С 15 декабря по 8 января: появилось расписание новогодних гуляний в Ярославле

Праздничные гуляния на Советской площади начнутся с 15 декабря

- Праздничные мероприятия будут проходить в Ярославле с 15 декабря до 8 января, - уточнили в городской администрации.

Межрегиональный Фестиваль уличных игр "Игра на все времена"

Спортивно-развлекательная программа «Спорт в каждый двор»

Спортивно-развлекательная программа «Спорт в каждый двор»

Турнир по футболу на льду

Спортивно-развлекательная программа «Спорт в каждый двор»

Турнир по футболу на льду

Встреча Всероссийского Деда Мороза на Советской площади в Ярославле

Спортивно-развлекательная программа «Спорт в каждый двор»

Межрегиональный Фестиваль уличных игр "Игра на все времена"

Турнир по волейболу на снегу (Центральный пляж)

Новогодние квесты, выступление музыкальных кавер групп, танцевальные баттлы, спортивные забавы и, конечно же, творческие выступления молодежных коллективов города Ярославля

Спортивно-развлекательная программа «Спорт в каждый двор»

Спортивно-развлекательная программа «Спорт в каждый двор»

Спортивно-развлекательная программа «Спорт в каждый двор»

Новогодние квесты, выступление музыкальных кавер групп, танцевальные баттлы, спортивные забавы и, конечно же, творческие выступления молодежных коллективов города Ярославля

«Предновогодний флешмоб», «Снегопад театральных фантазий», музыкальные подарки и яркие творческие выступления, викторина «Весь мир - театр» и «Счастливая лотерея».

С 22:00 часов 31 декабря 2019 года до 02:30 часов 1 января 2020 года

Спортивно-развлекательная программа «Спорт в каждый двор»

Спортивно-развлекательная программа «Спорт в каждый двор»

Новогодняя программа «Новый год в эфире!», флешмоб-концерт, сэлфи-пати «Сырный лайк», интерактивный перфоманс «От Мороза!», «Первоянварская лотерея»

1 января 2020 года с 01:00 часов до 03:30 часов

Массовое катание на открытом катке



17.00 – 21.00



Спортивно-развлекательная программа «Спорт в каждый двор»



Парк на о. Даманский



11.00-13.00



Традиционная любительская пробежка «Забег обещаний» ()



2 января



Советская площадь



09.00 – 23.00



Массовое катание на открытом катке



11.00 - 21.00



Работа Новогодней ярмарки



13.00 - 18.00



Развлекательные программы, мастер-классы в Тереме Деда Мороза



17.00 – 21.00



Спортивно-развлекательная программа «Спорт в каждый двор»



3 января «ЗаМышательное настроение»



Советская площадь



11.00-21.00



Работа ярмарочных рядов



10.00 – 22.00



Массовое катание на открытом катке



13.00-18.00



Развлекательные программы, мастер-классы в Тереме Деда Мороза



15.00-17.00



Концертно - развлекательная программа «Все в сыре», хороводные игры "Кошки-мышки"



16.00 – 20.00



Спортивно-развлекательная программа «Спорт в каждый двор»



17.00-19.00



Молодежная программа «Молодо-Яро-Славно».



Новогодние квесты, выступление музыкальных кавер групп, танцевальные баттлы, спортивные забавы и, конечно же, творческие выступления молодежных коллективов города Ярославля



19.00-21.00



Новогодний танцпол



4 января «Crocus City –Magistral»



Советская площадь



11.00-21.00



Работа ярмарочных рядов



13.00-18.00



Развлекательные программы, мастер-классы в Тереме Деда Мороза



10.00 – 22.00



Массовое катание на открытом катке



15.00-17.00



«А у нас, а у нас снеговик пустился в пляс». Новогодняя концертная программа.



«Мышиная лихорадка» интерактивная программа. Мышиный DANCE



16.00 – 20.00



Спортивно-развлекательная программа «Спорт в каждый двор»



17.00-19.00



Молодежная программа «Молодо-Яро-Славно».



Новогодние квесты, выступление музыкальных кавер групп, танцевальные баттлы, спортивные забавы и, конечно же, творческие выступления молодежных коллективов города Ярославля



19.00-21.00



Новогодний танцпол



Речной вокзал



15.00-17.00



Первый городской Новогодний АВТОКАРНАВАЛ



5 января «Скажите «CHEESE!»



Советская площадь



09.00 – 10.30



Выставочный матч по хоккею «Хорс» (Санкт-Петербург) – «ЯрКлимат» (Ярославль)



10.45 – 12.30



Выставочный матч по хоккею Вольта «Москва) – «ЯрЛегенда 17»



11.00 - 21.00



Работа ярмарочных рядов



13.00 - 18.00



Развлекательные программы, мастер-классы в Тереме Деда Мороза



13.00 – 14.00



Мастер-класс по шорт-треку



14.15 – 23.00



Массовое катание на открытом катке



15.00 - 17.00



«ПИСК моды 2020».



Встреча с Микки и Минни Маусами,



аукцион «МЫШиная логика»,



викторина «Новогоднее МЫШление»,



соревнования «МЫШиные бега»,



Всех, кто придет в белых «КРЫсовках», ждет подарок – мышка в кошелек!



15.00 – 20.00



Спортивно-развлекательная программа «Спорт в каждый двор»



17.00-19.00



Молодежная программа «Молодо-Яро-Славно».



Новогодние квесты, выступление музыкальных кавер групп, танцевальные баттлы, спортивные забавы и, конечно же, творческие выступления молодежных коллективов города Ярославля



19.00-21.00



Новогодний танцпол



6 января «Новогодняя двадцатка»



Советская площадь



09.00 – 10.30



Выставочный матч по хоккею «Хорс» (Санкт-Петербург) – «ЯрЛегенда 17»



10.45 – 12.30



Выставочный матч по хоккею Вольта «Москва) – «Спарта» (Ярославль)



11.00 - 21.00



Работа ярмарочных рядов



13.00-23.00



Массовое катание на открытом катке



13.00 - 18.00



Развлекательные программы, мастер-классы в Тереме Деда Мороза



15.00 - 17.00



Развлекательная программа «Новогодняя двадцатка»



МЫШинный прогноз, танцевальная МЫШевловка, СЫРное селфи.



17.00 - 19.00



Молодежная программа «Молодо-Яро-Славно».



Новогодние квесты, выступление музыкальных кавер групп, танцевальные баттлы, спортивные забавы и, конечно же, творческие выступления молодежных коллективов города Ярославля



16.00 – 20.00



Спортивно-развлекательная программа «Спорт в каждый двор»



19.00 - 21.00



Новогодний танцпол



7 января «Рождественские гулянья»



Советская площадь



09.00 – 14.00



Рождественский турнир по хоккею с мячом



11.00-21.00



Работа ярмарочных рядов



14.20-23.00



Массовое катание на открытом катке



13.00-18.00



Развлекательные программы, мастер-классы в Тереме Деда Мороза



15.00-17.00



Интерактивная программа «Гуляй на святки без оглядки».



Концерт творческий коллективов "Рождество отметим вместе - танцем, юмором и песней"



17.00-19.00



Молодежная программа «Молодо-Яро-Славно».



Новогодние квесты, выступление музыкальных кавер групп, танцевальные баттлы, спортивные забавы и, конечно же, творческие выступления молодежных коллективов города Ярославля



17.00 – 20.00



Спортивно-развлекательная программа «Спорт в каждый двор»



19.00-21.00



Праздничный танцпол



8 января



Советская площадь



09.00 -23.00



Массовое катание на открытом катке



13.00-15.00



Концертная игровая программа



"Новогодняя МышеLОVEка», фоточеллендж, "Писк души" - турнир голосистых, "Под звуком ПИ" - танцевальная программа



17.00 – 21.00



Спортивно-развлекательная программа «Спорт в каждый двор»



12.00-21.00



Работа ярмарочных рядов