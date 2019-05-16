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Криминал

За стероиды из Беларуси 30-летнему ярославцу грозит срок

Мужчину задержали на почте

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За контрабанду запрещённых препаратов ярославцу грозит лишение свободы 

Фото: Ярославская таможня

Сотрудники ярославской таможни изъяли посылку с сильнодействующими запрещёнными веществами — стероидами. Таблетки и пузырьки из Беларуси были адресованы 30-летнему ярославцу. Мужчину, который хотел подкачаться с помощью таблеток, задержали в момент получения лекарств. 


— По заключению эксперта изъятые препараты содержат в своем составе сильнодействующие вещества: «тестостерон», «метандиенон» и «нандролон», — рассказали таможенники.

За контрабанду запрещённых препаратов таможня возбудила уголовное дело. Ярославцу грозит лишение свободы от трёх до семи лет со штрафом до миллиона рублей.

С начала текущего года Ярославской таможней выявлено 6 посылок из Республики Беларусь, в которых были сильнодействующие вещества, — рассказали таможенники. — Возбуждено 4 уголовных дела. Из незаконного оборота изъято почти 200 грамм сильнодействующих веществ.

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ТЕГИ

контрабанда

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КОММЕНТАРИИ (3)

Гость
16 май 2019 в 11:57

Алкоголь везде и сигареты-это нормально, это пожалуйста, а если человек для себя решил, это его право, тем более, как ни как, но косвенно это имеет отношение к спорту. Очередная глупость

дворник
16 май 2019 в 15:15

Безумно благодарен силовикам за то, что берегут наш город от клятых культуристов. Не зря я налоги отдаю.

Гоги
16 май 2019 в 14:06

Глупость это то, что он через границу повез, это считается контрабандой сильнодействующих веществ. Отдельный вопрос, почему тестостерон стали относить к сильнодействующим. В Беларуси он вообще легален.