В Ярославской области задержали начальника отдела РЖД по подозрению во взятке

В Ярославской области экс-начальника структурного подразделения «Росжелдорснаб» филиала ОАО «РЖД» подозревают в получении взятки. По версии следствия, 46-летний мужчина при проведении закупки служебного автомобиля получил взятку в 40 тысяч рублей. Для этого начальник должен был обеспечить победу заранее оговоренного участника аукциона. Более того, в квартире подозреваемого нашли и изъяли патроны к мелкокалиберному огнестрельному оружию.



— В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление обстоятельств, подлежащих доказыванию в соответствии с федеральным законодательством. Подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения, — рассказали в пресс-службе ярославского следственного отдела на транспорте.

