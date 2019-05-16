Пассажир, который порезал таксиста, рассказал, почему он это сделал

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Ярославец нанёс водителю несколько ударов лезвием
Пассажир попросил, чтоб таксист остановился на мосту
Стали известны подробности нападения на водителя такси. Пассажир на допросе рассказал, почему он набросился с лезвием на таксиста.
— Подозреваемый пояснил, что он был уставший, и в какой-то момент ему показалось, что его везут не туда. Он попросил остановить машину, а поскольку на мосту останавливаться запрещено, водитель ему отказал, чтобы не создавать аварийную ситуацию, — уточнили в СУ СК РФ по Ярославской области.
Пассажир моментально вышел из себя, схватил лезвие, которое нашёл в машине, и начал наносить удары.
Напомним, что происшествие произошло на Юбилейном мосту 12 апреля. Пассажира задержали. Сначала его поместили в психиатрическую больницу. Врачи выявили у него психическое расстройство. Также известно, что мужчина уже несколько лет наблюдается у психиатра. Вчера состоялся суд, на котором приняли решение арестовать нападавшего на время расследования. Мужчине предъявили обвинение по факту покушения на убийство.