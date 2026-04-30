Ярославскую блогершу, обвиняемую в создании финансовой пирамиды, выпустили из-под ареста: почему

Блогера из Рыбинска Татьяну Фомичеву выпустили из-под ареста Источник: соцсети Татьяны, Александра Мамонтова / 76.RU

Татьяну Фомичеву из Ярославской области, которую обвиняли в создании финансовой пирамиды в Рыбинске, отпустили из-под ареста.

«Апелляционным определением судебной коллегии по уголовным делам Ярославского областного суда от 27 марта 2026 года приговор Рыбинского городского суда Ярославской области от 28 ноября 2025 года и постановление Рыбинского городского суда Ярославской области от 28 ноября 2025 года в отношении Фомичевой Татьяны отменен, уголовное дело возвращено прокурору для устранения препятствий его рассмотрения судом. Мера пресечения изменена с заключения под стражу на запрет определенных действий», — сообщили порталу 76.RU в пресс-службе Ярославского областного суда.

Защита просила смягчить, а обвинение ужесточить наказание

Как следует из материалов на сайте суда, апелляции на вынесенное 28 ноября 2025 года решение рыбинского суда подали и сторона защиты, и сторона обвинения. Тем решением Татьяна Фомичева была признана виновной в мошенничестве, совершенном с причинением значительного ущерба, в крупном и особо крупном размерах.

Суд назначил Татьяне 5 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

В прокуратуре тогда сообщали, что своими действиями она причинила ущерб 25 жителям региона в размере более 27 млн рублей. При этом дела еще по 104 эпизодам вернули прокурору для устранения препятствий их рассмотрения. В частности было указано, что по ряду эпизодов следствие не описало, когда и при каких обстоятельствах деньги были переданы обвиняемой, потерпевшими были признаны люди, которые не являлись владельцами банковских счетов, с которых производились списания, были ошибки в датах, счетах, алиби и другое.

В апелляциях и сама осужденная, и ее адвокат просят вынести новый приговор, которым назначить ей наказание за единое продолжаемое преступление, предусмотренное ч.4 ст. 159 УК РФ (а не по каждому эпизоду отдельно), учесть активное способствование осужденной расследованию преступления, принесение извинений потерпевшим, оправдать ее по ряду эпизодов и другое.

«Ее действия были квалифицированы ранее на предварительном следствии и государственным обвинителем как единое продолжаемое преступление, а потому решение о возвращении дела прокурору в части обвинения нарушает ее право на защиту, арест на имущество третьих лиц продлен незаконно, без их участия и выяснения мнения по данному вопросу. Она находится в следственном изоляторе 3 года и 3 месяца, за это время все осознала, планирует зарегистрировать брак», — привела судебная коллегия аргументы Татьяны Фомичевой.

Заместитель Рыбинского городского прокурора тоже просил вынести новый приговор — с более суровым наказанием. В частности, он просил считать необоснованным учет явки с повинной в качестве смягчающего обстоятельства, поскольку Фомичева обратилась с явкой уже после поступления первого заявления от потерпевшего. Также обвинение, как и сама осужденная, настаивало на квалификации действий Фомичевой как единого продолжаемого преступления.

Противоречия не позволили принять решения

В итоге судебная коллегия согласилась, что действия Татьяны Фомичевой, действительно, должны быть рассмотрены как единое продолжаемое преступление (а не 129 отдельных эпизодов). При этом обвинение по нему должно квалифицироваться по ч.4 ст. 159 УК РФ, а не по ч. 2, 3 и 4, как это было сделано в отдельных эпизодах.

«Однако такая переквалификация действий Фомичевой в рамках предъявленного обвинения приведет к повышению общественной опасности деяния и ухудшению ее положения — к Фомичевой была бы применена норма уголовного закона, предусматривающего более строгое наказание», — отметили в коллегии.

Статья 159 УК РФ «Мошенничество»: часть 2 — мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, а равно с причинением значительного ущерба гражданину. Часть 3 — мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере. Часть 4 — мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение.

По закону, изменение обвинения в судебном разбирательстве допускается, если этим не ухудшается положение подсудимого. Это противоречие и заставило коллегию вернуть материалы в прокуратуру, чтобы указанные препятствия для дальнейшего рассмотрения были устранены.

«При таких обстоятельствах, иные доводы апелляционных жалоб не подлежат проверке и оценке судом апелляционной инстанции, так как могут быть предметом проверки при новом рассмотрении дела», — указывается в решении.

Почему отпустили из-под стражи

Что касается меры пресечения для Фомичевой, то здесь коллегия посчитала, что для дальнейшего продления срока содержания обвиняемой под стражей не имеется оснований из-за истечения установленного предельного срока содержания обвиняемой под стражей.

«Ввиду того, что обстоятельства, в связи с которыми Фомичевой ранее избиралась мера пресечения в виде заключения под стражу, не изменились и не отпали, суд апелляционной инстанции считает необходимым избрать в отношении Фомичевой иную меру пресечения, которая обеспечит ее надлежащее поведение в период производства по уголовному делу», — отметили в суде.

В итоге ей назначили запрет определенных действий, в том числе, запрет на общение с потерпевшими и свидетелями.

Принятое апелляционное определение может быть обжаловано во Втором кассационном суде общей юрисдикции в течение 6 месяцев. Пока ни одна из сторон этого не сделала.

Напомним, по версии следствия, в 2021–2022 годах Татьяна Фомичева, обещая высокий доход от осуществления инвестиционной и брокерской деятельности, получала деньги от людей. Татьяна активно делилась историями о бизнесе в личном блоге, показывала дорогую иномарку, роскошную свадьбу на базе отдыха, брендовую одежду. Еще одной темой ее страницы было разоблачение финансовых мошенников и создателей пирамид. Ей доверяли десятки, а то и сотни людей.

В целях создания видимости финансового успеха от вложений часть средств она возвращала клиентам, укрепляя их доверие и привлекая новые вклады. Но в итоге деньги вернула не всем.