«Государство, ты обязано ГАЗу»: рабочие моторного завода сняли клип против пандемии и санкций

Рабочие моторного завода снова записали клип с просьбой о помощи.

— Я работаю в «Группе ГАЗ» на Ярославском моторном заводе. Мы оказались в двойном кольце: нас атакуют санкции из-за океана и пандемия. Нам нужна поддержка государства! Работает ГАЗ — живет автопром, получают зарплату полмиллиона человек. Это мой посыл, который я и мои друзья решили вложить в эту песню. Мы не можем больше молчать! — объяснил автор клипа Илья Бондаренко.