Спаси и поддержи: пять типов госпомощи бизнесу, которые уже работают

1
Государство выплатит МРОТ, но не всем
Государство обязалось выплачивать сотрудникам ряда предприятий МРОТ (12 130 рублей) ежемесячно, однако сами фирмы должны удовлетворять большому количеству критериев. Основные — присутствие в реестре малого и среднего предпринимательства (на 1 марта 2020 года), работа в отраслях, наиболее пострадавших от кризиса и сохранение 90% штата сотрудников (за базу берётся штат 31 марта 2020 года).
Правда, сразу выявилось множество проблем, например, перечень пострадавших отраслей составлен по основным кодам ОКВЭД: по словам самих предпринимателей, эти коды долгое время были формальностью, и у многих компаний, действительно пострадавших от пандемии, основной код не попадает в перечень (например, у некоторых гостиниц). Не вполне прозрачна и процедура подачи заявок, например, уже по ходу дела менялись требования к налоговой задолженности компаний.
Выплаты должны начаться со второй половины мая.
2
Зарплату можно взять в кредит
А вот очень спорная мера, которую многие предприниматели посчитали издёвкой: беспроцентные кредиты на выплату зарплаты. В середине апреля в числе других мер эту идею распространили не только на малый, но и на средний и крупный бизнесы.
Эксперты ранее пояснили нам, что предложение не так уж безнадёжно, если компания имеет хорошие перспективы развития и столкнулась лишь с временными трудностями. Однако большинство вставших на паузу фирм такой перспективы не видят и считают зарплатные кредиты чем-то вроде самострела.
3
Страховые взносы снижены перманентно
Эта мера хоть и введена в разгар пандемии, носит долгосрочный характер: на долю зарплаты, свыше МРОТ, размер страховых взносов снижается вдвое, с 30 до 15%. Эксперты считают такой шаг абсолютно оправданным, поскольку даже безотносительно кризиса высокие социальные отчисления мотивировали бизнес платить серые зарплаты и препятствовали повышению белых зарплат.
4
Налоги и взносы отсрочили
Микропредприятия, а также малый и средний бизнес получили отсрочку на оплату большей части налогов, кроме НДС, на срок до 6 месяцев, а также на выплату страховых взносов. Но это касается предприятий, которые относятся к наиболее пострадавшим отраслям. Ответы на часто задаваемые вопросы об отсрочках есть на сайте налоговой службы. Узнать, какие именно меры распространяются на вашу компанию, можно с помощью вот этого официального опросника.
Длительность отсрочки зависит от даты плановых выплат, например, весенние платежи сдвигаются на полгода, июньские и июльские — на 4 месяца.
Но речь не идёт о налоговых каникулах: выплачивать долг придётся, однако не сразу, а в течение года ежемесячными платежами.
5
Кредитные каникулы не избавят от платежей полностью
Для частных лиц и предпринимателей одобрено несколько механизмов кредитных каникул и реструктуризации долгов. Во-первых, с апреля действует новый закон, предусматривающий кредитные каникулы для граждан и индивидуальных предпринимателей при падении доходов более чем на 30% (относительно среднего уровня 2019 года). Каникулы могут получить и предприятия малого и среднего бизнеса из пострадавших областей. Максимальный срок каникул — 6 месяцев.
В льготный период банки не смогут начислять пени и штрафы, а вот проценты в размере 2/3 от среднерыночной ставки — вполне. Предприятия малого и среднего бизнеса могут не платить проценты сразу, а сделать это уже после истечения льготного периода, но тогда накопится изрядная сумма долга. Так что, возможно, ежемесячное погашение процентов — более разумный вариант.
Помимо обязательных программ есть и «добровольные», которые банки предоставляют своим клиентам: здесь уже условия могут быть любыми. Предприниматели рассказали нам, что, в целом, банки идут навстречу хорошим клиентам и предлагают компромиссы.
Кроме каникул банки могут предложить и реструктуризацию долга, но если речь не идёт о банкротстве компании, дело это для банков также добровольное. Реструктуризация обычно направлена на снижение ежемесячной выплаты за счет растягивания срока кредита или изменения других условий.
У правительства также появилась возможность вводить мораторий на банкротства, но именно возможность — пока мораторий действует для ряда системообразующих предприятий.