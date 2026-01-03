Носят хиджаб и читают Коран. Юрист бросила работу, чтобы делать говорящих кукол-мусульманок — что из этого вышло

Куклы умеют разговаривать и обучают сурам и молитвам для намаза Источник: Юрий Скулыбердин / Городские медиа

Кукла Амина научит ваших детей сурам Корана и молитвам для намаза, а татарские куклы Гумар и Гульбика расскажут о татарской культуре и дружбе. Такие необычные игрушки уже больше 10 лет продают на маркетплейсах авторы проекта «Моя кукла» из Татарстана. Эльза Хуснутдинова с 2015 года создает говорящих мусульманских и национальных кукол и даже показывала их главе республики Рустаму Минниханову.

Основательница проекта рассказала 116.RU, как ей пришла идея такого оригинального проекта, для кого предназначены куклы-мусульманки и как это непросто — сделать так, чтобы у игрушек был голос.

«Первая кукла была сделана буквально вручную»

Эльза Хуснутдинова родом из Казани. По образованию она юрист, до открытия собственного дела работала по профессии, но всю жизнь мечтала о женском проекте, который был бы связан с исламом, детьми, красотой и культурой.

— Эта идея долго жила во мне и постепенно оформлялась в мечту о собственном бренде. А возникла она, когда я искала куклу для своей дочери. Ту, что отражала бы мусульманскую культуру и ценности нашей семьи, помогла бы моей дочке полюбить ислам, хиджаб и поклонение Всевышнему. Я понимала, что дети многому учатся через игру, однако подходящей игрушки на рынке я не нашла. Тем более 10 лет назад выбор был особенно ограничен: полки магазинов были заполнены зарубежной продукцией, далекой от наших культурных ориентиров, — рассказывает Хуснутдинова.

Любви к родной культуре можно научить через игру Источник: авторский проект «Моя кукла» / Vk.com

Сначала основательница проекта собрала мнения родных и близких, а потом уже приступила к изготовлению кукол-мусульманок. Игрушки пришлись по душе друзьям, родным и знакомым, тогда и начали поступать первые заказы.

— Первая кукла была сделана буквально вручную. Мне помогала мама, и вместе мы создавали первый образ мусульманской куклы «Моя Амина». Я даже не успела выставить ее на продажу: просто делясь в соцсетях идеей и процессом создания деталей, я увидела большой отклик — люди восхищались задумкой, интересовались ценой и просили оформить предзаказ. Так начался проект, который постепенно превратился в полноценный бренд, — говорит Эльза.

Как и в любом бизнесе, поначалу Хуснутдиновой пришлось столкнуться с целым рядом сложностей. Основные трудности, делится автор проекта, были связаны с организацией производства: с подбором материалов, пошивом одежды, озвучкой, логистикой и изготовлением самой куклы.

— Каждый этап был как отдельный вызов. Например, при записи озвучки мы столкнулись с ограничением звукового модуля — всего 15 секунд записи. Производитель заявил, что это максимум. Пришлось искать других производителей, и мы нашли компанию, которая согласилась модифицировать модуль ради нашего небольшого первого заказа в 1000 штук, пусть и по более высокой цене, — вспоминает Эльза.

Люди начали записываться в очередь, чтобы купить таких кукол Источник: авторский проект «Моя кукла» / Vk.com

Кроме того, команда столкнулась со сложностями в создании авторских платьев. Для каждой куклы нужно было сделать отдельную фотосессию, отредактировать снимки и создать рекламные баннеры. Это, по словам нашей собеседницы, занимало очень много времени.

— Но оно того стоило, ведь дело благое и приносит пользу исламскому воспитанию детей. К тому же покупателям нравилось выбирать кукол из большого ассортимента. Наверное, самым сложным было найти девушку, способную качественно озвучить куклу. Правильное чтение Корана — это целая наука. Мы понимали большую ответственность за то, чтобы дети учились правильному произношению сур Священного Корана и молитв, читаемых в намазе. Долгий поиск исполнителя, кто мог бы записать озвучку, учитывая наши требования, задержал выпуск куклы почти на год. После долгих поисков мы всё же нашли девушку, — объясняет наша героиня.

Еще одна непростая задача на пути — освоение маркетплейсов и выстраивание стабильных процессов продаж. Тем не менее сейчас у проекта есть собственный сайт, через который планируется развивать продажи.

Как делают кукол

В начале пути команда использовала заводские заготовки: брали готовые игрушки, вставляли в них звуковой модуль с авторской озвучкой. Образ при этом создавался вручную: хиджаб, сумочка, коврик для намаза и сменное платье шили сами. Сейчас же авторы проекта полностью перешли на фабричное производство.

Для каждой куклы проводят индивидуальную фотосессию Источник: Эльза Хуснутдинова / Личный архив

Сегодня кукол выпускают на фабрике «Весна» в Кирове по индивидуальному заказу. При этом Хуснутдинова полностью контролирует процесс производства: качество игрушек, их озвучку и упаковку. Работает она в команде с маркетологом и SMM-специалистом.

— Мы выбрали самый популярный образ — пышное розовое платье, словно у принцессы, и запустили массовый выпуск. Большое внимание уделили деталям: подарочная коробка оформлена в нежном девичьем стиле, в комплект входят сумочка, зеркальце, расческа и коврик для намаза. Кукла «Моя Амина» и все аксессуары изготовлены из безопасных сертифицированных материалов, — делится наша собеседница.

Куклы учат детей молитвам для намаза Источник: авторский проект «Моя кукла» / YouTube

Судя по информации с официального сайта проекта, покупатели могут приобрести на выбор четыре куклы. Кукла Амина умеет произносить 19 фраз и может читать суры и дуа из Корана. Кукла Муслима знает 17 фраз, она произносит зикры и молитвы. А куклы Гумар и Гульбика умеют произносить 12–13 фраз на татарском языке.

Дороже всех обойдется кукла Амина. Она стоит 5490 рублей. За куклу Муслиму придется заплатить 2490 рублей, а Гумара и Гульбику можно приобрести за 4490 рублей. К слову, производство последних двух кукол сейчас приостановили, но в продаже они еще есть.

Гумар и Гульбика поболтают с вами на татарском Источник: авторский проект «Моя кукла» / YouTube

За всё время работы проекта авторы продали больше 3 тысяч кукол. Спрос есть постоянно, особенно во время праздников. Хуснутдинова объясняет, что чаще всего игрушки покупают осознанно: родители заранее планируют подарок, который будет не только красивым, но и полезным для духовного развития ребенка.

— Проект оказался рентабельным благодаря стабильному спросу и фактически отсутствию прямых конкурентов в нише мусульманских обучающих кукол. Мы довольно быстро вышли на прибыль. Пики продаж приходятся на Рамадан, Курбан-байрам и Новый год. <…> Наша сердечная мечта — чтобы, получив в детстве мусульманскую куклу и полюбив ее всем сердцем, девочка с теплом вспоминала о ней во взрослом возрасте, а эти воспоминания мягко направляли ее сердце к исламу, — говорит Эльза.

Кто покупает кукол-мусульманок?

Основная целевая аудитория мусульманских кукол — семьи, которые хотят, чтобы ребенок через игру приобщался к мусульманской культуре, объясняет наша собеседница.

Куклы-мусульманки помогают детям проникнуться идеей уважения к другим Источник: Эльза Хуснутдинова / Личный архив

— Кукол часто покупают в подарок: родители — дочкам, бабушки — внучкам, родственники — на семейные торжества. Нередки случаи, когда наши куклы покупают для подарка нашим соотечественникам, проживающим за рубежом, часто в мусульманских странах. Так «Моя Амина» находит дом в разных уголках планеты, — рассказывает Хуснутдинова.

Покупатели сами находят проект, в основном по рекомендациям, а также через рекламу и поиск на маркетплейсах и в соцсетях. При этом наша собеседница уверена, что куклы подойдут абсолютно всем девочкам, не только мусульманкам.

— Да, они отражают мусульманскую культуру, но одновременно несут идею уважения, разнообразия и толерантности. Поэтому их охотно приобретают семьи разных взглядов — и верующие, и просто интересующиеся религией, — считает основательница проекта.

В дальнейшем Хуснутдинова планирует и дальше расширяться: есть идеи о появлении новых персонажей, игрушек и гаджетов для мальчиков, дополнительных аксессуаров и одежды, образовательных наборов. Также автор проекта надеется развивать интерактивные возможности и «умные функции» кукол.