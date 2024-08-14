Легендарного худрука ярославского оркестра заменят на «профессионала, чье имя широко известно»

Мураду Аннамамедову нашли замену Источник: Ярославский губернаторский симфонический оркестр / Vk.com











Из Ярославского академического губернаторского симфонического оркестра увольняют художественного руководителя и дирижера Мурада Аннамамедова. Об этом 12 августа сообщила депутат муниципалитета Ярославля Любовь Сурова. Она назвала происходящее странным и труднообъяснимым.



— Сначала его убрали с должности дирижера, которую он совмещал с должностью художественного руководителя, а теперь и вовсе увольняют по сокращению штата. Что выглядит максимально нелепо — десятилетиями оркестру нужен был художественный руководитель, и вдруг эту штатную единицу решили сократить. Все это дурно пахнет и выглядит как расправа и сведение счетов, правда, пока непонятно, кому заслуженный деятель искусств РСФСР и народный артист России мог перейти дорогу. Возможно, никому, просто место освобождают под чьего-то протеже, — жестко высказалась Сурова.



Аннамамедов 30 лет возглавлял оркестр. По мнению депутата, он является не просто работником культуры, а культурным достоянием Ярославской области.



— Можно безболезненно заменить министра культуры Ярославской области и директора филармонии. Никто даже не заметит. Но отсутствие Мурада Атаевича заметят все ценители классической музыки. Хотелось бы услышать объяснения от директора филармонии, почему вдруг сокращена должность художественного руководителя оркестра! — потребовала Сурова.



Мы обратились за комментарием в правительство Ярославской области, так как именно региональный Минкульт является учредителем ярославской филармонии, где и базируется губернаторский оркестр. Оказалось, что Аннамамедову, действительно, нашли замену.



— Решение непростое. Мурад Атаевич внес бесценный вклад в развитие музыкального искусства и культуры региона. Жители Ярославской области с благодарностью и большим уважением оценивают его многолетний труд во главе губернаторского симфонического оркестра. Сегодня перед коллективом поставлены задачи дальнейшего расширения культурных связей на межрегиональном и международном уровне. Уверена, что новый руководитель оркестра с этими задачами справится достойно. Это профессионал, чье имя широко известно в музыкальном мире и России, и зарубежья. Мы вручаем наш оркестр в надежные руки, — прокомментировала и.о. министра культуры Ярославской области Ирина Ширшова.



Правда, имя нового руководителя в правительстве пока не озвучивают.



— В начале сентября он будет представлен коллективу и общественности, — добавили в Минкульте.

