На Ленинский рынок в Ярославле объявился покупатель, но ему его не продали

В Ярославле не состоялся первый аукцион по продаже Ленинского рынка. Городской бизнес решили продать, чтобы пополнить бюджет, отдают его по цене не ниже 145,304 миллиона рублей.

Власти планировали продать рынок уже в этом году, чтобы получить доходы в бюджет, но на аукцион заявилась всего одна фирма «Эко», владельцем которой значится Илья Галагаев, родственник депутата муниципалитета Романа Галагаева (кстати, именно депутаты в конечном итоге и разрешили мэрии продать рынок на Белинского).

— Это позволит и бюджету города получить тот доход, который на сегодняшний день нужен. И обеспечит то, чтобы рынок остался рынком. А самое главное, чтобы не было никакой дальнейшей застройки, потому что стоимость достаточно высокая, — объяснял ранее председатель муниципалитета Артур Ефремов.