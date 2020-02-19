«Убивал на глазах у детей»: в Ярославской области мужчина зарезал жену и воткнул нож себе в живот

Следователи закончили расследование жестокого преступления, которое произошло в одном из сёл Рыбинского района Ярославской области. Главный фигурант — 38-летний местный житель. Его будут судить за убийство жены, совершённое с особой жестокостью.



— Мужчина поссорился со своей 34-летней супругой и в присутствии их малолетних детей нанёс женщине множественные удары кухонным ножом по телу, — говорится в материалах следственного отдела по городу Рыбинску следственного управления СК России по Ярославской области. — После этого он также нанёс несколько ударов ножом себе в живот. От полученных повреждений женщина скончалась, мужчину врачам удалось спасти.



В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. Обвиняемый содержится под стражей.

