Ярославский областной суд отменил приговор фигуранту дела о пытках в колонии Максиму Яблокову и направил дело на новое рассмотрение.
— Суд рассмотрел жалобу на приговор бывшему инспектору отдела безопасности ИК-1 Максиму Яблокову, — рассказали в фонде «Общественный вердикт». — В январе Заволжский районный суд приговорил его к 3,5 года лишения свободы в колонии общего режима за избиение заключенного Хасдина Муртазалиева, прибывшего с этапом.
В конце декабря 2016 года группа осужденных была этапирована в Ярославскую колонию № 1. Там их выборочно избивали сотрудники колонии, если осужденные недостаточно быстро пробегали мимо автозака. Это всё происходило при активном участии инспектора отдела безопасности колонии Максима Яблокова.
После задержания Яблоков признал вину и заключил досудебное соглашение со следствием, дав показания против своих коллег.
— В суде фсиновец сообщил, что указание о применении насилия в отношении осужденных он получил от заместителя начальника колонии Игита Михайлова, — сообщили в «Общественном вердикте». — Свою вину признал и активно сотрудничал со следствием. Приговор райсуда Яблоков и его защитник посчитали слишком суровым и обжаловали.
Областной суд поддержал бывшего инспектора отдела безопасности и направил дело на новое рассмотрение в Заволжский суд. Рассматривать его должен будет уже другой состав суда.
Не согласны с приговором еще двое бывших коллег Максима Яблокова. Их жалобы суд рассмотрит 19 марта. Романа Оныпу и Владислава Писаревского районный суд приговорил к 4 годам условно.
отдать бы этих полицаев нашим партизанам 😁