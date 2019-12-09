9 декабря понедельник
СЕЙЧАС +4°С
usd 63.72
eur 70.50
СЕЙЧАС +4°С
usd 63.72
eur 70.50

Все новости

Все новости
Бизнес Продажа Ленинского рынка

На Ленинский рынок в Ярославле объявился покупатель, но ему его не продали

Получить имущество захотел бизнесмен с известной в городе фамилией

1 436
2 Обсудить

Поделиться

Первый аукцион по продаже рынка не состоялся

Первый аукцион по продаже рынка не состоялся

В Ярославле не состоялся первый аукцион по продаже Ленинского рынка. Городской бизнес решили продать, чтобы пополнить бюджет, отдают его по цене не ниже 145,304 миллиона рублей. 

Власти планировали продать рынок уже в этом году, чтобы получить доходы в бюджет, но на аукцион заявилась всего одна фирма «Эко», владельцем которой значится Илья Галагаев, родственник депутата муниципалитета Романа Галагаева (кстати, именно депутаты в конечном итоге и разрешили мэрии продать рынок на Белинского). 

— Это позволит и бюджету города получить тот доход, который на сегодняшний день нужен. И обеспечит то, чтобы рынок остался рынком. А самое главное, чтобы не было никакой дальнейшей застройки, потому что стоимость достаточно высокая, — объяснял ранее председатель муниципалитета Артур Ефремов. 

Уже назначен новый аукцион, заявки на который можно подавать до 27 января 2020 года. 

По теме

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК 0
  • СМЕХ 0
  • УДИВЛЕНИЕ 1
  • ГНЕВ 0
  • ПЕЧАЛЬ 0

Поделиться

Поделиться

Ленинский рынокбизнесрынок
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ (2)

Гость
9 дек 2019 в 22:43

Какой замечтательный праздник , проснитесь вы все ещё в Рос.....и . Хотя ". Там " тоже не. промахиваются . Дураков нет ??? Да дураки есть . И есть им будет все труднее .

Гость
9 дек 2019 в 21:28

С днём борьбы с коррупцией!