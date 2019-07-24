Экс-главу ярославского облизбиркома, попавшегося на взятке, досрочно выпустили из колонии

В Ярославской области досрочно вышел на свободу экс-руководитель регионального избиркома Денис Васильев.



— 12 июля Рыбинский городской суд удовлетворил его ходатайство об условно-досрочном освобождении. Вчера оно вступило в силу. В итоге он вышел раньше на 11 с половиной месяцев, — рассказали в Ярославском областном суде.



Скандал в Ярославле прогремел в 2013 году, когда Васильева задержали, заподозрив в получении взятки.



Тогда были выборы в областную думу, облизбирком как раз возглавлял Васильев. Взяли его с поличным при получении 2,7 миллиона рублей. По данным правоохранительных органов, это лишь часть суммы, которую Денис Васильев потребовал у руководителя одной из фирм. Всего председатель облизбиркома, являясь распорядителем бюджетных средств, выделенных на избирательную кампанию, запросил у коммерческого предприятия пять миллионов рублей. Взамен фирма должна была получить контракт на рекламу избирательной кампании.

