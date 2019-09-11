«Мобильное приложение списало все деньги»: ярославцы попались на новый вид мошенничества

Ярославцы попадаются на новый вид мошенничества. За прошлую неделю в полицию написали заявление восемь человек, у которых после установки мобильного приложения с банковских карт пропали все деньги.



Мошенникам удалось обмануть не только самых доверчивых людей — пенсионеров, на их удочку попались диспетчер, медработник, водитель и даже программист — мужчина лишился 165 тысяч рублей.



— Во всех случаях потерпевшим звонили неизвестные лица, представлявшиеся сотрудниками банка, — рассказали в пресс-службе УМВД России по Ярославской области. — Убеждали людей в том, что с их банковской карты неизвестные пытались списать средства. Чтобы деньги не списались, мошенники предлагали установить на мобильный телефон специальное приложение. Установив его, люди лишились всех денег на своих банковских картах.



Сейчас полиция возбудила уголовные дела и проводит проверки. В службе предупреждают, что мошенники постоянно совершенствуют свои схемы. Если раньше просили сообщить номер и секретный код карты, то теперь — установить приложение.

