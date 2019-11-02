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Криминал

«Так могут и в людей»: под Ярославлем ради забавы выстрелили в собаку

Пёс в тяжёлом состоянии

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Собака пришла домой еле живая

Собака пришла домой еле живая

Житель деревни Черкасихи под Ярославлем Петр Чернов в отчаянии — его собаку подстрелили.

Обычно летом, когда деревня полна дачников, пес по кличке Рам сидел на цепи. Но зимой, когда во всей деревне и остаются только Петр с Рамом, хозяин отпускает собаку побегать.

— Сегодня около 10 часов утра еле пришла моя собака, которую в 8 часов отпустил погулять... Пулевое сквозное отверстие. В данный момент пока жив... — написал в фейсбуке Пётр.

И рассказал — пошел по окровавленному следу. Через 150 метров увидел машину.

— Как сказали работники с фермы (она находится рядом), это охотники из Ярославля... Здесь кругом одни деревни! В километре, полкилометра друг от друга! Так могут и людей пострелять! — возмущен владелец собаки.

Раненому псу нет ещё и полутора лет.

— Его любит вся деревня, летом все подкармливают. Он добрый и ласковый, — говорит Петр.

Сейчас собаке очень плохо — большое пулевое отверстие, все время сочится кровь. Хозяин говорит, что легкие выстрелом задеты не были, но у собаки большая кровопотеря. А помочь с перевязкой собаки некому.

Друзья! Если вы можете помочь владельцу собаки, свяжитесь с редакцией! Напишите в мессенджеры или позвоните по телефону: 8 910 662-17-73

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КОММЕНТАРИИ (3)

Анатолий
2 ноя 2019 в 16:39

Знаю лично и Пётра .. и его собачонку ... абсолютно позитивные оба ... !

гость
2 ноя 2019 в 15:57

К ветеринару надо срочно, а то так бедный пес и помрет. Если сам не может отвезти, пусть просит помощи у зоозащитных групп