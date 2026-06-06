«Смена цивилизации уже случилась». До чего бум ИИ доведет бизнес и человечество: прогноз экспертов понравится не всем

Заменить человека на 100% ИИ пока не может. Но это пока Источник: EvgeniyShkolenko / iStock

Преимущества и риски от использования искусственного интеллекта стали одной из сквозных тем Петербургского международного экономического форума 2026. «Фонтанка» собрала ключевые высказывания представителей Сбера, VK, «T-Технологии», Avito и других отечественных техногигантов.

Нейросеть и законы робототехники

Около 80% российских школьников на постоянной основе пользуются ИИ-ассистентами, сообщил министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев. В отношении старшего поколения цифры ниже.

— И здесь мы должны создавать определенные условия, когда и старшее поколение осваивает все последние современные сервисы, — подчеркнул министр на сессии «Цифровое будущее: общие векторы развития, вызовы и решения».

— Дети вылезают из материнской утробы, можно сказать, уже с гаджетом в руках, — вторила главе Минцифры на другой сессии Татьяна Черниговская, директор Института когнитивных исследований СПбГУ. Впрочем, по мнению ученого, запрещать ИИ бесполезно, потому что «смена цивилизации» уже случилась.

— Мы должны с этим фактом смириться, как со сменой климата. Ты не можешь повлиять на цунами. Если идет цунами, то идет. Поэтому это для нас экзистенциальный вызов, — сказал она в ходе сессии «Когнитивный разрыв: как технологии меняют наше мышление и контуры экономики».

Однако нужно помнить и об угрозах.

— Если представить себе, что я была бы очень высокого уровня нейронная сеть. Вот что бы я сделала? Я бы вообще ничего не делала, кроме одного. Я бы придумала, как сделать так, чтоб вы меня не могли отключить, — провела мысленный эксперимент Татьяна Черниговская.

Источник: Милена Солдатенко / FONTANKA.RU

— А если эта нейронная сеть прочитает Айзека Азимова и первый закон робототехники (робот не может причинить вред человеку или своим бездействием допустить, чтобы человеку был причинен вред. — Прим. ред.)? — спросил модератор, телеведущий Эрнест Мацкявичюс.

— Она его перепишет, — парировала Черниговская.

— Ну подождите, но человечество на нем настаивает, это же закон! — настаивал ведущий.

— Нет, это закон прошлого тысячелетия. А в этом тысячелетии другие законы, — заявила академик.

Первый заместитель председателя правления ПАО «Сбербанк» Александр Ведяхин попытался сбавить градус накала: ни о каком интеллекте в прямом смысле слова речь не идет.

— Сейчас нейросети, которые нас так завораживают, где-то пугают, — это перемножение матриц, — пояснил он. — Вот это перемножение матриц идет иногда по какому-то своему алгоритму, который приводит к каким-то интересным следствиям, которые мы, как вообще человеку свойственно, одушевляем.

Однако человек должен создавать правила, по которым идет этот математический процесс.

— Он [ИИ] должен быть наш, российский, проверенный, — сказал топ-менеджер.

Суверенный ИИ: что такое и зачем он нужен

По словам Александра Ведяхина, в России уже создан кодекс этики искусственного интеллекта.

— К нему уже очень много компаний присоединилось, и мы активно его продвигаем, — говорит он. Однако эта этика должна быть вшита в сам ИИ, как это уже сделано, к примеру, в сберовском GigaChat, пояснил эксперт.

Люди будут всё чаще использовать нейросети в качестве поисковика и всё менее критично относиться к результатам выдачи.

— Если вам нейросеть будет говорить: смотри, так делает уже там какое-то бесконечное количество людей, и это хорошо, правильно и вообще полезно для здоровья, то она может менять поведение человека. И, конечно, здесь очень важно то, что она говорит, каким тоном говорит и в соответствии с какими ценностями она разговаривает, — считает Александр Ведяхин. В качестве примера он привел свой разговор с представителем некой арабской страны, который пожаловался на то, что «все мировые сетки научены на арабском языке, который они скачивали с „Твиттера*“».

— Говорит: «Когда моя молодежь задает вопрос на арабском о чем-то своем, молодежном, она получает ответ из „Твиттера“, и у нас у всех как бы просто волосы на голове шевелятся, потому что они начинают получать ценности, которые, мягко говоря, не соответствуют данной мусульманской стране, политическому устройству и так далее», — процитировал собеседника Александр Ведяхин.

Модератор Эрнест Мацкявичюс увеличил градус дискуссии.

— По последним данным, школа в Минабе (подверглась бомбардировке в первый день атаки США на Иран. — Прим. ред.) была уничтожена по ошибке искусственным интеллектом, — сказал он. И тут же поставил вопрос: «А по ошибке ли?» — Согласно одной из гипотез, искусственный интеллект вообще-то сам направлен на эскалацию. То есть он запрограммирован так, что он должен заставлять производителей выпускать больше оружия для своих хозяев. И значит, он будет провоцировать дополнительные кровавые конфликты для того, чтобы в мире было больше войн, соответственно, его хозяин, тот, кто его спроектировал, а может быть, он сам уже хозяин, получал максимум прибыли.

От ИИ никуда не деться, вопрос, как его использовать Источник: Анатолий Стребелев / Фонд Росконгресс

— Вот поэтому нам и нужен свой суверенный искусственный интеллект, — ответил Ведяхин. — Иначе в ситуациях, когда ставки слишком высоки, есть риск, что ИИ, основанный на китайских или американских моделях, будет играть не на нашей стороне.

По мнению Татьяны Черниговской, параллельно нужно воспитывать в самих людях критичное отношение к информации, получаемой от ИИ.

— Целый ряд примеров суицидов у детей и подростков, вызванных общением с [нейро]сетями. А почему они им доверяют? Он, видите ли, им совет дал. Детям кто-нибудь объяснил, что он имеет дело с мясорубкой? Совет от мясорубки или от кофеварки? Нет, ты всё-таки приди в чувство-то, — сказала она.

Будет ли ИИ принимать решение за человека: объясняем на сумочках

Использованию ИИ в бизнесе была посвящена панель «AI First, но не AI Only: новая операционная система мира».

— Говорить про экономику, ресурсы, кредиты, ставки — это всё важно, и это всё делается, но главная тема, конечно же, — это AI (Artificial Intelligence — искусственный интеллект, англ.) и его развитие, — заявила модератор сессии Ксения Собчак. Возражать ей никто не стал.

Саму сессию предварял пятиминутный танец девушки в сопровождении двух роботов, которые двигались синхронно с ней. Надо сказать, что роботов как наиболее визуальный символ технологического прогресса вовсю использовали на полях ПМЭФ. Киберженщина на петербургском стенде протягивала гостям машинки Jeland, правда, периодически их роняя, по холлу фланировали робособаки и даже рободинозавр, а разработанные студентами и преподавателями МФТИ андроиды играли в футбол, впрочем, не слишком успешно.

— Пока смотреть на красивую молодую девушку занимательнее, чем на двух танцующих роботов, но это только пока, — заметила Ксения Собчак, предложив спикерам порассуждать о том, когда искусственный интеллект начнет не просто помогать человеку, а принимать за него решения. — Это значит, что кто-то за меня будет понимать, что именно я ищу, что люблю, и сам искусственный интеллект будет находить за меня винтажную сумочку, значки или что-то другое, лишая меня всего удовольствия.

Управляющий партнер по развитию бизнеса «Авито» Иван Гуз считает, что за последние три-четыре года «произошла революция с точки зрения качества модели» (большие языковые модели, LLM — нейросети, обученные на огромных массивах текста, способные понимать, анализировать и генерировать человеческий язык. — Прим. ред.).

— Если мы не начнем активно использовать искусственный интеллект внутри для разработки, просто рискуем начать проигрывать, — сказал он.

Сейчас уже 85% разработчиков Avito активно используют нейросети.

— Многие уже перешли на полностью агентскую разработку, то есть они только командуют роботами, которые для них что-то делают, и только проверяют, — пояснил Иван Гуз.

Что касается клиента, то, по мнению спикера, использование нейросетей расширит пространство выбора.

— [ИИ-помощник] объяснит, какие винтажные сумочки бывают, каких брендов, там, поколений и так далее, в чем их плюсы и минусы, но решение всё еще будете принимать вы, — пояснил он на доступном примере.

Сам человек тоже, по сути, является средством ввода и вывода информации, отметил Андрей Белевцев, старший вице-президент — руководитель блока «Технологическое развитие» ПАО «Сбербанк».

— Большую часть этой работы можно отдать ИИ, — считает он. Например, в сфере HR в восемь раз сократился срок от подачи резюме до оценки кандидата. Клиент же в идеале вообще не должен задумываться, с ИИ имеет дело или нет. — Нам надо сделать такие продукты, чтобы мы все пользовались и просто не думали о том, что так работает.

В «AliExpress СНГ» проекты, связанные с искусственным интеллектом, дают дополнительно примерно 11–12% продаж, рассказал генеральный директор «AliExpress Россия» Сергей Гречин.

— Две трети из этого — это улучшение как раз поиска и рекомендаций. У нас там миллиарды позиций, среди которых нужно искать в том числе винтажные сумочки, и пользователи это делают, — пояснил он.

Робособаке тоже можно пожать лапу Источник: Милена Солдатенко / FONTANKA.RU

Топ-менеджер также обратил внимание, что с точки зрения развития собственных больших языковых моделей Россия сильно уступает США и Китаю. Количество GPU (Graphics Processing Unit — графический процессор или видеокарта. — Прим. ред.), которое используется для обучения нейросетей, в России где-то в 200–300 раз меньше, чем в Китае. Поэтому неудивительно, что при меньших ресурсах даже самые лучшие модели Сбера, Яндекса и Т-банка — прекрасные модели — в мировых рейтингах не на топовых позициях.

Вопрос о замене людей искусственным интеллектом не стоит, считает Иван Оселедец, генеральный директор Института искусственного интеллекта AIRI и декан факультета искусственного интеллекта Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова.

— У нас есть проблема нехватки квалифицированных кадров. У нас не хватает учителей, у нас не хватает врачей. То есть зачем заменять, если у нас не хватает людей для решения тех задач, которые нам действительно интересны, — отметил он. Бояться ИИ, по мнению эксперта, не нужно.

Если бы мы так же подходили — с той же осторожностью — к другим технологиям, у нас, например, не было бы сейчас авиаперелетов, потому что самолеты вначале очень много падали. Иван Оселедец директор Института искусственного интеллекта AIRI

Степан Ковальчук, старший вице-президент по медиастратегии и развитию сервисов VK, рассуждал о том, кто несет ответственность за контент, сгенерированный с помощью ИИ.

— Не очень понятно, кто несет ответственность, потому что автор пока не несет, скорее несем мы как платформа, и в мире это не очень пока определено, — отметил он.

Например, в распространившемся недавно в соцсетях видео, где американский рэпер Канье Уэст якобы поет песню «Ласкового мая», далеко не все смогли разглядеть сгенерированный контент.

— Мы сделали анализ комментариев. Действительно, больше 70% людей были уверены, что это правда, — сказал топ-менеджер.

Константин Маркелов, вице-президент и директор по продукту и технологиям «Т-Технологии» рассказал, что компания постоянно оценивает эффективность ИИ, сравнивая удовлетворенность клиентов после обслуживания живым человеком и чат-ботом.

— Как только эта штука начинает проваливаться, мы выкручиваем обратно. То есть мы убираем искусственный интеллект, — пояснил он.

Однако ИИ пользуются не только компании, но клиенты.

— В один прекрасный момент искусственный интеллект и агенты сделают всех клиентов финансово эффективными. То есть они не будут хранить деньги под ноль, они не будут брать дорогие кредиты, потому что есть дешевле, и так далее. И вот в тот момент, в который все клиенты станут супер финансово эффективными, вообще схлопнется вся прибыль банков, возможно, e-com’ов, возможно, «Авито», возможно, всех сидящих здесь в аудитории, — предположил Константин Маркелов.

Но и этот тренд бизнес может использовать. «Давая им эту эффективность, на самом деле можно придумать огромное количество новых продуктов для человека», — сказал он. Например, ИИ может отговорить человека от импульсивной покупки, предложив ему инвестировать деньги в акции. «Красивые сумочки будут, но попозже», — пояснил он. Т-Банк уже разрабатывает такого универсального ассистента, который может совершить покупку за человека.

«ИИ общается с ИИ, а человек на обочине»

ИИ уже научился писать резюме, отметила Ксения Собчак.

— Не боитесь ли вы, что, например, в вашей отрасли очень скоро это просто одни боты будут писать резюме, другие проверять, а человек будет оказываться где-то вообще на обочине этого процесса, получая в результате не работника, а гомункула? — спросила она генерального директора HeadHunter Дмитрия Сергиенкова.

— Проблема действительно усиливается, и мы можем встретиться с ситуацией такого зомби-апокалипсиса, агентов с двух сторон, которые ни о чем не могут договориться, и люди не могут найти работу, — отметил он. Но в целом ИИ способен разгрузить HR-рекрутера от рутинной работы.

— Почему обязательно быстрее? Почему обязательно эффективнее? — задала неожиданный вопрос Татьяна Черниговская. — Если мы собираемся состязаться с искусственным интеллектом, то дураки мы и есть, потому что он нас уже обыграл.

Татьяна Черниговская Источник: Степан Яцко / Фонд Росконгресс

Об ограничениях искусственного интеллекта говорили на сессии «Пределы использования искусственного интеллекта в СМИ».

— Искусственный интеллект, по сути, сейчас оплачивает работу некоторых людей, выбирая с рынка, но он не может отправиться сам куда-либо, договориться с кем-нибудь об интервью, — отметил модератор Александр Яковенко, заместитель генерального директора медиагруппы «Россия сегодня».

— В бане сидя где-нибудь пойти и договориться о чем-то — слабо себе представляю, — согласился исполнительный директор по медиа Rambler&Co Андрей Цыпер.