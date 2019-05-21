21 мая вторник
СЕЙЧАС +16°С
usd 64.49
eur 71.96
  • 6 мая 2019

    Узнайте больше об авторах 76.RU!

    Друзья, теперь на нашем сайте стали активны имена авторов - кликнув на имя, вы увидите информацию об авторе и все его публикации.

    19 апреля 2019

    Собираем альбом "Письма с фронта"!

    Друзья, перед 9 Мая мы запустили душевную акцию - собираем письма с фронта. Посмотрите дома, может быть, остались письма бабушек и дедушек - те, что они писали друг другу во время войны? Пришлите их нам - мы опубликуем!

    10 апреля 2019

    Теперь можно комментировать всё и сразу!

    Друзья, мы сделали так, чтобы удобнее оставлять комментарии. Теперь в мобильной версии сайта плашка значок «Добавить комментарий» всплывает сразу, как только вы открываете новость. Так что давайте обсуждать, спорить, хвалить и ругаться!

    Еще

Темы

СЕЙЧАС +16°С
usd 64.49
eur 71.96
Криминал

В Ярославле поймали 20-летнего парня почти с полкило героина

В каком районе города ярославец распространял наркотики

Поделиться

813
2 Обсудить

Все новости

Все новости

Парень попался, когда делал закладку

Фото: УМВД России по Ярославской области

Ещё одного наркоторговца поймали в Ярославле. На этот раз в Дзержинском районе. 20-летний парень попался в тот момент, когда делал «закладку». В руках у него был свёрток с наркотиками. Полицейские отправились вместе с ним к нему домой. В квартире они нашли ещё 400 граммов героина. Парень признался, что хотел сделать «закладки» по всему городу.

— Любой гражданин, располагающий какой-либо информацией о возможных фактах незаконного потребления и оборота наркотиков, может на условиях анонимности сообщить данные сведения в полицию. Звоните по телефону 02, а также по телефону доверия УМВД России по Ярославской области 73-10-50, — сообщили в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.

По теме

ТЕКСТ

Анастасия Тихомирова

ТЕГИ

наркотики

Поделиться

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter Сообщите об ошибке

КОММЕНТАРИИ (2)

гость
21 май 2019 в 15:02

Ага - сообщайте - ходили к участковому жаловались на закладчиков - все клумбы перерыли - нам сказали - поставьте камеры (но за свой счёт) и всё

Гость
21 май 2019 в 14:13

полкилограмма герыча... ^^ ???LOL, от такого количества, Ярославль, еще долго бы праздновал - день города... :)))
наверное скажет, так хотел народ порадовать в праздник :))