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Криминал
Проблема

«Ночью умер папа»: зачем в соцсетях хоронят живых людей

Ярославцам приходят жуткие сообщения

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Таких сообщений люди, конечно, пугаются. Не каждый сообразит, что пишет мошенник

Фото: Александра Савельева

В соцсетях появился новый способ мошенничества. На этот раз очень циничный. Если раньше аккаунты просто взламывали и писали знакомым «Привет, есть 100 рублей до завтра?», то теперь аферисты бьют по больному — хоронят родственников. 

Жителям Ярославля и области стали приходить жуткие сообщения: «Мама попала в ДТП, она в реанимации, врачи сказали, что срочно нужен протез, стоит 168 тысяч рублей, есть всего три часа на сбор денег». Другое сообщение звучит так: 

— Ночью умер папа, похороны в четверг, — появляется в личной переписке.

Затем человек с аккаунта знакомого просит перепугавшегося человека помочь с деньгами. Выглядит убедительно: взломав аккаунт, мошенники меняют аватарку человеку — ставят вместо фото свечку на чёрном фоне. Люди пугаются и сразу репостят клич о помощи. Но делать этого так быстро не стоит — страница взломана

Что делать в этой ситуации? Вот что пишут в службе техподдержки «ВКонтакте», где рассылаются такие сообщения. Человеку, которого взломали, надо восстановить аккаунт, используя ссылку.

Для тех, кому пришло подобное сообщение, план действий следующий:

  1. Позвонить человеку, от которого пришло сообщение.
  2. Нажаловаться на спамщиков в техподдержку.

— Если со страницы идёт рассылка сомнительных сообщений (рекламы или просьб одолжить денег), их непременно нужно отмечать как спам, чтобы мы могли оперативно выгнать взломщика.

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