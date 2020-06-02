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Бизнес

«Государство, ты обязано ГАЗу»: рабочие моторного завода сняли клип против пандемии и санкций

Сотрудники ярославского предприятия говорят, что оказались в двойном кольце

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Клип по правилам пандемии — в масках и перчатках

Клип по правилам пандемии — в масках и перчатках

Рабочие моторного завода снова записали клип с просьбой о помощи.

— Я работаю в «Группе ГАЗ» на Ярославском моторном заводе. Мы оказались в двойном кольце: нас атакуют санкции из-за океана и пандемия. Нам нужна поддержка государства! Работает ГАЗ — живет автопром, получают зарплату полмиллиона человек. Это мой посыл, который я и мои друзья решили вложить в эту песню. Мы не можем больше молчать! — объяснил автор клипа Илья Бондаренко.

Похожий клип сотрудники завода выпускали летом прошлого года. Его тогда увидел известный блогер Илья Варламов. И назвал ролик унизительным для самих рабочих, снявших его.

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