Продавцы массово жалуются: москвичка устроила в Ярославской области шопинг на поддельные деньги

В Московской области задержали женщину, которая устроила масштабный шопинг за поддельные деньги. Часть покупок она совершила в Ярославской области — в магазинах Переславля-Залесского и Ростовского района. Пострадавшие продавцы обратились в полицию, и мошенницу удалось вычислить.
— Сотрудники УЭБиПК УМВД России по Ярославской области установили 33-летнюю подозреваемую — гражданку ближнего зарубежья, которая в октябре 2019 года приехала в Россию и временно жила в Московской области. Фальшивые купюры она купила в интернете, — сообщили в УМВД России по Ярославской области.
По предварительной информации, мошенница в Ярославской области расплатилась фальшивыми пятитысячными купюрами как минимум в 13 местах. При этом она переодевалась, меняла парики и прически, чтобы ее не могли узнать.
В московской квартире преступницы нашли еще 11 поддельных купюр. Женщина во всем призналась.
Видео: УМВД России по Ярославской области
— По фактам сбыта поддельных купюр возбуждены и расследуются уголовные дела по статьям «Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг», — добавили в полиции.
Женщину взяли под стражу. Ей грозит до восьми лет лишения свободы.