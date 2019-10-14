Торговый комплекс под площадью Волкова: рассматриваем невероятный проект для центра Ярославля. Видео

Как хотели изменить площадь Волкова Фото: ООО «Концептор»

Центр Ярославля мог бы выглядеть совершенно иначе, чем сейчас. Мы узнали о проектах преображения площади Волкова, которые уже давно были одобрены Министерством культуры РФ и даже ЮНЕСКО. А одобрили они строительство подземного торгового центра подо всей площадью и восстановление здания бывшей гостиницы Кокуева у Знаменской башни. Откуда появился проект, именуемый «Сердце города», и возможна ли такая стройка в центре сейчас, мы узнали у одного из авторов — ярославского архитектора Ильи Клягина.

Торговый центр со стеклянными атриумами Оговоримся сразу, идея обновления площади возникла ещё до 2008 года . Тогда был объявлен конкурс проектов, на нём победил тот, о котором сейчас пойдёт речь. — У нас было два проекта: торгово-развлекательный комплекс на 36 тысяч квадратных метров и на 56 тысяч . Возник он из идеи объединить подземным пешеходным пространством с эскалаторами и лифтами для инвалидов всю площадь Волкова, — рассказывает Илья Клягин. — Это был единственный архитектурный конкурс в Ярославле, который завершился готовым к реализации проектом. И он прошёл широкие общественные обсуждения.



Какой была гостиница, и как её предложили восстановить Фото: ООО «Концептор»

Выиграл проект с восстановлением гостиницы Кокуева, которая была снесена с площади Волкова в 1980 году , строительством подземного торгового центра под всей площадью. Общий метраж коммерческой недвижимости предполагал 36 тысяч квадратных метров.



Вид на гостиницу Кокуева со стороны здания бывшей гостиницы «Ярославль» Фото: ООО «Концептор»

Трудно представить себе это место без разворотного кольца Фото: Александра Савельева

Саму площадь Волкова при этом сделали бы пешеходной — круговое движение убрали бы, объединив единым пространством для пешеходов зону от восстановленной гостиницы до театра. На месте круга планировались стеклянные атриумы, через которые из подземного торгового центра виднелся бы театр.



— Когда здание гостиницы находилось здесь, площадь имела более собранный градостроительный характер, — говорит архитектор Илья Клягин. — С нами работали на тот момент одни из лучших специалистов по подземному строительству. Проект прошёл все уровни одобрения. Строительство здания гостиницы восстанавливало бы историческую структуру площади, как раз это и охраняет ЮНЕСКО.



Здание было бы со стеклянный куполом Фото: ООО «Концептор»

Почему не построили

Несмотря на согласование государственной экспертизы и других структур, стройка так и не началась. — У инвестора, вероятно, было опасение не завершить проект до празднования тысячелетия Ярославля. А затем в 2009 году начался мировой финансовый кризис, — размышляет архитектор Илья Клягин. — Очень жаль, что этот проект не был воплощён в жизнь.

Торговый центр в несколько этажей Фото: ООО «Концептор»

Вид снизу Фото: ООО «Концептор»

С тех пор проект заглох, однако о нём вспомнили в этом году уже в другом ракурсе. Большая стройка предполагала изменения автомобильного и пешеходного движения на площади Волкова, именно о них вспомнили в 2019 году , заговорив о необходимости разгрузить центр Ярославля.

На заседании экспертной группы по вопросам благоустройства архитекторы предложили сделать площадь пешеходной, перенести остановки.

Фото: Полина Авдошина

— Сейчас пространство с клумбой у театра — ни для кого. Прийти, постоять и уйти. Мы предлагаем соединить единой линией пешеходную зону от Богоявленской площади до сквера за театром, таким образом создав новое место притяжения, в том числе для туристов, — говорит Илья Клягин. — Это недорогой и удобный способ улучшить ситуацию.

Сердце горорда в разрезе: здесь планировался большой концертный холл Фото: ООО «Концептор»

Также авторы этого проекта предложили концепцию изменения движения по площади Богоявления с переносом памятника Ярославу Мудрому так, чтобы к нему можно было подойти.