«Опустили окно и наставили пистолет»: ярославец ищет тех, кто расстрелял машину его тестя

В этом месте произошло нападение
Фото: Александра Савельева, Андрей Молчунов
Ярославец Андрей Молчунов просит откликнуться свидетелей нападения на автомобиль его тестя. Всё произошло 14 августа в 17:40 на съезде с Заволжского моста, около нового светофора.
— Машину расстреляли из травматического пистолета, — говорит Андрей. — В салоне в этот момент сидели мой тесть и тёща. Они подъехали и встали на красный. Та машина остановилась рядом, стекло опустилось, и оттуда в сторону нашей машины несколько раз выстрелили. После чего тот автомобиль резко стартанул вперёд.
Родственники Андрея не пострадали. Но пули вонзились в боковую дверь.
— Я не думаю, что это какие-то личные разборки, у тестя врагов нет. Возможно, идиоты под веществами, — считает Андрей. И хочет найти нападавших.
Сегодня семья пишет заявление в полицию (хотя в таких случаях необходимо делать это сразу, чтобы искать преступников по горячим следам, советуют в УМВД по Ярославской области). Андрей уточнил — его тесть ехал в автомобиле «Фольксваген-Тигуан» чёрного цвета. Стрелявшие находились в отечественной темной машине — «десятке» или «пятнадцатой».
Если вы стали свидетелями случившегося или инцидент попал на ваш видеорегистратор, свяжитесь с редакцией! Наши контакты: 76@rugion.ru, личные сообщения во «ВКонтакте».