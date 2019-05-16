Пассажир, который порезал таксиста, рассказал, почему он это сделал

Стали известны подробности нападения на водителя такси. Пассажир на допросе рассказал, почему он набросился с лезвием на таксиста.

— Подозреваемый пояснил, что он был уставший, и в какой-то момент ему показалось, что его везут не туда. Он попросил остановить машину, а поскольку на мосту останавливаться запрещено, водитель ему отказал, чтобы не создавать аварийную ситуацию, — уточнили в СУ СК РФ по Ярославской области.

Пассажир моментально вышел из себя, схватил лезвие, которое нашёл в машине, и начал наносить удары.