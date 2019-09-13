В Ярославле сотрудница почты украла почти 100 тысяч у клиентов, делавших электронные переводы

В Ярославле 53-летняя сотрудница почтового отделения из Заволжского района пойдёт под суд. Её обвиняют в хищении чужого имущества с использованием служебного положения.

— В ходе предварительного расследования установлено, что в 2018 и 2019 годах она присваивала деньги, поступившие в виде электронных переводов людям, которые не обращались в почтовое отделение за их получением, — сообщили в прокуратуре Заволжского района Ярославля.

По правилам, сотрудница почты должна была высылать невостребованные деньги обратно отправителю, но она просто оставляла их себе. Потихоньку-помаленьку, она наоставляла себе 93 тысячи рублей.