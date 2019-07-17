Появилось новое видео пыток в ярославской колонии: комментарий УФСИН

Видео получили с изъятой в колонии техники
Фото: скриншот из видео «Новой газеты»
Спустя год после публикации записи издевательств над заключённым Евгением Макаровым в ярославской колонии
В УФСИН прокомментировали публикацию:
— В связи с появлением в средствах массовой информации видеоматериалов о применении физической силы и специальных средств к осужденному в УФСИН России по Ярославской области назначена служебная проверка, по результатам которой все материалы будут направлены в органы следствия для принятия решения в соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом Российской Федерации, — сообщает пресс-служба УФСИН России по Ярославской области.
В марте «Новая газета» опубликовала ещё один минутный ролик пыток в феврале 2017 года.
Напомним, после публикации первого видео пыток возбудили 22 уголовных дела. Следователи находили всё новые эпизоды издевательств в колониях Ярославля. 12 сотрудников колонии заключены под стражу, ещё трое под домашним арестом. Месяц назад суд продлил тюремный срок фигурантам громкого дела.
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