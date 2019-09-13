В Ярославле сотрудница почты украла почти 100 тысяч у клиентов, делавших электронные переводы

Деньги, за которыми никто не приходил, сотрудница почты забирала себе
Фото: Александра Савельева
В Ярославле 53-летняя сотрудница почтового отделения из Заволжского района пойдёт под суд. Её обвиняют в хищении чужого имущества с использованием служебного положения.
— В ходе предварительного расследования установлено, что в 2018 и 2019 годах она присваивала деньги, поступившие в виде электронных переводов людям, которые не обращались в почтовое отделение за их получением, — сообщили в прокуратуре Заволжского района Ярославля.
По правилам, сотрудница почты должна была высылать невостребованные деньги обратно отправителю, но она просто оставляла их себе. Потихоньку-помаленьку, она наоставляла себе 93 тысячи рублей.
Женщину за руку поймали сотрудники службы безопасности «Почты России». После этого все деньги ей пришлось вернуть обратно клиентам.
— Между «Почтой России» и правоохранительными органами выстроено тесное взаимодействие, налажены схемы оперативного реагирования в случае возникновения внештатных ситуаций, в большинстве случаев позволяющих раскрыть преступления по горячим следам, — рассказал главный специалист по корпоративным коммуникациям УФПС Ярославской области — филиала ФГУП «Почта России» Геннадий Додохов. — При этом происшествия криминального характера не приводят к сбоям в почтовом обслуживании людей и организаций. Все обязательства перед клиентами выполняются в срок и в полном объеме.
В ближайшее время состоится суд, которому предстоит определить степень виновности женщины и назначить ей наказание.
Эту сотрудницу уволили, как только стало известно о случившемся. Но на почте есть много порядочных сотрудников и даже те, которыми гордятся. Одна из них Шурочка. Так зовут на Юршинском острове в Рыбинском районе почтальона Александру Брыкину. Любят её, берегут. Без этой 53-летней женщины островитяне — без связи с большой землёй. Каждый день Шурочка, сотрудница почтового отделения в посёлке Судоверфь под Рыбинском, возит людям почту, на вёсельной лодке рассекая Рыбинское водохранилище. Журналисты 76.RU уже публиковали большой репортаж о том, как она живёт и работает.