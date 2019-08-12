В Ярославле таксист провёл ночь со своей клиенткой и обокрал её

Бессердечный таксист решил воспользоваться проблемами в личной жизни своей клиентки.

Ярославна поссорилась со своими любимым. Дома находиться было невозможно. Тогда она решила переночевать в гостинице, вызвала такси и уехала. По пути в гостиницу женщина попросила таксиста остановиться у магазина, где купила выпивку. Приехав в гостиницу, расположенную в Брагино, женщина подумала: а зачем коротать вечер в одиночестве? Она предложила таксисту остаться вместе с ней и приятно провести время. Мужчина отказываться не стал. Новые знакомые провели вместе ночь. На утро женщина проснулась в одиночестве. Но не только это омрачило жизнь несчастной ярославны. Таксист ушёл, прихватив с собой 20 тысяч рублей и золотые украшения на девять тысяч рублей.