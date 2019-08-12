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Криминал

В Ярославле таксист провёл ночь со своей клиенткой и обокрал её

Женщина утешалась в объятиях мужчины после ссоры с прежним кавалером

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Мужчина согласился провести ночь с клиенткой, но на утро покинул её

Фото: Александра Савельева

Бессердечный таксист решил воспользоваться проблемами в личной жизни своей клиентки.

Ярославна поссорилась со своими любимым. Дома находиться было невозможно. Тогда она решила переночевать в гостинице, вызвала такси и уехала. По пути в гостиницу женщина попросила таксиста остановиться у магазина, где купила выпивку. Приехав в гостиницу, расположенную в Брагино, женщина подумала: а зачем коротать вечер в одиночестве? Она предложила таксисту остаться вместе с ней и приятно провести время. Мужчина отказываться не стал. Новые знакомые провели вместе ночь. На утро женщина проснулась в одиночестве. Но не только это омрачило жизнь несчастной ярославны. Таксист ушёл, прихватив с собой 20 тысяч рублей и золотые украшения на девять тысяч рублей.

Мужчину искали недолго.

— Обвиняемый вину признал, ущерб возместил в полном объеме, — сообщили в прокуратуре Дзержинского района.

В отношении таксиста возбудили уголовное дело. Скоро его ждёт суд.

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КОММЕНТАРИИ (4)

Avtor
12 авг 2019 в 17:10

Девушки, ну чем вы думайте ?

Фото пользователя
12 авг 2019 в 21:05

Зато честно)) Оплата за доп. услуги)

Олеко Дундич
12 авг 2019 в 18:40

Таксисты такие таксисты... Никакой романтики-все по счетчику..