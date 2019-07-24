Экс-главу ярославского облизбиркома, попавшегося на взятке, досрочно выпустили из колонии

На задержании Денис Васильев стоял, поджав губы
Фото: УМВД по Ярославской области
В Ярославской области досрочно вышел на свободу экс-руководитель регионального избиркома Денис Васильев.
— 12 июля Рыбинский городской суд удовлетворил его ходатайство об условно-досрочном освобождении. Вчера оно вступило в силу. В итоге он вышел раньше на 11 с половиной месяцев, — рассказали в Ярославском областном суде.
Скандал в Ярославле прогремел в 2013 году, когда Васильева задержали, заподозрив в получении взятки.
Тогда были выборы в областную думу, облизбирком как раз возглавлял Васильев. Взяли его с поличным при получении 2,7 миллиона рублей. По данным правоохранительных органов, это лишь часть суммы, которую Денис Васильев потребовал у руководителя одной из фирм. Всего председатель облизбиркома, являясь распорядителем бюджетных средств, выделенных на избирательную кампанию, запросил у коммерческого предприятия пять миллионов рублей. Взамен фирма должна была получить контракт на рекламу избирательной кампании.
УМВД обнародовало видеозапись задержания Дениса Васильева. Как видно из видеоролика, машину председателя облизбиркома досматривали на Московском проспекте. Пятитысячные купюры, распределенные по нескольким пачкам, находились в бумажном пакете.