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Криминал

Втыкали нож в горло: в Ярославской области попутчики напали на водителя

Мужчине удалось спастись

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Водитель взял попутчиков и еле выжил

Водитель взял попутчиков и еле выжил

Страшное нападение пережил 35-летний житель Ярославля, который ехал по трассе М-8, остановившись, чтобы подвезти попутчиков. Машину ловили молодые парни: 22 и 21 лет. Далеко они не уехали: попутчики накинулись на водителя, начав неистово наносить удары ножом, попадая в грудь, целясь в горло. 

Водитель сопротивлялся начавшейся резне, сумел остановить машину. 

Адскую резню устроили попутчики водителю&nbsp;

Адскую резню устроили попутчики водителю 

— Потерпевший, оказывая активное сопротивление, остановил автомобиль, выбрался из салона и попросил помощи у проезжавших мимо водителей, — рассказали подробности в следственном управлении СКР по Ярославской области. — В это время обвиняемые скрылись, однако впоследствии были задержаны оперативными сотрудниками полиции. Потерпевшему была своевременно оказана медицинская помощь, благодаря чему он остался жив.

Случившееся произошло в январе 2019 года, сейчас завершилось следствие и дело о покушении на убийство передано в суд. Во время расследования нападавшие признались, что собирались угнать машину. Оба были в тот вечер под действием наркотиков. У обоих уголовное прошлое, в котором числятся статьи об угонах и разбое. Мужчины всё это время находятся под стражей. 

Похожая история произошла в этом году в Ярославле с водителем такси, на которого с лезвием набросился пассажир. Всё произошло практически на глазах у других водителей: окровавленный автомобиль стоял на Юбилейном мосту. Изрезанный таксист сумел вытолкнуть обезумевшего пассажира, который во время следствия рассказал, почему он это сделал.

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КОММЕНТАРИИ (4)

Гость
24 дек 2019 в 17:41

Зря вышку отменили...им бы самое то было.. это уже биошлак

Дмитрий
24 дек 2019 в 17:02

На Юбилейном мосту, а не на Октябрьском

Деолигия
24 дек 2019 в 16:48

отлично...жизнеутверждающая, предновогодняя новость, давайте ещё...💩