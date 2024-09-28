НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+14°C

Сейчас в Ярославле
Погода+14°

пасмурно, небольшие дожди

ощущается как +12

5 м/c,

южн.

 749мм 94%
Подробнее
4 Пробки
USD 92,71
EUR 103,47
«Метро» до Ярославля
«АЭС для пацанчиков». Сериал
Закулисье «Модного приговора»
Где порыбачить осенью
Объединение школ
Как сохранить зрение после 40 лет
Школа без горячего питания
Лучшие бизнес-идеи страны
Избили девочку
Что ярославцы думают о работе в офисе
Культура «Любой нормальный мужчина дома всегда подкаблучник»: правила жизни Владимира Турчинского

«Любой нормальный мужчина дома всегда подкаблучник»: правила жизни Владимира Турчинского

Сегодня ему мог бы исполниться 61 год

294
1 комментарий

Сегодня Турчинский мог бы отпраздновать 61-й день рождения

Он мог сдвинуть 260-тонный самолет с пассажирами, протянуть двухэтажный автобус на 100 метров, в одиночку одолеть 30 человек в перетягивании каната и поднять слона. Несмотря на свой внушительный вид и грандиозные достижения, российский бодибилдер, спортсмен, гладиатор и телеведущий Владимир Турчинский был редким добряком с огромным сердцем. К сожалению, именно сердце подвело «Динамита» пятнадцать лет назад, и в 46 лет он закончил свой земной путь, на котором, мы уверены, было место еще многим невероятным рекордам. 28 сентября «Динамиту» мог бы исполниться 61 год.

Из программиста — в охранники

С самого рождения Владимир Турчинский оказался настоящим богатырем: при рождении мальчик весил больше пяти килограмм. С юных лет он стал заниматься спортом и начал зарабатывать первые награды.

—  Спортом, борьбой, я начал заниматься с четвертого класса, — рассказывал Владимир Турчинский. — И в пятом уже был серебряным призером первенства Москвы по борьбе, в восьмом — попал в сборную Москвы по самбо.

Тренировки приучили Владимира к дисциплине: возвращаясь домой с самбо, он стирал кимоно, а затем бежал помогать бабушке по хозяйству. По вечерам спортсмен засиживался с книгой допоздна.

Получив аттестат, Турчинский решил поступить на программиста. Но отучившись всего пару курсов, пошел в армию. После года в десанте Владимир уже не вернулся в родной вуз, а вновь занялся спортом, отучившись на тренера.

Но в годы перестройки подходящей вакансии не нашлось, так что Владимир хватался за любую попавшуюся возможность заработать. Мужчина работал фотографом, телохранителем Дмитрия Маликова, помогал с переводом английского для спортивной прессы и преподавал физкультуру в школе.

Самой опасной работой Владимира стала работа в службе безопасности: как-то раз в Турчинского выстрелили в упор в ногу. Врачи в больнице заявили, что конечность необходимо срочно ампутировать, но у спортсмена были другие планы — по воспоминаниям матери, он сбежал от врачей и отправился в спортзал.

— Пошел в спортзал и, истекая кровью, начал качать ногу, — рассказывала мама Турчинского Нина Николаевна. — И из ноги стали выходить все эти пули. Такая у Вовы сила духа.

«Я брутальный. „Динамит“, одним словом»

В девяностых мастер спорта по самбо и дзюдо увлекся американским футболом. Вместе с командой «Московские медведи» Турчинский выиграл единственный чемпионат в СССР, а затем полетел в США, где играл в полупрофессиональной лиге «Московские гиганты». За вклад в российско-американскую дружбу членов команды наградили званием почетных граждан города Мальборо.

Тогда же Владимир увлекся тяжелой атлетикой. Силач стал ставить один рекорд за другим: сдвинул самолет весом 260 тонн, поднял слона и автомобиль, в котором находились 12 человек. За это книга рекордов Гиннесса назвала его самым сильным россиянином.

За недюжую силу в середине девяностых Владимира Турчинского позвали на передачу «Бои гладиаторов» (16+). Вместе с тремя атлетами из России он сражался со спортсменами из других стран. Тогда же его и прозвали «Динамитом».

— Да, французы прозвали. За своеобразие характера, — признавался Турчинский. — Я не нежный, я не тонкий. Я брутальный. «Динамит», одним словом.

От участника шоу Владимир постепенно дорос до ведущего. Впервые ему доверили микрофон на передаче «Star-Старт» (12+), а затем начинающий шоумен стал работать в программах «Мама, папа, я — спортивная семья» (12+), «Фактор страха» (12+) и «Самый сильный человек» (16+).

Благодаря съемкам в шоу Турчинского заметили киношники и стали звать сняться.

— Как-то меня пригласили вести детскую программу «Мама, папа, я — спортивная семья». И продюсеры этой программы были продюсерами фильма «Кобра: Антитеррор» (12+). Так всё и закрутилось.

В первой серии «Кобры» Турчинский играл второстепенную роль, но когда режиссер увидел бодибилдера в кадре, то распорядился переписать сценарий — и к концу съемок «Динамит» играл уже ключевую роль.

Настоящая слава пришла к Турчинскому в 2007 году. Тогда Владимир появился на передаче «Смех без правил» (16+) на ТНТ. В дуэте с Павлом Волей силач комментировал выступления юмористов.

После успеха шоу Турчинский попал еще на одну программу ТНТ — «Убойная лига» (16+). В ней выступали лучшие участники «Смеха без правил» за выигрыш.

Брак у меня один, а всё остальное было разминкой

Бодибилдеру всегда нравились спортивные женщины. Первой супругой Турчинского стала Ирина, профессиональная толкательница ядра и чемпионка по армрестлингу. Первое время родные спортсмена выступали против брака: мама «Динамита» до последнего советовала сыну отказаться от свадьбы. Женщина оттаяла, только когда Владимир принес ей внука Илью.

Семейная жизнь Турчинского сразу пошла не по плану: супруга отказывалась работать по дому, и все хлопоты легли на плечи Владимира. Мужчина и готовил, и прибирался, и вставал покормить плачущего сына.

Но окончательно брак разрушился из-за разных планов Владимира и Ирины на жизнь: супруга мечтала о своем бизнесе и роскошной жизни, а «Динамит» хотел заниматься детьми и продолжать спортивную карьеру.

— Вот от такого недопонимания сын и расстался с первой женой. Он просто хлопнул дверью и ушел без ничего, как настоящий мужчина, — рассказывала мать Турчинского Нина Николаевна. — Но у нас остались добрые отношения с Ириной: я дружу с ее родителями.

После развода сын Владимира остался жить с мамой. По примеру отца, он увлекся американским футболом и стал чемпионом Москвы по армрестлингу.

Второй женой Турчинского стала Лариса Никитина. Профессиональная легкоатлетка сразу привлекла внимание Владимира, и чувства вспыхнули молниеносно. Расписавшись с супругой, Турчинский уже строил планы на жизнь, но тут жена уехала на соревнования в Австралию — и уже не вернулась. «Динамит» несколько лет планировал отправиться за супругой и навсегда эмигрировать. Но остался в России из-за новой любви.

С третьей супругой, Ириной, Турчинский познакомился в спортзале. Уже на первой встрече миниатюрная Ирина приглянулась Владимиру, но вскоре она уехала из Москвы на несколько месяцев. А когда она вернулась, влюбленные решили больше никогда не расставаться.

—  Я был три раза официально женат, поэтому может создаться впечатление, что я какой-то несерьезный, но это не так, — отмечал Владимир. — Брак у меня один, а всё остальное было разминкой. Я до сих пор удивляю свою жену, ухаживаю за ней.

Вскоре у пары родилась дочка Ксения. Владимир Турчинский оказался отличным мужем и отцом.

— Любой нормальный мужчина, реализованный во внешнем мире, не важно, чем он занимается, — бизнесмен ли, воин ли, — дома всегда подкаблучник, потому что у него нет задачи самоутверждаться за счет любимой женщины, — признавался «Динамит». — Я и дочку слушаю, и жену… А что мне дома — строем заставлять всех ходить? Нет, я на улице заставляю людей строем ходить. А дома я отдыхаю.

Владимир Турчинский с женой, дочерью и мамой

Встретив настоящую любовь, Турчинский очень боялся потерять Ирину и ревновал ее к другим мужчинам. Супруга Владимира руководила рестораном «Лайнер» и сетью фитнес-клубов, и по работе ей часто приходилось задерживаться допоздна.

Охраняя супругу от поклонников, Владимир и сам не заметил, как в нулевых к нему пришла слава, и ему самому пришлось отбиваться от фанаток, которые поджидали его прямо у двери дома.

Придет мое время — тогда и будем плакать

В 2009 году Турчинский рассказывал о грандиозных планах: «Динамит» работал сразу над несколькими проектами и планировал закрепиться в кино.

— Я хочу во всех областях, в которых задействован, добиться совершенства, — рассказывал Владимир. — Я хочу больше «вкусных» фильмов. Хочу, чтобы меня воспринимали не как, извините, кусок качественного мяса на экране.

Также мужчина рассчитывал вскоре снова стать отцом.

— Я работаю с детьми, инвалидами-колясочниками, у которых церебральный паралич. Мы общаемся, чай пьем, иногда деньги передаю. Была мысль усыновить ребенка, но пока есть у жены возможность рожать, будем делать своих, — откровенничал Владимир. — Думаю, прибавления ожидать скоро: мы работаем в данный момент над этим процессом. Детей должно быть много. Я их обожаю.

Когда у Турчинского спрашивали о старости, он говорил прямо — пока что об этом рано думать.

— Конечно, придет и мое время, но когда будет день, тогда и будем плакать, чего раньше времени канитель разводить?

К сожалению, у судьбы были другие планы. 15 декабря 2009 года Турчинский лег на плазмаферез — процедуру очистки крови. После нее мужчине посоветовали провести в клинике еще день, но у Владимира оказался плотный график, и он уехал всего через час.

Утром 16 декабря у Турчинского случился сердечный приступ. В пять утра мужчине резко стало плохо. Владимир попытался встать с кровати, но тут же потерял сознание и упал на пол. Супруга вызвала скорую, но медики ехали два часа. Врачи лишь констатировали смерть в результате инфаркта.

Памятник Владимиру Турчинскому

Родственники долго не могли поверить в то, что произошло. Появлялись разные теории того, почему Турчинский ушел так рано. В смерти шоумена обвиняли и врачей, совершивших ошибку во время плазмафереза, и бригаду скорой, которая ехала на вызов долгие два часа. Но вдова Владимира опровергла все теории.

— Слышала десятки версий. Хочу раз и навсегда опровергнуть слухи. В медицинском заключении было всего три слова: «острая коронарная недостаточность».

После смерти Турчинского Ирина долгое время не могла прийти в себя. Вдова ушла с поста директора фитнес-клуба и перестала общаться с друзьями. Только забота о дочери заставила ее взять себя в руки и жить дальше.

Сейчас Ирина помогает людям скинуть лишний вес и начать правильно питаться. Она написала несколько книг о здоровом образе жизни. Но вот нового мужчину так и не нашла.

— Я уже была замужем за Володей, он останется моим единственным любимым мужем, — признавалась Ирина Турчинская.

ПО ТЕМЕ
Лайк
LIKE1
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
1
Гость
2 часа
подкаблучник и патриот , идеальное сочетание, вопрос для кого ?
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
«Не вижу перспектив, никому не советую»: нефтяник-вахтовик — откровенно о своей работе
Анонимное мнение
Мнение
Без грязи, попрошаек и назойливых продавцов. Туристка влюбилась в Бруней после нескольких дней отдыха — почему
Анонимное мнение
Мнение
Вернулись в школу — подцепили корь и ветрянку. Вирусолог ответил, ждать ли вспышек «детских» болезней осенью и как себя защитить
Анонимное мнение
Мнение
«Кто-то невидимый разрывает тебе мышцы на ногах»: переболевшая рассказала о злобном вирусе, который косит всех вокруг
Анонимное мнение
Мнение
«Обладают особыми способностями»: астролог рассказала о секретном 13-м знаке зодиака
Мария Кучма
Рекомендуем
Объявления

Попутные перевозки из любого города РФ

0 ₽

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Добавить объявление