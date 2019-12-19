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На центральную пешеходную улицу в Ярославле поставили рынок, как из 90-х. Видео

Палатки заняли почти всю прогулочную зону улицы Кирова

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Палатки на центральной улице удивили ярославцев&nbsp;

Палатки на центральной улице удивили ярославцев 

К Новому году центр Ярославля преобразился. Особенно пешеходная улица Кирова, на которой появилась ярмарка палаток с одеждой и товарами ручной работы. Вид ярмарки удивил прохожих. 

— Без слёз теперь на главную туристическую улицу города не взглянешь. Улица Кирова стала какой-то главной базарной улицей. Ещё как-то можно было бы смириться с ярмарочными домиками, но палатки, которые очень напоминают рынок из 90-х, — это, по-моему, совсем уж перебор, — расстроился ярославец Александр Романов. 

Но многим нравится. Бабушки с удовольствием выбирают новые халаты и майки, а также сумки и украшения. Здесь можно найти даже кухонные полотенца с вышивкой «королева кухни». Среди палаток сделали примерочные с обогревом — погулял по центру города и тут же приоделся. 

Всё это пёстрое разнообразие согласовывала мэрия Ярославля. Как пояснили в городской администрации, пробудет ярмарка в центре недолго. 

— С 18 по 28 декабря на улице Кирова проходит ярмарка легкой промышленности, одежды, обуви и текстиля, организованная при поддержке Минпромторга России, правительства Ярославской области и мэрии Ярославля. Около 40 российских предприятий и дизайнеров из Москвы, Санкт-Петербурга, Воронежа, Новосибирска, Екатеринбурга, Перми, Рязани, Костромы, Республики Коми, Краснодарского края, Нижегородской, Ивановской, Волгоградской, Воронежской областей, Ставрополья и других регионов страны представят одежду, текстиль, изделия из хлопка, льна и шерсти, кожгалантерею и аксессуары ручной работы, а также собственные дизайнерские коллекции, — ответили в пресс-службе мэрии Ярославля. — Жители города смогут приобрести оригинальные товары, подобрать необычные подарки и обновить гардероб новыми яркими образами.

В администрации заверили, что установлена ярмарка по всем канонам: здесь есть даже биотуалет и всегда дежурит администратор. Палатки находятся под охраной, и мусор за собой организаторы ярмарки будут вывозить. Торговля будет идти в будни с 10:00 до 19:00, а по выходным — с 11:00 до 19:00.

Мы сделали краткий обзор того, что можно найти среди этих палаток.

На Советской площади уже открылся большой бесплатный каток, и стала известная программа новогодних гуляний. 

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КОММЕНТАРИИ (9)

наскальный
19 дек 2019 в 15:25

А гучи завезли)?

гость
19 дек 2019 в 14:04

Глупость во всём,обхохочешься.

Леся
19 дек 2019 в 13:49

Да, и это столица золотого кольца. Места другого было не найти?