, — признавался Турчинский. — Я не нежный, я не тонкий. Я брутальный. «Динамит», одним словом.

Источник: кадр из шоу «Бои гладиаторов» (16+), ITV, 1995 г.











От участника шоу Владимир постепенно дорос до ведущего. Впервые ему доверили микрофон на передаче «Star-Старт» (12+), а затем начинающий шоумен стал работать в программах «Мама, папа, я — спортивная семья» (12+), «Фактор страха» (12+) и «Самый сильный человек» (16+).

Благодаря съемкам в шоу Турчинского заметили киношники и стали звать сняться.

— Как-то меня пригласили вести детскую программу «Мама, папа, я — спортивная семья». И продюсеры этой программы были продюсерами фильма «Кобра: Антитеррор» (12+). Так всё и закрутилось.

Источник: кадр из сериала «Кобра: Антитеррор», «Россия 1» (реж. Игорь Апасян, 2001 г.)











В первой серии «Кобры» Турчинский играл второстепенную роль, но когда режиссер увидел бодибилдера в кадре, то распорядился переписать сценарий — и к концу съемок «Динамит» играл уже ключевую роль.

Настоящая слава пришла к Турчинскому в 2007 году. Тогда Владимир появился на передаче «Смех без правил» (16+) на ТНТ. В дуэте с Павлом Волей силач комментировал выступления юмористов.

Источник: кадр из шоу «Смех без правил», ТНТ (прод. Дмитрий Троицкий, 2007 г.)











После успеха шоу Турчинский попал еще на одну программу ТНТ — «Убойная лига» (16+). В ней выступали лучшие участники «Смеха без правил» за выигрыш.

Брак у меня один, а всё остальное было разминкой

Бодибилдеру всегда нравились спортивные женщины. Первой супругой Турчинского стала Ирина, профессиональная толкательница ядра и чемпионка по армрестлингу. Первое время родные спортсмена выступали против брака: мама «Динамита» до последнего советовала сыну отказаться от свадьбы. Женщина оттаяла, только когда Владимир принес ей внука Илью.

Семейная жизнь Турчинского сразу пошла не по плану: супруга отказывалась работать по дому, и все хлопоты легли на плечи Владимира. Мужчина и готовил, и прибирался, и вставал покормить плачущего сына.

Но окончательно брак разрушился из-за разных планов Владимира и Ирины на жизнь: супруга мечтала о своем бизнесе и роскошной жизни, а «Динамит» хотел заниматься детьми и продолжать спортивную карьеру.

— Вот от такого недопонимания сын и расстался с первой женой. Он просто хлопнул дверью и ушел без ничего, как настоящий мужчина, — рассказывала мать Турчинского Нина Николаевна. — Но у нас остались добрые отношения с Ириной: я дружу с ее родителями.

После развода сын Владимира остался жить с мамой. По примеру отца, он увлекся американским футболом и стал чемпионом Москвы по армрестлингу.

Второй женой Турчинского стала Лариса Никитина. Профессиональная легкоатлетка сразу привлекла внимание Владимира, и чувства вспыхнули молниеносно. Расписавшись с супругой, Турчинский уже строил планы на жизнь, но тут жена уехала на соревнования в Австралию — и уже не вернулась. «Динамит» несколько лет планировал отправиться за супругой и навсегда эмигрировать. Но остался в России из-за новой любви.

С третьей супругой, Ириной, Турчинский познакомился в спортзале. Уже на первой встрече миниатюрная Ирина приглянулась Владимиру, но вскоре она уехала из Москвы на несколько месяцев. А когда она вернулась, влюбленные решили больше никогда не расставаться.

Источник: Алексей Филиппов / ТАСС











— Я был три раза официально женат, поэтому может создаться впечатление, что я какой-то несерьезный, но это не так, — отмечал Владимир. — Брак у меня один, а всё остальное было разминкой. Я до сих пор удивляю свою жену, ухаживаю за ней.

Вскоре у пары родилась дочка Ксения. Владимир Турчинский оказался отличным мужем и отцом.

— Любой нормальный мужчина, реализованный во внешнем мире, не важно, чем он занимается, — бизнесмен ли, воин ли, — дома всегда подкаблучник, потому что у него нет задачи самоутверждаться за счет любимой женщины, — признавался «Динамит». — Я и дочку слушаю, и жену… А что мне дома — строем заставлять всех ходить? Нет, я на улице заставляю людей строем ходить. А дома я отдыхаю.

Владимир Турчинский с женой, дочерью и мамой Источник: wikipedia.org











Встретив настоящую любовь, Турчинский очень боялся потерять Ирину и ревновал ее к другим мужчинам. Супруга Владимира руководила рестораном «Лайнер» и сетью фитнес-клубов, и по работе ей часто приходилось задерживаться допоздна.

Охраняя супругу от поклонников, Владимир и сам не заметил, как в нулевых к нему пришла слава, и ему самому пришлось отбиваться от фанаток, которые поджидали его прямо у двери дома.

Придет мое время — тогда и будем плакать

В 2009 году Турчинский рассказывал о грандиозных планах: «Динамит» работал сразу над несколькими проектами и планировал закрепиться в кино.

— Я хочу во всех областях, в которых задействован, добиться совершенства, — рассказывал Владимир. — Я хочу больше «вкусных» фильмов. Хочу, чтобы меня воспринимали не как, извините, кусок качественного мяса на экране.

Также мужчина рассчитывал вскоре снова стать отцом.

— Я работаю с детьми, инвалидами-колясочниками, у которых церебральный паралич. Мы общаемся, чай пьем, иногда деньги передаю. Была мысль усыновить ребенка, но пока есть у жены возможность рожать, будем делать своих, — откровенничал Владимир. — Думаю, прибавления ожидать скоро: мы работаем в данный момент над этим процессом. Детей должно быть много. Я их обожаю.

Источник: Борис Кавашкин / ТАСС











Когда у Турчинского спрашивали о старости, он говорил прямо — пока что об этом рано думать.

— Конечно, придет и мое время, но когда будет день, тогда и будем плакать, чего раньше времени канитель разводить?

К сожалению, у судьбы были другие планы. 15 декабря 2009 года Турчинский лег на плазмаферез — процедуру очистки крови. После нее мужчине посоветовали провести в клинике еще день, но у Владимира оказался плотный график, и он уехал всего через час.

Утром 16 декабря у Турчинского случился сердечный приступ. В пять утра мужчине резко стало плохо. Владимир попытался встать с кровати, но тут же потерял сознание и упал на пол. Супруга вызвала скорую, но медики ехали два часа. Врачи лишь констатировали смерть в результате инфаркта.

Памятник Владимиру Турчинскому Источник: wikipedia.org











Родственники долго не могли поверить в то, что произошло. Появлялись разные теории того, почему Турчинский ушел так рано. В смерти шоумена обвиняли и врачей, совершивших ошибку во время плазмафереза, и бригаду скорой, которая ехала на вызов долгие два часа. Но вдова Владимира опровергла все теории.

— Слышала десятки версий. Хочу раз и навсегда опровергнуть слухи. В медицинском заключении было всего три слова: «острая коронарная недостаточность».

После смерти Турчинского Ирина долгое время не могла прийти в себя. Вдова ушла с поста директора фитнес-клуба и перестала общаться с друзьями. Только забота о дочери заставила ее взять себя в руки и жить дальше.

Сейчас Ирина помогает людям скинуть лишний вес и начать правильно питаться. Она написала несколько книг о здоровом образе жизни. Но вот нового мужчину так и не нашла.