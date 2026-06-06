«Била головой об пол, прыгала на спине». Дело 90-летней бабушки, умершей после истязаний, решили «похоронить»

Ветеран труда умерла вскоре после избиения Источник: читатель E1.RU

Родственники 90-летнего ветерана Галины Пургиной из Свердловской области, скончавшейся после получения травм, рассказали E1.RU о волоките и попытках «похоронить» возбужденное уголовное дело — сначала о причинении средней тяжести вреда здоровью, потом — о покушении на убийство. С подачи дознавателя ОМВД «Богдановический» в материалах появилась новая медицинская экспертиза с неожиданным выводом о том, что женщина просто неудачно упала.

Изначально тот же эксперт уверенно говорил, что травмы могли образоваться только от ударов тупыми предметами, но никак не от падения. Рассказываем продолжение нашумевшей истории.

«Схватив за волосы, била ее головой об пол»

Галина Георгиевна Пургина была ребенком войны и тружеником тыла. По словам родных, в свои 90 лет она сохраняла ясное сознание, сама ходила, опираясь на две палочки, обслуживала себя, готовила еду. Жила в частном доме по улице Тимирязева в селе Троицком Богдановического района. Диагноз «деменция» или другие когнитивные нарушения ей не ставили.

Несколько лет назад к ней после развода с первой женой переехал сын Александр, а вместе с ним — его новая избранница Ирина, работающая медиком в психиатрической больнице. Вскоре мама переписала дом на сына, которого очень любила.

После Нового года дочь приехала проведать мать и ужаснулась от ее вида.

«Вместо лица — сплошной синяк. Синяки на груди, плечах, ногах, на теле. На руках разодрана кожа до мяса», — вспоминает Людмила, дочь Галины Георгиевны.

Мама призналась ей в присутствии сына, что ее избила сноха (Ирина). По словам пожилой женщины, в новогоднюю ночь сын с женой праздновали с соседями в соседней комнате. Потом соседи ушли, а Галина около трех ночи поинтересовалась, когда сын со снохой собираются ложиться спать.

«Мама вернулась в комнату, легла на кровать. Затем к ней зашла Ирина, стала бить руками и ногами по лицу и телу. Схватив за волосы, била ее головой об пол. А когда мама лежала на животе, стала прыгать у нее на спине. Она звала на помощь Сашу, но Ирина закрывала ей рот тряпкой. Следующие два дня избиения и угрозы продолжились», — рассказала полиции Людмила.

То же самое пожилая женщина объяснила врачам в травмпункте и внуку Евгению. Ирина же утверждала, что бабушка наговаривает на нее. Дочь забрала маму в больницу — помимо многочисленных синяков и ушибов, у пострадавшей диагностировали перелом ребер со смещением.

Родные умершей женщины безуспешно добиваются расследования уголовного дела Источник: читатель E1.RU

По словам Людмилы, мама призналась ей, что Ирина раньше уже избивала ее, но она не хотела говорить об этом, чтобы не ссориться с сыном.

Судебно-медицинская экспертиза оценила вред здоровью как средней тяжести и сделала вывод, что повреждения, судя по характеру и морфологическим свойствам, могли образоваться от ударов ногами и руками, сдавливания тупым предметом.

В то же время от падения такой комплекс травм образоваться не мог.

Экспертиза квалифицировала повреждения как вред здоровью средней тяжести Источник: читатель E1.RU

Именно это заключение эксперта, по мнению дочери и адвоката, сейчас и пытаются «переписать». В новом исследовании тот же эксперт пришел уже к противоположным выводам.

Отказались от полиграфа

По словам дочери, Следственный комитет готов был возбудить уголовное дело по факту покушения на убийство (ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ), однако этому воспротивилась прокуратура города Богдановича.

Сын Галины, ставший единоличным хозяином дома, и его жена Ирина дали объяснение, что бабушка сама упала. При этом от полиграфа они отказались.

«Богдановическим следствием было возбуждено уголовное дело по факту покушения на убийство Галины Пургиной, но Богдановической городской прокуратурой данное постановление отменено как незаконное . Дознание, возобновив дело, стало активно подтверждать версию подозреваемой о возможности причинения повреждений Галины Пургиной при падении с высоты собственного роста или при оказании ей первой медицинской помощи », — рассказал адвокат Антон Груднов, представляющий интересы дочери Галины Георгиевны.

Бабушка была вся в синяках Источник: читатель E1.RU Но эксперты вдруг решили, что она «упала сама» Источник: читатель E1.RU

Первоначальное заключение СМЭ категорически исключало эту версию, но по инициативе органа дознания тому же судебно-медицинскому эксперту в Богдановичском отделении СМЭ было поручено провести новую экспертизу.

«Тот же эксперт, противореча собственным выводам, соглашаясь с позицией подозреваемой и в угоду органам дознания, не исключает возможности самостоятельного получения телесных повреждений Пургиной», — возмутился защитник.

Заключения эксперта были обжалованы и направлены в бюро судебно-медицинской экспертизы и Министерство здравоохранения Свердловской области.

«Проведение дополнительной экспертизы инициировано органами дознания с нарушением процессуального порядка, без уведомления представителей потерпевшей, с целью подтверждения версии виновного лица (скорее всего, имеется в виду сноха Ирина, заявившая, что бабушка упала сама. — Прим. ред.). Эксперт противоречит собственным выводам, ранее сделанным, дает заключение, необходимое органам дознания», — пишет в жалобе дочь Галины Георгиевны.

Дочь и внук обратились за помощью к главе СК РФ Александру Бастрыкину.

«После смерти моей мамы проведена повторная судебно-медицинская экспертиза, подтвердившая результаты предыдущей, с уточнением вреда здоровью средней тяжести (многочисленные гематомы по всему телу, лицу и рукам, а также переломы ребер. — Прим. ред.). По делу допрошены свидетели, которым она назвала имя человека, избившего ее, но дело приостановлено в связи с неустановлением обвиняемого лица. Устроенная должностными лицами ОМВД „Богдановичский“ и местной прокуратурой волокита позволяет виновному человеку уйти от наказания», — пишет в жалобе Людмила.

Дочь не согласна с тем, что обвиняемый в смерти ее матери не установлен Источник: читатель E1.RU

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