Появилось новое видео пыток в ярославской колонии: комментарий УФСИН

Спустя год после публикации записи издевательств над заключённым Евгением Макаровым в ярославской колонии № 1 на сайте «Новой газеты» вновь опубликовали новые пыточные видео, датируемые февралём 2016 года. На нём сотрудники ИК-1 насилуют заключённых. Видео тяжело смотреть: некоторые фрагменты журналисты не показывают в связи с требованием закона, возрастное ограничение стоит — строго с 18 лет. Видео длится около девяти минут и сопровождается криками заключённых и сотрудников колонии.

— В связи с появлением в средствах массовой информации видеоматериалов о применении физической силы и специальных средств к осужденному в УФСИН России по Ярославской области назначена служебная проверка, по результатам которой все материалы будут направлены в органы следствия для принятия решения в соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом Российской Федерации, — сообщает пресс-служба УФСИН России по Ярославской области.

В марте «Новая газета» опубликовала ещё один минутный ролик пыток в феврале 2017 года.

Напомним, после публикации первого видео пыток возбудили 22 уголовных дела. Следователи находили всё новые эпизоды издевательств в колониях Ярославля. 12 сотрудников колонии заключены под стражу, ещё трое под домашним арестом. Месяц назад суд продлил тюремный срок фигурантам громкого дела.

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