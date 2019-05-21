В Ярославле поймали 20-летнего парня почти с полкило героина

Ещё одного наркоторговца поймали в Ярославле. На этот раз в Дзержинском районе. 20-летний парень попался в тот момент, когда делал «закладку». В руках у него был свёрток с наркотиками. Полицейские отправились вместе с ним к нему домой. В квартире они нашли ещё 400 граммов героина. Парень признался, что хотел сделать «закладки» по всему городу.



— Любой гражданин, располагающий какой-либо информацией о возможных фактах незаконного потребления и оборота наркотиков, может на условиях анонимности сообщить данные сведения в полицию. Звоните по телефону 02, а также по телефону доверия УМВД России по Ярославской области 73-10-50, — сообщили в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.

