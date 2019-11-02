«Так могут и в людей»: под Ярославлем ради забавы выстрелили в собаку

Житель деревни Черкасихи под Ярославлем Петр Чернов в отчаянии — его собаку подстрелили.
Обычно летом, когда деревня полна дачников, пес по кличке Рам сидел на цепи. Но зимой, когда во всей деревне и остаются только Петр с Рамом, хозяин отпускает собаку побегать.
— Сегодня около 10 часов утра еле пришла моя собака, которую в 8 часов отпустил погулять... Пулевое сквозное отверстие. В данный момент пока жив... — написал в фейсбуке Пётр.
И рассказал — пошел по окровавленному следу. Через 150 метров увидел машину.
— Как сказали работники с фермы (она находится рядом), это охотники из Ярославля... Здесь кругом одни деревни! В километре, полкилометра друг от друга! Так могут и людей пострелять! — возмущен владелец собаки.
Раненому псу нет ещё и полутора лет.
— Его любит вся деревня, летом все подкармливают. Он добрый и ласковый, — говорит Петр.
Сейчас собаке очень плохо — большое пулевое отверстие, все время сочится кровь. Хозяин говорит, что легкие выстрелом задеты не были, но у собаки большая кровопотеря. А помочь с перевязкой собаки некому.