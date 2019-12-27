Продавцы массово жалуются: москвичка устроила в Ярославской области шопинг на поддельные деньги

В Московской области задержали женщину, которая устроила масштабный шопинг за поддельные деньги. Часть покупок она совершила в Ярославской области — в магазинах Переславля-Залесского и Ростовского района. Пострадавшие продавцы обратились в полицию, и мошенницу удалось вычислить.



— Сотрудники УЭБиПК УМВД России по Ярославской области установили 33-летнюю подозреваемую — гражданку ближнего зарубежья, которая в октябре 2019 года приехала в Россию и временно жила в Московской области. Фальшивые купюры она купила в интернете, — сообщили в УМВД России по Ярославской области.

