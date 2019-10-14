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Торговый комплекс под площадью Волкова: рассматриваем невероятный проект для центра Ярославля. Видео

Крупную стройку в зоне ЮНЕСКО одобрил Минкульт

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Как хотели изменить площадь Волкова

Как хотели изменить площадь Волкова

Центр Ярославля мог бы выглядеть совершенно иначе, чем сейчас. Мы узнали о проектах преображения площади Волкова, которые уже давно были одобрены Министерством культуры РФ и даже ЮНЕСКО. А одобрили они строительство подземного торгового центра подо всей площадью и восстановление здания бывшей гостиницы Кокуева у Знаменской башни. 

Откуда появился проект, именуемый «Сердце города», и возможна ли такая стройка в центре сейчас, мы узнали у одного из авторов — ярославского архитектора Ильи Клягина. 

Торговый центр со стеклянными атриумами

Оговоримся сразу, идея обновления площади возникла ещё до 2008 года. Тогда был объявлен конкурс проектов, на нём победил тот, о котором сейчас пойдёт речь.

— У нас было два проекта: торгово-развлекательный комплекс на 36 тысяч квадратных метров и на 56 тысяч. Возник он из идеи объединить подземным пешеходным пространством с эскалаторами и лифтами для инвалидов всю площадь Волкова, — рассказывает Илья Клягин. — Это был единственный архитектурный конкурс в Ярославле, который завершился готовым к реализации проектом. И он прошёл широкие общественные обсуждения. 

Какой была гостиница, и как её предложили восстановить

Какой была гостиница, и как её предложили восстановить

Выиграл проект с восстановлением гостиницы Кокуева, которая была снесена с площади Волкова в 1980 году, строительством подземного торгового центра под всей площадью. Общий метраж коммерческой недвижимости предполагал 36 тысяч квадратных метров. 

Вид на гостиницу Кокуева со стороны здания бывшей гостиницы «Ярославль»

Вид на гостиницу Кокуева со стороны здания бывшей гостиницы «Ярославль»

Трудно представить себе это место без разворотного кольца

Трудно представить себе это место без разворотного кольца

Саму площадь Волкова при этом сделали бы пешеходной — круговое движение убрали бы, объединив единым пространством для пешеходов зону от восстановленной гостиницы до театра. На месте круга планировались стеклянные атриумы, через которые из подземного торгового центра виднелся бы театр. 

— Когда здание гостиницы находилось здесь, площадь имела более собранный градостроительный характер, — говорит архитектор Илья Клягин. — С нами работали на тот момент одни из лучших специалистов по подземному строительству. Проект прошёл все уровни одобрения. Строительство здания гостиницы восстанавливало бы историческую структуру площади, как раз это и охраняет ЮНЕСКО. 

Здание было бы со стеклянный куполом

Здание было бы со стеклянный куполом

Почему не построили

Несмотря на согласование государственной экспертизы и других структур, стройка так и не началась.

— У инвестора, вероятно, было опасение не завершить проект до празднования тысячелетия Ярославля. А затем в 2009 году начался мировой финансовый кризис, — размышляет архитектор Илья Клягин. — Очень жаль, что этот проект не был воплощён в жизнь.

Торговый центр в несколько этажей

Торговый центр в несколько этажей

Вид снизу

Вид снизу

С тех пор проект заглох, однако о нём вспомнили в этом году уже в другом ракурсе. Большая стройка предполагала изменения автомобильного и пешеходного движения на площади Волкова, именно о них вспомнили в 2019 году, заговорив о необходимости разгрузить центр Ярославля. 

На заседании экспертной группы по вопросам благоустройства архитекторы предложили сделать площадь пешеходной, перенести остановки. 

— Сейчас пространство с клумбой у театра — ни для кого. Прийти, постоять и уйти. Мы предлагаем соединить единой линией пешеходную зону от Богоявленской площади до сквера за театром, таким образом создав новое место притяжения, в том числе для туристов, — говорит Илья Клягин. — Это недорогой и удобный способ улучшить ситуацию.

Сердце горорда в разрезе: здесь планировался большой концертный холл

Сердце горорда в разрезе: здесь планировался большой концертный холл

Также авторы этого проекта предложили концепцию изменения движения по площади Богоявления с переносом памятника Ярославу Мудрому так, чтобы к нему можно было подойти. 

ООО «Концептор»

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    КОММЕНТАРИИ (14)

    Гость
    14 окт 2019 в 14:45

    Собаки лают ветер носит

    14 окт 2019 в 14:39

    Ну и куда девать транспортные потоки, если закрыть обе улицы- Первомайскую и Компсомольскую? Конечно архитектору хочется пропехнуть свой висячий ресторан и въезд сделать вместо клумбы в торговый подземный комплекс. Как насчет подземных ручьев и замене труб по Ушинского и Первомайскому бульвару? Волковский не треснет, как кинотеатр Победа в 2007 году?

    Тупой-да-неОчень
    14 окт 2019 в 14:29

    Это шутка что ли?