15 августа четверг
СЕЙЧАС +17°С
usd 65.20
eur 72.90

Темы

СЕЙЧАС +17°С
usd 65.20
eur 72.90

Все новости

Все новости
Криминал

«Опустили окно и наставили пистолет»: ярославец ищет тех, кто расстрелял машину его тестя

Всё случилось, пока автомобили стояли у светофора

Поделиться

1 179
1 Обсудить

В этом месте произошло нападение

Фото: Александра Савельева, Андрей Молчунов

Ярославец Андрей Молчунов просит откликнуться свидетелей нападения на автомобиль его тестя. Всё произошло 14 августа в 17:40 на съезде с Заволжского моста, около нового светофора.

— Машину расстреляли из травматического пистолета, — говорит Андрей. — В салоне в этот момент сидели мой тесть и тёща. Они подъехали и встали на красный. Та машина остановилась рядом, стекло опустилось, и оттуда в сторону нашей машины несколько раз выстрелили. После чего тот автомобиль резко стартанул вперёд.

Родственники Андрея не пострадали. Но пули вонзились в боковую дверь.

— Я не думаю, что это какие-то личные разборки, у тестя врагов нет. Возможно, идиоты под веществами, — считает Андрей. И хочет найти нападавших.

Сегодня семья пишет заявление в полицию (хотя в таких случаях необходимо делать это сразу, чтобы искать преступников по горячим следам, советуют в УМВД по Ярославской области). Андрей уточнил — его тесть ехал в автомобиле «Фольксваген-Тигуан» чёрного цвета. Стрелявшие находились в отечественной темной машине — «десятке» или «пятнадцатой».

Если вы стали свидетелями случившегося или инцидент попал на ваш видеорегистратор, свяжитесь с редакцией! Наши контакты: 76@rugion.ru, личные сообщения во «ВКонтакте».

По теме

ТЕКСТ

ТЕГИ

расстреляли машину

оцените материал

    Поделиться

    Увидели опечатку?
    Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    КОММЕНТАРИИ (1)

    гость
    15 авг 2019 в 18:40

    Вообще непонятно почему на подобные случаи требуется заявление потерпевшего? Ведь по существу любое применение оружия в общественном месте это акт терроризма - план "Перехват" и "Антитеррор" вступают в силу но полиции видать пофигу всё Миронов даже в этом порядок навести не может скоро будем как в 90-е от пуль в центре города прятаться