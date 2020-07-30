Ярославца, который одним ударом убил дедушку в магазине, поймали

В Ярославле нашли мужчину, который в марте 2020 года избил пенсионера под камерами в продуктовом магазине. Спустя неделю из-за полученных травм 81-летний мужчина умер. Напавшего на него покупателя искали несколько месяцев, но в итоге его личность установили.
— Следственным путем удалось установить личность и местонахождение подозреваемого. Им оказался 46-летний, ранее не судимый, местный житель. В настоящее время подозреваемый задержан. Следствием готовится ходатайство об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу, — уточнили в пресс-службе Следственного комитета Ярославской области.
Напомним, драка случилась в продуктовом магазине на Среднем посёлке. На коротком ролике, который тогда выложили в соцсети, видно, как сначала пенсионер подходит к мужчине, они быстро переговариваются. Потом пенсионер бьёт мужчину, тот ударяет в ответ.
Внук погибшего пенсионера позже написал о том, что его дед умер.
— 21 марта мой дед получил травму и был доставлен в больницу. Ему сделали трепанацию черепа и ввели в искусственную кому. Он находился на аппарате поддержания жизнедеятельности, но так и не пришел в сознание. 1 апреля он скончался. Подозреваемый мужчина до сих пор не установлен и находится на свободе, — написал внук погибшего, Максим Кондрашов. — Из магазина он ушел спокойно и не стал дожидаться ни полицию, ни скорую, мотивировав это тем, что он ухаживает за матерью и он торопится.