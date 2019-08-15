«Опустили окно и наставили пистолет»: ярославец ищет тех, кто расстрелял машину его тестя

Ярославец Андрей Молчунов просит откликнуться свидетелей нападения на автомобиль его тестя. Всё произошло 14 августа в 17:40 на съезде с Заволжского моста, около нового светофора.

— Машину расстреляли из травматического пистолета, — говорит Андрей. — В салоне в этот момент сидели мой тесть и тёща. Они подъехали и встали на красный. Та машина остановилась рядом, стекло опустилось, и оттуда в сторону нашей машины несколько раз выстрелили. После чего тот автомобиль резко стартанул вперёд.

Родственники Андрея не пострадали. Но пули вонзились в боковую дверь.