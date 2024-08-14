Легендарного худрука ярославского оркестра заменят на «профессионала, чье имя широко известно»

Из Ярославского академического губернаторского симфонического оркестра увольняют художественного руководителя и дирижера Мурада Аннамамедова. Об этом 12 августа сообщила депутат муниципалитета Ярославля Любовь Сурова. Она назвала происходящее странным и труднообъяснимым.
— Сначала его убрали с должности дирижера, которую он совмещал с должностью художественного руководителя, а теперь и вовсе увольняют по сокращению штата. Что выглядит максимально нелепо — десятилетиями оркестру нужен был художественный руководитель, и вдруг эту штатную единицу решили сократить. Все это дурно пахнет и выглядит как расправа и сведение счетов, правда, пока непонятно, кому заслуженный деятель искусств РСФСР и народный артист России мог перейти дорогу. Возможно, никому, просто место освобождают под чьего-то протеже, — жестко высказалась Сурова.
Аннамамедов 30 лет возглавлял оркестр. По мнению депутата, он является не просто работником культуры, а культурным достоянием Ярославской области.
— Можно безболезненно заменить министра культуры Ярославской области и директора филармонии. Никто даже не заметит. Но отсутствие Мурада Атаевича заметят все ценители классической музыки. Хотелось бы услышать объяснения от директора филармонии, почему вдруг сокращена должность художественного руководителя оркестра! — потребовала Сурова.
Мы обратились за комментарием в правительство Ярославской области, так как именно региональный Минкульт является учредителем ярославской филармонии, где и базируется губернаторский оркестр. Оказалось, что Аннамамедову, действительно, нашли замену.
— Решение непростое. Мурад Атаевич внес бесценный вклад в развитие музыкального искусства и культуры региона. Жители Ярославской области с благодарностью и большим уважением оценивают его многолетний труд во главе губернаторского симфонического оркестра. Сегодня перед коллективом поставлены задачи дальнейшего расширения культурных связей на межрегиональном и международном уровне. Уверена, что новый руководитель оркестра с этими задачами справится достойно. Это профессионал, чье имя широко известно в музыкальном мире и России, и зарубежья. Мы вручаем наш оркестр в надежные руки, — прокомментировала и.о. министра культуры Ярославской области Ирина Ширшова.
Правда, имя нового руководителя в правительстве пока не озвучивают.
— В начале сентября он будет представлен коллективу и общественности, — добавили в Минкульте.
Напомним, Мураду Аннамамедову 69 лет. Он родился в Москве. Матерью дирижера была известный музыкант и педагог, заслуженный деятель искусств Туркменистана Гозель Аннамамедова. По легенде, именно с неё лепили фигуру туркменки для знаменитого фонтана «Дружба» на ВДНХ. Аннамамедов окончил дирижерско-хоровое отделение Туркменского государственного музыкального училища им. Д. Овезова и Московскую государственную консерваторию им. Чайковского. В 1994 году он возглавил Ярославский академический симфонический оркестр. При нем оркестр получил статус «Губернаторский» и звание «Академический». В целом дирижер работал более, чем 50 оркестрами, поставил 16 оперных произведений, руководил творческими делегациями по проведению Дней культуры России в Югославии, Болгарии, Украине, Польше, Иране, Вьетнаме, Грузии, Узбекистане, Туркменистане.