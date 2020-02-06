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Криминал

Драка у торгового центра в Ярославле закончилась смертью одного из участников

29-летний мужчина умер от двух ударов в голову

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Драка у торгового центра в Ярославле закончилась смертью одного из участников&nbsp;

Драка у торгового центра в Ярославле закончилась смертью одного из участников 

В Ярославле задержали 27-летнего мужчину, которого подозревают в убийстве 29-летнего знакомого. Известно, что 5 февраля мужчины затеяли драку прямо у торгового центра «Яркий» в Заволжском районе.

— По данным следствия, злоумышленник из личных неприязненных отношений инициировал конфликт с потерпевшим, в ходе которого нанес ему два удара кулаком в голову. От полученных повреждений мужчина скончался, — рассказали в СУ СКР по Ярославской области.

Увидев, что соперник лежит неподвижно, преступник сбежал. Но правоохранители его нашли. Сообщается, что мужчина уже был судим за совершение преступления против половой неприкосновенности и освободился из исправительной колонии только осенью прошлого года. Сейчас на него завели уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего». Преступнику грозит наказание — до 15 лет тюрьмы.

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криминалубийствоторговый центр "Яркий"
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КОММЕНТАРИИ (2)

Гость
6 фев 2020 в 21:37

Скоро амнистия к 9 мая. Ждите во всех городах страны....

ваш господин
6 фев 2020 в 21:37

вот значит чему в тюрьмах насильников учат