«Так могут и в людей»: под Ярославлем ради забавы выстрелили в собаку

Житель деревни Черкасихи под Ярославлем Петр Чернов в отчаянии — его собаку подстрелили.

Обычно летом, когда деревня полна дачников, пес по кличке Рам сидел на цепи. Но зимой, когда во всей деревне и остаются только Петр с Рамом, хозяин отпускает собаку побегать.

— Сегодня около 10 часов утра еле пришла моя собака, которую в 8 часов отпустил погулять... Пулевое сквозное отверстие. В данный момент пока жив... — написал в фейсбуке Пётр.

И рассказал — пошел по окровавленному следу. Через 150 метров увидел машину.