За стероиды из Беларуси 30-летнему ярославцу грозит срок

Сотрудники ярославской таможни изъяли посылку с сильнодействующими запрещёнными веществами — стероидами. Таблетки и пузырьки из Беларуси были адресованы 30-летнему ярославцу. Мужчину, который хотел подкачаться с помощью таблеток, задержали в момент получения лекарств.





— По заключению эксперта изъятые препараты содержат в своем составе сильнодействующие вещества: «тестостерон», «метандиенон» и «нандролон», — рассказали таможенники.

За контрабанду запрещённых препаратов таможня возбудила уголовное дело. Ярославцу грозит лишение свободы от трёх до семи лет со штрафом до миллиона рублей.



С начала текущего года Ярославской таможней выявлено 6 посылок из Республики Беларусь, в которых были сильнодействующие вещества, — рассказали таможенники. — Возбуждено 4 уголовных дела. Из незаконного оборота изъято почти 200 грамм сильнодействующих веществ.

