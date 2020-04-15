У дорогих машин нередко снимают и другие странные элементы, например рули — стоимость «баранки» этого BMW тянет на 300 тысяч. Спросом пользуются бамперы, которые тоже часто идут в расход при ДТП.



Совсем уж нелепой кажется кража зеркал, причём у премиальных моделей зачастую тащат не всё зеркало в сборе, а только стекляшку (отражающий элемент), цена которой может превышать 10 тысяч рублей.



Зимой нередко воруют аккумуляторы, но летом спрос на них снижается. Хотя с недорогих автомобилей батареи нередко снимают наркоманы и прочие маргинальные элементы без большого опыта.