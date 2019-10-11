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Криминал

В Ярославле почтальон наворовала почти 100 тысяч с переводов клиентов

Стало известно, какое наказание назначил женщине суд

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Женщина-почтальон забирала деньги клиентов

Женщина-почтальон забирала деньги клиентов

В Ярославле 53-летняя руководитель одного из почтовых отделений Заволжского района присваивала себе деньги клиентов, которые вовремя не обращались за получением электронных переводов. За два последних года женщина таким образом украла 93 тысячи рублей.

— Факт правонарушения был выявлен службой безопасности филиала. Информацию о преступлении передали в полицию. Виновная сотрудница сразу была уволена, — прокомментировали в прокуратуре Ярославской области.

Когда женщину вывели на чистую воду, она вернула всю украденную сумму. Но это не избавило ее от наказания. Суд приговорил нарушительницу к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком в 2 года 6 месяцев.

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    КОММЕНТАРИИ (1)

    Гость
    11 окт 2019 в 09:43

    Неудивительно!, на почте не только воруют переводы, и посылки иной раз не доходят до людей,, вообще работа некоторых почтовых отделений безобразна!