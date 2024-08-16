«Поднял искусство на новый уровень»: ярославцы создали петицию в поддержку Мурада Аннамамедова

Ярославцы создали петицию в поддержку Мурада Аннамамедова Источник: Евгений Иванов / Vk.com











Ярославцы создали петицию в поддержку художественного руководителя губернаторского симфонического оркестра Мурада Аннамамедова. Она размещена в разделе «Петиции» во «ВКонтакте».

— В Ярославле по непонятным причинам отстранили от должности художественного руководителя и главного режиссера Ярославского академического симфонического оркестра, заслуженного деятеля искусств РСФСР, народного артиста России Мурада Атаевича Аннамамедова. Без этого человека Ярославль останется без настоящей симфонической музыки! Оркестр уже стал играть по-другому: просел в качестве и опопсел! Более 30 лет Мурад Атаевич руководит Ярославским академическим симфоническим оркестром, он поднял искусство на новый уровень, привил любовь ярославцам к крупным симфоническим формам, — написано в петиции.

Аннамамедова требуют восстановить в должности.

В поддержку маэстро у себя в соцсетях высказался и депутат муниципалитета Анатолий Каширин:

— Это позор для тех, кто увольняет его. Нам говорят о том, что приедет некто известный (так и хочется сказать: «В определенных кругах…»), который укрепит международные и какие-то другие связи… Как дико всё это звучит, когда популярнейшего, любимого ярославцами дирижера, руководителя оркестра увольняют без объяснения причин, тупо сокращая штаты. Это просто позор!

Много комментариев по поводу увольнения Аннамамедова появилось под нашей публикацией о ситуации. Кто-то считает, что решение правильное.

— Качество звучания оркестра ухудшилось в последнее время, всё логично, нужно возвращать уровень, а не ждать, что что-то само изменится при тех же действующих лицах, — пишет один из ярославцев.

Другие уверены, что Аннамамедов — тот, кто нужен ярославскому оркестру.

— Художественный руководитель Мурад Аннамамедов и его академический губернаторский симфонический оркестр — это легенда Ярославля! Всегда с нетерпением ждем встречи с ними, и всегда это праздник для души и сердца! Уважаемый человек и внес огромный вклад в развитие оркестра! Так давайте же с уважением к этому относиться! — комментируют на сайте 76.RU.

Напомним, о том, что Мурада Аннамамедова увольняют, 12 августа сообщила депутат муниципалитета Ярославля Любовь Сурова. Она назвала происходящее странным и труднообъяснимым, предположила, что место освобождают под чьего-то протеже.

В региональном Минкульте подтвердили, что Аннамамедова должен заменить профессионал, чье имя широко известно в музыкальном мире и России, и зарубежья. Правда, кто это, в правительстве пока не говорят. Нового руководителя пообещали представить общественности в начале сентября.