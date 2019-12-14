С 15 декабря по 8 января: появилось расписание новогодних гуляний в Ярославле

Мэрия Ярославля опубликовала расписание новогодних гуляний на открытых площадках города.
- Праздничные мероприятия будут проходить в Ярославле с 15 декабря до 8 января, - уточнили в городской администрации.
Расписание
15 декабря, воскресенье
Советская площадь
16:00 -16:30
Торжественное открытие ледового катка
16.30– 18.00
Матчи группового этапа турнира по хоккею среди любительских команд «Студеный лед»
18.45 – 23.00
Массовое катание на открытом катке
16 - 20 декабря
Советская площадь
10.00 – 22.00
Массовое катание на открытом катке
16.00 – 20.00
Спортивно-развлекательная программа «Спорт в каждый двор»
17 декабря
Советская площадь
Время уточняется
Встреча Всероссийского Деда Мороза на Советской площади в Ярославле
21 декабря
Советская площадь
10.00 – 12.30
Турнир по футболу на льду
13.00 – 23.00
Массовое катание на открытом катке
19.00 – 21.00
Спортивно-развлекательная программа «Спорт в каждый двор»
22 декабря
Советская площадь
10.00 – 12.30
Турнир по футболу на льду
12.45 – 14.45
Фестиваль зимних видов спорта
13.00 – 23.00
Массовое катание на открытом катке
19.00 – 21.00
Спортивно-развлекательная программа «Спорт в каждый двор»
23-26 декабря
Советская площадь
10.00 – 22.00
Массовое катание на открытом катке
16.00 – 20.00
Спортивно-развлекательная программа «Спорт в каждый двор»
27 декабря, пятница
Советская площадь
10:00-12:00, 16.00 – 22.00
Массовое катание на открытом катке
12:00-16:00
Межрегиональный Фестиваль уличных игр "Игра на все времена"
12.00 – 16.00
Фестиваль уличных игр. Керлинг
15.00-21.00
Работа ярмарочных рядов
17.00-19.00
Развлекательные программы, мастер-классы в Тереме Деда Мороза
16.00-18.00
Открытие новогодней ярмарки. Новогодний Арт-экспресс «В 2020 – без остановки»
16:00-22:00
Спортивно-развлекательная программа «Спорт в каждый двор»
18.00-19.00
Молодежная программа «Молодо-Яро-Славно».
Новогодние квесты, выступление музыкальных кавер групп, танцевальные баттлы, спортивные забавы и, конечно же, творческие выступления молодежных коллективов города Ярославля
19.00-20.00
Новогодняя дискотека
28 декабря, суббота
Советская площадь
09.00 – 15.00
Матчи группового этапа турнира по хоккею среди любительских команд «Студеный лед»
10.00 – 15.00
Турнир по волейболу на снегу (Центральный пляж)
12:00-16:00
Межрегиональный Фестиваль уличных игр "Игра на все времена"
15:00-16:00
Фестиваль уличных игр (шорт хоккей)
15.45 – 23.00
Массовое катание на открытом катке.
11.00-21.00
Работа ярмарочных рядов
12.00-18.00
Развлекательные программы, мастер-классы в Тереме Деда Мороза
15.00-17.00
«Звёздные гастроли на Советской…» Концертно-развлекательная программа.
«Предновогодний флешмоб», «Снегопад театральных фантазий», музыкальные подарки и яркие творческие выступления, викторина «Весь мир - театр» и «Счастливая лотерея».
17.00-18.00
Молодежная программа «Молодо-Яро-Славно».
Новогодние квесты, выступление музыкальных кавер групп, танцевальные баттлы, спортивные забавы и, конечно же, творческие выступления молодежных коллективов города Ярославля
19.00 – 21.00
Спортивно-развлекательная программа «Спорт в каждый двор»
18.00-20.00
Новогодняя дискотека
29 декабря, воскресенье
Советская площадь
09.00 – 15.45
Матчи группового этапа турнира по хоккею среди любительских команд «Студеный лед»
11.00-21.00
Работа ярмарочных рядов
12.00-18.00
Развлекательные программы, мастер-классы в Тереме Деда Мороза
16.00 – 23.00
Массовое катание на открытом катке
17.30 – 21.30
Спортивно-развлекательная программа «Спорт в каждый двор»
Лыжная база в Яковлевском
09.00 – 12.00
Новогодняя любительская лыжная гонка
30 декабря, понедельник
Советская площадь
10.00-22.00
Массовое катание на открытом катке
12.00 – 14.00
Показательная тренировка по керлингу
12.00-21.00
Работа ярмарочных рядов
18.00 – 21.00
Спортивно-развлекательная программа «Спорт в каждый двор»
31 декабря, вторник
Советская площадь
09.00 – 15.45
Матчи группового этапа турнира по хоккею среди любительских команд «Студеный лед»
12.00-18.00
Развлекательные программы, мастер-классы в Тереме Деда Мороза
16.00 - 02.30
23.00-01.00
Массовое катание на открытом катке
перерыв
17.00 – 21.00
Спортивно-развлекательная программа «Спорт в каждый двор»
14.00-03.00
Работа ярмарочных рядов
22.00-02.30
Новогодняя концертная программа
«НОВОГОДНЯЯ НОЧЬ – 2020»
С 22:00 часов 31 декабря 2019 года до 02:30 часов 1 января 2020 года
Новогодняя программа
«Однажды дважды в Новый год!»
История неповторимых приключений в стиле дежавю».
00.05 час. – праздничный фейерверк
Советская площадь
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Новогодняя ночь – 2020 в районах города Ярославля
1 января 2020 года с 01:00 часов до 03:30 часов
Дзержинский район
Парк Победы на Ленинградском проспекте
Площадь перед молодежным центром «Красный Перевал–1»
Заволжский район
Площадь перед Домом культуры «Гамма»
Площадь перед Домом культуры «Энергетик»
Зона отдыха «Карпаты» на проспекте Авиаторов
Ленинский район
Юбилейная площадь перед ДК имени А.М. Добрынина (01.00–03.00)
Красноперекопский район
Массовое гуляние на площади ДК «Нефтяник»
Новогоднее гуляние на улице Стачек
Фрунзенский район
Площадь перед Домом культуры «Радий»
Площадь перед Дворцом культуры «Судостроитель»
1 января «START-ШОУ «2020»
Советская площадь
14.00-21.00
Работа ярмарочных рядов
16.00-18.00
Новогодняя программа «Новый год в эфире!», флешмоб-концерт, сэлфи-пати «Сырный лайк», интерактивный перфоманс «От Мороза!», «Первоянварская лотерея»
18.00-21.00
Новогодний танцпол
15.00 – 23.00
Массовое катание на открытом катке
17.00 – 21.00
Спортивно-развлекательная программа «Спорт в каждый двор»
Парк на о. Даманский
11.00-13.00
Традиционная любительская пробежка «Забег обещаний» ()
2 января
Советская площадь
09.00 – 23.00
Массовое катание на открытом катке
11.00 - 21.00
Работа Новогодней ярмарки
13.00 - 18.00
Развлекательные программы, мастер-классы в Тереме Деда Мороза
17.00 – 21.00
Спортивно-развлекательная программа «Спорт в каждый двор»
3 января «ЗаМышательное настроение»
Советская площадь
11.00-21.00
Работа ярмарочных рядов
10.00 – 22.00
Массовое катание на открытом катке
13.00-18.00
Развлекательные программы, мастер-классы в Тереме Деда Мороза
15.00-17.00
Концертно - развлекательная программа «Все в сыре», хороводные игры "Кошки-мышки"
16.00 – 20.00
Спортивно-развлекательная программа «Спорт в каждый двор»
17.00-19.00
Молодежная программа «Молодо-Яро-Славно».
Новогодние квесты, выступление музыкальных кавер групп, танцевальные баттлы, спортивные забавы и, конечно же, творческие выступления молодежных коллективов города Ярославля
19.00-21.00
Новогодний танцпол
4 января «Crocus City –Magistral»
Советская площадь
11.00-21.00
Работа ярмарочных рядов
13.00-18.00
Развлекательные программы, мастер-классы в Тереме Деда Мороза
10.00 – 22.00
Массовое катание на открытом катке
15.00-17.00
«А у нас, а у нас снеговик пустился в пляс». Новогодняя концертная программа.
«Мышиная лихорадка» интерактивная программа. Мышиный DANCE
16.00 – 20.00
Спортивно-развлекательная программа «Спорт в каждый двор»
17.00-19.00
Молодежная программа «Молодо-Яро-Славно».
Новогодние квесты, выступление музыкальных кавер групп, танцевальные баттлы, спортивные забавы и, конечно же, творческие выступления молодежных коллективов города Ярославля
19.00-21.00
Новогодний танцпол
Речной вокзал
15.00-17.00
Первый городской Новогодний АВТОКАРНАВАЛ
5 января «Скажите «CHEESE!»
Советская площадь
09.00 – 10.30
Выставочный матч по хоккею «Хорс» (Санкт-Петербург) – «ЯрКлимат» (Ярославль)
10.45 – 12.30
Выставочный матч по хоккею Вольта «Москва) – «ЯрЛегенда 17»
11.00 - 21.00
Работа ярмарочных рядов
13.00 - 18.00
Развлекательные программы, мастер-классы в Тереме Деда Мороза
13.00 – 14.00
Мастер-класс по шорт-треку
14.15 – 23.00
Массовое катание на открытом катке
15.00 - 17.00
«ПИСК моды 2020».
Встреча с Микки и Минни Маусами,
аукцион «МЫШиная логика»,
викторина «Новогоднее МЫШление»,
соревнования «МЫШиные бега»,
Всех, кто придет в белых «КРЫсовках», ждет подарок – мышка в кошелек!
15.00 – 20.00
Спортивно-развлекательная программа «Спорт в каждый двор»
17.00-19.00
Молодежная программа «Молодо-Яро-Славно».
Новогодние квесты, выступление музыкальных кавер групп, танцевальные баттлы, спортивные забавы и, конечно же, творческие выступления молодежных коллективов города Ярославля
19.00-21.00
Новогодний танцпол
6 января «Новогодняя двадцатка»
Советская площадь
09.00 – 10.30
Выставочный матч по хоккею «Хорс» (Санкт-Петербург) – «ЯрЛегенда 17»
10.45 – 12.30
Выставочный матч по хоккею Вольта «Москва) – «Спарта» (Ярославль)
11.00 - 21.00
Работа ярмарочных рядов
13.00-23.00
Массовое катание на открытом катке
13.00 - 18.00
Развлекательные программы, мастер-классы в Тереме Деда Мороза
15.00 - 17.00
Развлекательная программа «Новогодняя двадцатка»
МЫШинный прогноз, танцевальная МЫШевловка, СЫРное селфи.
17.00 - 19.00
Молодежная программа «Молодо-Яро-Славно».
Новогодние квесты, выступление музыкальных кавер групп, танцевальные баттлы, спортивные забавы и, конечно же, творческие выступления молодежных коллективов города Ярославля
16.00 – 20.00
Спортивно-развлекательная программа «Спорт в каждый двор»
19.00 - 21.00
Новогодний танцпол
7 января «Рождественские гулянья»
Советская площадь
09.00 – 14.00
Рождественский турнир по хоккею с мячом
11.00-21.00
Работа ярмарочных рядов
14.20-23.00
Массовое катание на открытом катке
13.00-18.00
Развлекательные программы, мастер-классы в Тереме Деда Мороза
15.00-17.00
Интерактивная программа «Гуляй на святки без оглядки».
Концерт творческий коллективов "Рождество отметим вместе - танцем, юмором и песней"
17.00-19.00
Молодежная программа «Молодо-Яро-Славно».
Новогодние квесты, выступление музыкальных кавер групп, танцевальные баттлы, спортивные забавы и, конечно же, творческие выступления молодежных коллективов города Ярославля
17.00 – 20.00
Спортивно-развлекательная программа «Спорт в каждый двор»
19.00-21.00
Праздничный танцпол
8 января
Советская площадь
09.00 -23.00
Массовое катание на открытом катке
13.00-15.00
Концертная игровая программа
"Новогодняя МышеLОVEка», фоточеллендж, "Писк души" - турнир голосистых, "Под звуком ПИ" - танцевальная программа
17.00 – 21.00
Спортивно-развлекательная программа «Спорт в каждый двор»
12.00-21.00
Работа ярмарочных рядов