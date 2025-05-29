Когда прощание с погибшими и что с выжившими? Главное о резне детей в Байкальске

Главное о резне в Байкальске на 29 мая Источник: Елена Латыпова / NGS55.RU











Прошло чуть больше суток с момента страшной трагедии в Байкальске, где на даче погибли пятеро подростков, а четверо были ранены своим сверстником. Наши коллеги из IRCITY.RU cобрали всё, что известно на данный момент.

Празднование дня рождения закончилось поножовщиной

Всё произошло в СНТ «Горный Байкал», где девять подростков в возрасте от 13 до 17 лет отмечали день рождения. Взрослых с ними не было, но был алкоголь. На видео, которое разошлось по соцсетям и мессенджерам, видно, что у детей было пиво, крепкие напитки, коктейли. Кто-то из детей комментировал снятое: «Сегодня жестко бухаем».

По официальной версии, дети отдыхали на даче с разрешения родителей, но в СМИ также сообщалось о том, что подростки обманули родителей, не сказав точно, где они будут ночевать. Вечером многие отзвонились родственникам и сказали, что у них всё хорошо.

«Они, несовершеннолетние, выпили алкоголь и легли спать. А вот этот человек, который это всё совершил, накинулся [с ножом] и сразу четверых убил. Пошел во второй дом и еще троих ранил. После этого начал к моей сестре приближаться, она успела соскочить, бегала от него. Но всё-таки ему удалось поранить ей руку и горло. Вот что я знаю», — рассказала нам девушка, у которой в той резне пострадали две родственницы.

Дом, где произошла трагедия, полностью сгорел Источник: Прокуратура Иркутской области / T.me

По одной из версий, причиной убийства стала невзаимная симпатия нападавшего к одной из девочек. Официальную причину нападения Следственный комитет пока не озвучивал. Также нет информации о том, какой уровень алкоголя был в крови у подростков.

Четверым подросткам удалось спастись. Одна из девочек смогла сбежать и попросить помощи у соседей по садоводству. Они и вызвали полицию. Сам нападавший поджег дом, который был на участке, и погиб в огне.

Страшные кадры с места массового убийства подростков в Байкальске Источник: Городские медиа

Главврач Слюдянской районной больницы Надежда Татаринова рассказала, что подростков доставили к ним в 05:40 28 мая. Их сразу положили в хирургическое отделение. У одного из них было проникающее ранение шеи и ранение, проникающее в плевральную полость. Трое пациентов поступили с непроникающими ранениями в шею.

«Все четверо поступивших — ученики двух школ города Байкальска, в настоящее время проводится психологическая поддержка детскими психологами и психотерапевтами областного центра. Также оказана помощь родителям тяжелого ребенка, и в настоящее время ситуация стабилизирована», — рассказывал вчера вечером министр здравоохранения Иркутской области Андрей Модестов.

Всех четверых пострадавших подростков вчера перевели из байкальской больницы в Иркутск. Один из них всё еще находится в тяжелом состоянии в реанимации, жизни троих ничего не угрожает, но у них тяжелая психологическая травма. Сегодня к ним приехали родители — они смогут находиться с детьми в больнице столько, сколько потребуется.

Прощание с тремя из четырех погибших пройдет завтра в Байкальске. С двумя детьми — 16-летней девочкой и 14-летним мальчиком — простятся в Свято-Троицком храме. Еще одного 15-летнего школьника проводят в последний путь в ритуальном зале.

СК возбудил уголовные дела об убийстве и покушении на убийство.

Что известно о нападавшем

Погибшему парню, который напал на подростков, было 17 лет. Он, как и остальные участники празднования, не состоял на учете в комиссии по делам несовершеннолетних. В школе мальчика характеризовали положительно, его фото даже висело на доске почета.

Ребенок был из многодетной семьи — у него два старших брата и две сестры. Оба брата подписали контракты с Минобороны и являются участниками СВО. По информации главы Байкальска Василия Темгеневского, они сейчас находятся на лечении.

«Они возрастные, сильно старше его. Сам парень занимался борьбой, выигрывал соревнования», — рассказывал глава города.

Один из братьев заявил СМИ, что не верит в то, что его младший брат мог совершить такое преступление. По его словам, он был отзывчивым и добрым.

Вчера следователи провели обыск в квартире, где жил парень.

Как у детей оказался алкоголь?

Много вопросов вызывает большое количество алкоголя, которое было на даче у подростков. Как рассказал глава регионального управления СКР Анатолий Ситников, детям его купил их 18-летний друг.

«К трагедии привели два фактора. Первый — это бесконтрольное нахождение несовершеннолетних вдали от родителей, отсутствие какого-то контроля со стороны взрослых. Второй — достаточно свободный доступ несовершеннолетних к алкогольным напиткам, которые приобрел для них 18-летний молодой человек, фактически их же сверстник», — заявил Ситников.

Ситников комментирует причины трагедии Источник: #кобзевнасвязи / T.me

СК также сообщил, что из-за покупки алкоголя детям возбуждено уголовное дело о вовлечении подростков в совершение антиобщественных действий.

Комментарии властей

В Байкальске уже побывал министр образования Иркутской области Максим Парфенов. Он провел встречу с родителями и учителями школы, где учились дети. После всех событий он заявил, что дети «были объединены непонятным сообществом с седьмого по десятый класс».

«Сделаем это, когда в принципе будут понятны причинно-следственные связи предварительные по всему случившемуся, потому что действительно нестандартная ситуация. Дети объединены были пока непонятным сообществом с седьмого по десятый класс, и это вызывает ряд вопросов. Попутно есть вопросы, связанные на перспективу уже на сегодняшний день. Это летняя занятость как байкальских ребятишек, так и вообще детей в Иркутской области в период летних каникул. И это, к сожалению, вот эта трагедия — пример того, как свободное такое времяпровождение может негативно сказываться на жизнях в конечном итоге несовершеннолетних», — заявил министр.

Позже ему пришлось объяснять, что он не имел в виду криминальную или запрещенную организацию, а только то, что непонятно, какие интересы объединяли детей с седьмого по десятый класс.

Мэр Байкальска Василий Темгеневский уточнил, что все финансовые затраты на организацию похорон взял на себя муниципалитет.

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев поручил разобраться, как дети оказались ночью без контроля взрослых на даче, как они купили алкоголь, и довести эту информацию до родителей и педагогов.

Губернатор прокомментировал трагедию в Байкальске Источник: #кобзевнасвязи / T.me

«Нужно ответить на вопросы, почему дети разного возраста оказались в одной компании ночью на даче? Почему они остались без контроля взрослых? Также поручил разобраться в ситуации с приобретением алкоголя. Нужно выяснить эту информацию и довести ее до родителей и педагогов всей Иркутской области. Подростки, конечно, считают себя взрослыми. Они уверены, что способны сами отвечать за свои поступки. Порой с ними бывает трудно. Тем не менее нужно искать подходы к ребятам, слушать и слышать их, уметь договариваться. Ведь именно от бесконтрольности, небрежности могут произойти трагедии», — заявил Кобзев.