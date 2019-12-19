На центральную пешеходную улицу в Ярославле поставили рынок, как из 90-х. Видео

К Новому году центр Ярославля преобразился. Особенно пешеходная улица Кирова, на которой появилась ярмарка палаток с одеждой и товарами ручной работы. Вид ярмарки удивил прохожих.

— Без слёз теперь на главную туристическую улицу города не взглянешь. Улица Кирова стала какой-то главной базарной улицей. Ещё как-то можно было бы смириться с ярмарочными домиками, но палатки, которые очень напоминают рынок из 90-х, — это, по-моему, совсем уж перебор, — расстроился ярославец Александр Романов.

Но многим нравится. Бабушки с удовольствием выбирают новые халаты и майки, а также сумки и украшения. Здесь можно найти даже кухонные полотенца с вышивкой «королева кухни». Среди палаток сделали примерочные с обогревом — погулял по центру города и тут же приоделся.