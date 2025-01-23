Кто подставил Анну Седокову: почему певица стала главной подозреваемой в смерти бывшего

Еще недавно Анна Седокова была любимой женой, но сейчас стала подозреваемой по громкому делу Источник: annasedokova / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ); Виталий Калистратов / Городские медиа











Поздним вечером 16 декабря 2024 года рослый мужчина в черном худи и с бумажным стаканчиком в руке подошел к двери подъезда одного из московских домов и стал нажимать на кнопки домофона. Одновременно с этим он записывал голосовое сообщение на смартфон. Некоторое время спустя житель этого самого подъезда обнаружил на лестничном пролете тело в том самом худи. Рядом с ним — тот самый бумажный стаканчик с остатками алкоголя и тот самый смартфон с набранным на нем сообщением: «Позвоните Анне». Так навсегда закончилась история любви баскетболиста Яниса Тиммы и певицы Анны Седоковой. Но началась совершенно другая. В ней всё перевернулось с ног на голову, а певица из любимой жены превратилась в главную подозреваемую.

«Не верю ни единому твоему слову»

О расставании пара заявила еще осенью, но официально развелась только 9 декабря. При этом Анна Седокова, являясь символом команды Alikson Team, где играл Янис, то и дело появлялась на матчах с участием Тиммы. Порой в довольно откровенных нарядах. Что только сильнее раскачивало эмоциональные качели, на которых оказался баскетболист.

Источник: annasedokova / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











Позже стало известно, что латвийский спортсмен неоднократно публиковал у себя в соцсетях записи, которые тревожили и настораживали поклонников баскетболиста: в публикациях они видели явные намеки на суицид. Также Тимма шантажировал Седокову, грозясь покончить с собой, если она к нему не вернется.

— Не верю ни единому твоему слову. Всё, что мы строили, папа, мама, ты поменяла на деньги. Любовь без денег не существует, — писал Янис.

Доведя угрозы до конца, Тимма поднял на уши всех, кто его знал, и в России, и в Латвии. Анна Седокова после этого загремела в больницу с нервным срывом.

Источник: annasedokova / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

После видео, в котором Седокова рассказала о том, что чувствует, певица залегла на дно. Но активизировались родственники Тиммы.

«Я везде заблокирован был»

В день смерти баскетболиста первым вышел на связь его отец. Он рассказал, что последние годы Янис не общался с близкими людьми.

— У нас три года были конфликты, я везде заблокирован был, — отметил отец баскетболиста. — Отношения у нас были ужасные и страшные.

От первой супруги Саны Оши у Яниса Тиммы остался маленький сын. Женившись на Седоковой, баскетболист потерял связь и с ними, перестал выплачивать алименты. Сана, уставшая требовать их, обратилась в суд. Тот удовлетворил ее исковые требования, и имущество Тиммы выставили на аукцион. Чтобы погасить долг, баскетболист занял у Седоковой миллион рублей.

— Знайте, что ничего не происходит за день и даже за пару месяцев. Была невыплата алиментов в течение двух лет и много других вещей, — отметила Оша. — Никто не может завладеть чужим имуществом, пока не будет какого-то решения.

Источник: Городские медиа

Сана также заявила, что Янис прилично зарабатывал, и удивилась, как он умудрился так быстро растратить состояние, что в последнее время ему приходилось фактически выживать.

— Я не знаю, как и что там было. Но я помню, что человек был миллионером, когда развелся и подписал с российским клубом контракт на огромную сумму. Куда были потрачены эти деньги? Как человек пришел к такому финансовому положению, что через три года был уже не в состоянии платить даже минимальные алименты своему ребенку и провел последние дни своей жизни в каком-то мотеле?! Я думаю, это повод задуматься для многих мужчин… Как легко потерять всё, — высказалась Сана.

Чтобы выяснить, как именно Тимме удалось так легко потерять всё, его семья связалась с российской певицей и юристом Катей Гордон, у которой с Седоковой были свои давние счеты.

«Это моя квартира, мой плинтус»

Катя Гордон точила зуб на Седокову еще с 2014 года — с тех пор, как Анна опубликовала у себя в соцсетях фотографию своих бедер в синих мужских джинсах. В этих обычных синих мужских джинсах юрист рассмотрела одежду своего на тот момент мужа — адвоката Сергея Жорина. А в обоях и плинтусах — собственную квартиру.

Источник: annasedokova / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











— Я беременная лежала на сохранении, мы еще были женаты, а Седокова выкладывает фотографию. Смотрю, а на снимке наши обои и плинтуса! Я пишу: «Седокова, я, может, рожу хотя бы. Анечка, ты чего?» — возмущалась Гордон в YouTube-шоу «Алена, блин!» (16+) в 2020 году.

Обескураженная такими обвинениями, певица не смогла смолчать.

— Катерина в очередной передаче рассказывает, какая я ужасная женщина. Такой бред! Я не поленилась и пролистала все свои фотографии. Смотрите, это то же фото, которое она представила в шоу. «Лучшие „бойфренды“ — джинсы настоящего бойфренда», — написала я, стоя в джинсах своего парня, — отметила Седокова у себя в сторис. — И это моя квартира, мой плинтус. Мой живот и джинсы другого человека. Вы уверены, что Сергей Жорин влезет в такой размер джинсов?

В очередной раз Гордон вспомнила былые обиды и подозрения после смерти Яниса Тиммы. Она была одной из немногих (если не единственной), кто не соболезновал Седоковой, а откровенно проехался по певице. Юрист заявила, что баскетболист связался с меркантильным человеком, намекнула на то, что певица изменяла спортсмену во время брака, и вновь напомнила о ситуации с плинтусом, обоями и джинсами.

— Я была еще замужем, но Анечка при этом совершенно спокойно расставляла скляночки на полочки, где еще стояли мои кремы. Конечно, скляночки потом вылетели оттуда с ее нехитрым шмотом. Тем не менее ее совершенно никак не смутила беда женщины в браке, которая на сохранении, — продолжала гнуть линию обвинения юрист.

Здесь не выдержал уже сам Жорин и прервал долгое молчание.

— Я не слежу за тем, что обо мне говорит этот человек. С нашего расставания прошло более 12 лет, и пора бы уже успокоиться. Что касается якобы моих измен с Седоковой — это ложь. Джинсы не мои, паркет и плинтус не из моей квартиры, но кого уже это интересует? Грустно, что некоторые люди используют трагедию для собственного пиара, — заявил адвокат в беседе с изданием Voice.

Впрочем, в глазах друзей и семьи Яниса Тиммы Гордон выглядела достаточно убедительной, и близкие баскетболиста решили с ней сотрудничать.

«Ты просто падшая сущность»

Теперь не проходит и недели без новых подробностей о личной жизни Яниса Тиммы и Анны Седоковой.

Сана Оша стала рассказывать, что певица тянула из спортсмена деньги, в итоге он из миллионера превратился в нищего. Также она вспоминает, что, вступив в отношения с Анной, бывший супруг сначала просто отдалялся от нее и сына, а потом и вовсе стал агрессивным.

Источник: sana__osa / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











Чуть ли не каждый день по поводу трагедии высказывается человек, называющий себя другом Яниса, — предприниматель из Майами Марк Пугачев. Седокова уверяет, что впервые о нем услышала после трагедии, но мужчина рассказывает такие подробности, будто всё это время жил в соседней комнате. Например, о том, как певица поссорила баскетболиста с матерью.

— А чего не хочешь рассказать, как мать приехала в Майами к вам на отдых, а потом ты вынудила Яниса отселить маму в отель, при этом создала искусственную ссору между сыном и мамой? — спрашивал Марк в соцсетях. — А как при любом проявлении любви к сыну и матери ты манипулировала и закатывала истерики, мол, Янис, ты их любишь больше, чем меня?!

При этом та же Седокова, по словам Пугачева, в день смерти Яниса звонила матери спортсмена и спрашивала пин-код от его карты. Матери, которая, опять же со слов мужчины, ненавидит певицу всем сердцем вместе с другими членами семьи.

— Ты отжала всю недвижимость у Яниса и оставила без копейки денег его сына и родителей — простых обычных, но с большим сердцем людей, — сыплет обвинениями Марк. — Ты просто падшая сущность. Всё, что я говорю, — 100%-ная правда!

Недвижимость, которую упоминает Марк, — это четыре квартиры стоимостью 180 млн рублей, оформленные на Седокову. Мужчина убежден: она запугала Тимму тем, что если квартиры будут оформлены на спортсмена, то его бывшая жена, Сана Оша, начнет забирать их через суд, так как Янис не платил алименты.

В своем расследовании Марк Пугачев дошел до того, что стал придерживаться версии, что Яниса Тимму на самом деле убили. У себя в соцсетях он опубликовал фрагменты переписки Тиммы с неким человеком, который помогал баскетболисту с российским гражданством. Изучив их, Марк отметил:

— Я придерживаюсь версии, что его убили. А тот факт, что у него были попытки суицида, как раз идеально можно использовать, чтобы всё обыграть так, чтобы не возникло никаких подозрений.

Источник: pugachevmark / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











— У Яниса были планы, он хотел сделать себе русский паспорт, почему-то он ему нужен был срочно… Как думаете, зачем? Разве человек делал бы паспорт, если собирался уйти? — задается вопросом Пугачев.

Источник: pugachevmark / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











— Не ушел он сам! Кто-то здесь постарался! Кто? Вопрос остается открытым. Я уже в этом убежден! У него было много планов, люди, которые так хотят уйти, не будут заниматься паспортом, зачем он ему, если человек хочет покончить с собой, — подытожил бизнесмен.

«А потом появился ты»

Разбираясь в смерти Тиммы, Пугачев пришел к выводу: баскетболист не просто так свел счеты с жизнью — в этом ему «помогли» Седокова и ее окружение. Бизнесмен добился того, чтобы в Латвии возбудили уголовное дело по факту насильственной смерти Яниса. Певица проходит по нему подозреваемой — ее обвиняют в заказном убийстве экс-супруга из-за четырех московских квартир стоимостью 180 млн рублей.

— Друзья, я хочу вас поздравить. Сегодня Следственный комитет республики возбудил уголовное дело по факту насильственной смерти Яниса, в котором я выступаю одним из главных свидетелей, — писал Пугачев в начале января.

Бизнесмен добавляет, что семья Тиммы просто хочет правды и «чтобы хоть что-то из того, что она (Седокова. — Прим. ред.) отжала, досталось внуку».

Но одного латвийского суда Пугачеву недостаточно — обратился он уже и к российскому активисту Виталию Бородину, особенно прославившемуся тем, что после начала СВО написал большое количество жалоб на российских знаменитостей. Мужчина просит, чтобы Бородин проверил творчество и поведение Седоковой, которые, по мнению Пугачева, «наносят вред репутации и культурным ценностям Российской Федерации».

Источник: annasedokova / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











Седокова пока никак не комментировала нападки в свою сторону. Единственный раз она обратилась к поклонникам и сочувствующим, когда более-менее пришла в себя, но всё еще находилась в больнице.

— Обращаюсь с просьбой к представителям СМИ: проверяйте источники, у которых берете комментарии, — попросила певица. — Очень больно видеть, как посторонние люди, которых мы никогда не видели, пытаются использовать эту трагедию в своих интересах. Настоящие друзья сейчас скорбят и приносят соболезнования маме, а не раздают интервью.

Седокова также отметила, что у нее «пока не получается жить, как раньше». А раньше она была на седьмом небе от счастья. В начале отношений с Янисом Анна писала:

— Не знаю другого человека, который так же рьяно боролся бы за мои мечты! Каждый день мотивировал меня становиться круче и обсуждал мои бесконечные новые проекты! Ты можешь дурачиться со мной на самых важных мероприятиях и не переживать, что скажут люди. С тобой всё на своих местах. Даже мои постоянно разбросанные вещи. Мой мир был абсолютным хаосом, а потом появился ты.