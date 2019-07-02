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Криминал

В Ярославской области задержали начальника отдела РЖД по подозрению во взятке

В квартире подозреваемого нашли и изъяли патроны

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Продолжается расследование уголовного дела 

Фото: Александра Савельева

В Ярославской области экс-начальника структурного подразделения «Росжелдорснаб» филиала ОАО «РЖД» подозревают в получении взятки. По версии следствия, 46-летний мужчина при проведении закупки служебного автомобиля получил взятку в 40 тысяч рублей. Для этого начальник должен был обеспечить победу заранее оговоренного участника аукциона. Более того, в квартире подозреваемого нашли и изъяли патроны к мелкокалиберному огнестрельному оружию.

— В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление обстоятельств, подлежащих доказыванию в соответствии с федеральным законодательством. Подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения, — рассказали в пресс-службе ярославского следственного отдела на транспорте.

В Ярославле один из руководителей РЖД попался на крупной взятке. Его посадили в тюрьму и выписали штраф. Читайте подробности

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КОММЕНТАРИИ (6)

Гость
2 июл 2019 в 20:22

... 40 000 тысяч...?! он что недоедал?! сумма по нашим временам - неприличная. :)

Гость
2 июл 2019 в 21:24

Мэра волкова проверьте на коррупцию там сотни миллионов

спасайся кто может
2 июл 2019 в 20:30

а где те кто воруют миллиарды? очередная клоунада.