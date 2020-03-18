Ярославский областной суд отменил приговор фигуранту дела о пытках в колонии Максиму Яблокову и направил дело на новое рассмотрение.



— Суд рассмотрел жалобу на приговор бывшему инспектору отдела безопасности ИК-1 Максиму Яблокову, — рассказали в фонде «Общественный вердикт». — В январе Заволжский районный суд приговорил его к 3,5 года лишения свободы в колонии общего режима за избиение заключенного Хасдина Муртазалиева, прибывшего с этапом.



В конце декабря 2016 года группа осужденных была этапирована в Ярославскую колонию № 1. Там их выборочно избивали сотрудники колонии, если осужденные недостаточно быстро пробегали мимо автозака. Это всё происходило при активном участии инспектора отдела безопасности колонии Максима Яблокова.

