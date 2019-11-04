Втулка, шерсть шпица и бюстик Путина: 9 странных вещей, которые люди продают на сайтах объявлений

Очень много полезных вещей! Фото: avito.ru

Что только не продают ярославцы на сайтах объявлений! Можно найти много полезных вещей. А можно и бесполезных. Мы покопались по сайтам и нашли очень интересные штучки.

⠀ Тем, кому не хватает денег на автомобиль, но ездить всё равно хочется, предлагается не менее роскошный вариант — шестилетний жеребец за 500 тысяч рублей. Правда, сам владелец предпочитает обзавестись более надежным видом транспорта, поэтому предлагает обмен коня на авто.



Жители Ярославля могут осчастливить себя парой маисовых полозов всего за 20 тысяч. Владелец змеек добродушно отмечает: «Mаисы абсолютнo ручные и спокойные, едят как заморозку, так и живых».

Ну чем хуже котенка? Фото: avito.ru

Еще одним прекрасным питомцем может стать альпака. По словам владелицы, его легко отличить от белых сводных братьев и сестер благодаря этой бороде — он один красивый парень! Поэтому, будьте уверены, не потеряется.

И правда, хорош паренек Фото: youla.ru

Можно купить не животное целиком, а только его мягкий пух. Ну, зима на носу, пора вязать варежки... На «Авито» попалось объявление: «Собачий пух шпица, 1 000 рублей».

Когда носишь на себе десять пар теплых носков Фото: avito.ru

Сердечко редакции украл вот этот предмет — коготь. — Заговорен на удачу бурятским шаманом, — уверяет продавец. Товар размещен в разделе «Аксессуары» и имеет достаточно конкретную цену — 536 рублей и ни копейкой меньше.

Жуткая штука Фото: avito.ru

Втулки от туалетной бумаги — интересный товар за приятную цену. По мнению продавца, они могут выполнять массу функций: — Для различных поделок и творчества: паровозы, фигурки людей и животных, подставки для косметических принадлежностей и карандашей, органайзеры для организации проводов и кабелей, для держателей бумаги, для рассады, для птичьих кормушек, элементы декора. Может быть, мы недооцениваем значимость втулок?

Кто бы мог подумать, что это такая полезная вещь Фото: avito.ru

Если вы хотите добавить в свою жизнь чуточку роскоши, то правильным решением станет приобретение пакетов от Chanel, MAC или PRADA. Да, просто продают пакеты из бутиков. 50 рублей — и уже выглядишь модно. И спрос есть.



Для тех, кто хочет прикоснуться к чужой роскошной жизни Фото: avito.ru

Интересное преложение для нумизматов — монеты, которые испорчены идеально. — Выкус, двойной удар, разворот, — объясняет брак на монетах продавец.

Мечта перфекциониста Фото: avito.ru

Чего-то не хватает дома? Может быть, не хватает своего собственного президента? Владелец оставляет исчерпывающий комментарий: «Прекрасный Владимир Владимирович!».

