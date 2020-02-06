Драка у торгового центра в Ярославле закончилась смертью одного из участников

В Ярославле задержали 27-летнего мужчину, которого подозревают в убийстве 29-летнего знакомого. Известно, что 5 февраля мужчины затеяли драку прямо у торгового центра «Яркий» в Заволжском районе.



— По данным следствия, злоумышленник из личных неприязненных отношений инициировал конфликт с потерпевшим, в ходе которого нанес ему два удара кулаком в голову. От полученных повреждений мужчина скончался, — рассказали в СУ СКР по Ярославской области.



Увидев, что соперник лежит неподвижно, преступник сбежал. Но правоохранители его нашли. Сообщается, что мужчина уже был судим за совершение преступления против половой неприкосновенности и освободился из исправительной колонии только осенью прошлого года. Сейчас на него завели уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего». Преступнику грозит наказание — до 15 лет тюрьмы.