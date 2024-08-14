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Аннамамедов об увольнении
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Культура эксклюзив «Впереди пенсия и нищета»: легендарный ярославский дирижер высказался о своем увольнении

«Впереди пенсия и нищета»: легендарный ярославский дирижер высказался о своем увольнении

Мурад Аннамамедов сообщил, что не собирается добровольно уходить

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17 комментариев

Мурад Аннамамедов высказался о своем увольнении

Художественный руководитель Ярославского академического губернаторского симфонического оркестра Мурад Аннамамедов высказался о своем увольнении.

— Мне этим морочат голову уже 9 месяцев. Хотели решить вопрос, как им казалось, полюбовно. Мне было предложено добровольно оставить мой пост, предлагали какие-то отступные, какие-то должности. Я отверг это. Понятно, информация течет: всё это делается для того, чтобы пристроить одного безработного, более молодого, чем я, дирижера. На полюбовное расставание я не пошел. И они сейчас предпринимают уже силовые усилия, — прокомментировал он порталу 76.RU.

По словам Аннамамедова, официально он пока не уволен.

— На днях оркестр выходит из отпуска, и мне, видимо, вручат какие-то уведомления. Я пока не подписывал ни единого документа, не ознакомлен, не соглашался и, кстати, не собираюсь соглашаться. Пусть делают это насильно, — подчеркнул он.

На вопрос о том, что будет, если он все-таки лишится работы, Мурад Аннамамедов ответил:

— Пенсия, нищета. Как я в шутку или в полушутку говорю: «Начну с такси». Планов нет, заделов нет, счетов банковских никаких нет. Лишь бы не закончилось благо для нашего оркестра, жителей и области.

Напомним, о том, что Мурада Аннамамедова увольняют, 12 августа сообщила депутат муниципалитета Ярославля Любовь Сурова. Она назвала происходящее странным и труднообъяснимым.

— Всё это дурно пахнет и выглядит как расправа и сведение счетов. Возможно, просто место освобождают под чьего-то протеже, — высказалась Сурова.

В региональном Минкульте подтвердили, что Аннамамедова должен заменить профессионал, чье имя широко известно в музыкальном мире и России, и зарубежья. Правда, кто это, в правительстве пока не говорят. Нового руководителя пообещали представить общественности в начале сентября.

Мурад Аннамамедов 50 лет в профессии, 30 лет руководит Ярославским академическим губернаторским симфоническим оркестром. В следующем году он отметит свое 70-летие.

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Мурад Аннамамедов Оркестр Дирижер Художественный руководитель Увольнение Сокращение
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Комментарии
17
Гость
14 августа 2024, 13:38
Слава Путину! Слава России! Всё идёт по плану Таврического!
Гость
14 августа 2024, 13:39
Первые три слова в заголовке темы, это просто золотые слова, их должны знать все, а особенно те у кого возраст на подходе. Молодые мало задумываются, думают молодыми будут вечно.
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