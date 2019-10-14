Торговый комплекс под площадью Волкова: рассматриваем невероятный проект для центра Ярославля. Видео

Центр Ярославля мог бы выглядеть совершенно иначе, чем сейчас. Мы узнали о проектах преображения площади Волкова, которые уже давно были одобрены Министерством культуры РФ и даже ЮНЕСКО. А одобрили они строительство подземного торгового центра подо всей площадью и восстановление здания бывшей гостиницы Кокуева у Знаменской башни.
Откуда появился проект, именуемый «Сердце города», и возможна ли такая стройка в центре сейчас, мы узнали у одного из авторов — ярославского архитектора Ильи Клягина.
Торговый центр со стеклянными атриумами
Оговоримся сразу, идея обновления площади возникла ещё до
— У нас было два проекта: торгово-развлекательный комплекс на
Выиграл проект с восстановлением гостиницы Кокуева, которая была снесена с площади Волкова в
Саму площадь Волкова при этом сделали бы пешеходной — круговое движение убрали бы, объединив единым пространством для пешеходов зону от восстановленной гостиницы до театра. На месте круга планировались стеклянные атриумы, через которые из подземного торгового центра виднелся бы театр.
— Когда здание гостиницы находилось здесь, площадь имела более собранный градостроительный характер, — говорит архитектор Илья Клягин. — С нами работали на тот момент одни из лучших специалистов по подземному строительству. Проект прошёл все уровни одобрения. Строительство здания гостиницы восстанавливало бы историческую структуру площади, как раз это и охраняет ЮНЕСКО.
Почему не построили
Несмотря на согласование государственной экспертизы и других структур, стройка так и не началась.
— У инвестора, вероятно, было опасение не завершить проект до празднования тысячелетия Ярославля. А затем в
С тех пор проект заглох, однако о нём вспомнили в этом году уже в другом ракурсе. Большая стройка предполагала изменения автомобильного и пешеходного движения на площади Волкова, именно о них вспомнили в
На заседании экспертной группы по вопросам благоустройства архитекторы предложили сделать площадь пешеходной, перенести остановки.
— Сейчас пространство с клумбой у театра — ни для кого. Прийти, постоять и уйти. Мы предлагаем соединить единой линией пешеходную зону от Богоявленской площади до сквера за театром, таким образом создав новое место притяжения, в том числе для туристов, — говорит Илья Клягин. — Это недорогой и удобный способ улучшить ситуацию.
Также авторы этого проекта предложили концепцию изменения движения по площади Богоявления с переносом памятника Ярославу Мудрому так, чтобы к нему можно было подойти.
ООО «Концептор»