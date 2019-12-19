На центральную пешеходную улицу в Ярославле поставили рынок, как из 90-х. Видео

К Новому году центр Ярославля преобразился. Особенно пешеходная улица Кирова, на которой появилась ярмарка палаток с одеждой и товарами ручной работы. Вид ярмарки удивил прохожих.
— Без слёз теперь на главную туристическую улицу города не взглянешь. Улица Кирова стала какой-то главной базарной улицей. Ещё как-то можно было бы смириться с ярмарочными домиками, но палатки, которые очень напоминают рынок из 90-х, — это, по-моему, совсем уж перебор, — расстроился ярославец Александр Романов.
Но многим нравится. Бабушки с удовольствием выбирают новые халаты и майки, а также сумки и украшения. Здесь можно найти даже кухонные полотенца с вышивкой «королева кухни». Среди палаток сделали примерочные с обогревом — погулял по центру города и тут же приоделся.
Всё это пёстрое разнообразие согласовывала мэрия Ярославля. Как пояснили в городской администрации, пробудет ярмарка в центре недолго.
— С 18 по 28 декабря на улице Кирова проходит ярмарка легкой промышленности, одежды, обуви и текстиля, организованная при поддержке Минпромторга России, правительства Ярославской области и мэрии Ярославля. Около 40 российских предприятий и дизайнеров из Москвы, Санкт-Петербурга, Воронежа, Новосибирска, Екатеринбурга, Перми, Рязани, Костромы, Республики Коми, Краснодарского края, Нижегородской, Ивановской, Волгоградской, Воронежской областей, Ставрополья и других регионов страны представят одежду, текстиль, изделия из хлопка, льна и шерсти, кожгалантерею и аксессуары ручной работы, а также собственные дизайнерские коллекции, — ответили в пресс-службе мэрии Ярославля. — Жители города смогут приобрести оригинальные товары, подобрать необычные подарки и обновить гардероб новыми яркими образами.
В администрации заверили, что установлена ярмарка по всем канонам: здесь есть даже биотуалет и всегда дежурит администратор. Палатки находятся под охраной, и мусор за собой организаторы ярмарки будут вывозить. Торговля будет идти в будни с 10:00 до 19:00, а по выходным — с 11:00 до 19:00.
Мы сделали краткий обзор того, что можно найти среди этих палаток.
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