Ярославца, который одним ударом убил дедушку в магазине, поймали

В Ярославле нашли мужчину, который в марте 2020 года избил пенсионера под камерами в продуктовом магазине. Спустя неделю из-за полученных травм 81-летний мужчина умер. Напавшего на него покупателя искали несколько месяцев, но в итоге его личность установили.

— Следственным путем удалось установить личность и местонахождение подозреваемого. Им оказался 46-летний, ранее не судимый, местный житель. В настоящее время подозреваемый задержан. Следствием готовится ходатайство об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу, — уточнили в пресс-службе Следственного комитета Ярославской области.

