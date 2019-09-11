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Криминал

«Мобильное приложение списало все деньги»: ярославцы попались на новый вид мошенничества

В полиции рассказали, как теперь обманывают людей

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Люди добровольно устанавливали себе в смарфоны приложения мошенников

Фото: Михаил Контуев

Ярославцы попадаются на новый вид мошенничества. За прошлую неделю в полицию написали заявление восемь человек, у которых после установки мобильного приложения с банковских карт пропали все деньги.

Мошенникам удалось обмануть не только самых доверчивых людей — пенсионеров, на их удочку попались диспетчер, медработник, водитель и даже программист — мужчина лишился 165 тысяч рублей.

— Во всех случаях потерпевшим звонили неизвестные лица, представлявшиеся сотрудниками банка, — рассказали в пресс-службе УМВД России по Ярославской области. — Убеждали людей в том, что с их банковской карты неизвестные пытались списать средства. Чтобы деньги не списались, мошенники предлагали установить на мобильный телефон специальное приложение. Установив его, люди лишились всех денег на своих банковских картах.

Сейчас полиция возбудила уголовные дела и проводит проверки. В службе предупреждают, что мошенники постоянно совершенствуют свои схемы. Если раньше просили сообщить номер и секретный код карты, то теперь — установить приложение.

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    КОММЕНТАРИИ (6)

    11 сен 2019 в 21:55

    на андроиде такая программа может быть установлена уже при покупке. если сильно нужна функция пэй есть вариант яблоко. на яблоке без разрешения яблока ничего не установишь. но цена от 16 тыс и мобильная связь будет при наличии хорошего интернета. то есть за городом будут проблемы. а вообще все мальчики и девочки которые при входе в банк уговаривают установить мобильное приложение на андроид , сами пользуются вторым кнопочным телефоном на этот случай. а самое главное законодательством кража с мобильного банка совсем не защищена. не было таких судебных дел с отработанным решением. вывод мобильный банк на андроид это совсем небезопасно

    Avtor
    11 сен 2019 в 19:40

    Люди какие же вы наивные!

    Гость
    11 сен 2019 в 19:39

    Нащвание приложения в студию!