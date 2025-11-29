НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
Бизнес «У каждой семьи свой рецепт борща»: почему в ресторанах не хватает русской кухни — мнения экспертов

«У каждой семьи свой рецепт борща»: почему в ресторанах не хватает русской кухни — мнения экспертов

Пасту и суши в общепите найти гораздо проще, чем гурьевскую кашу и курник

На заседании, посвященном русской кухне и рынку готовой еды, не было свободных мест

На заседании, посвященном русской кухне и рынку готовой еды, не было свободных мест

Источник:

Стас Соколов / NGS.RU

Чиновники и представители бизнеса занялись проблемой продвижения национальной кухни — устроили дискуссию на форуме сибирского гостеприимства «Дикоросы». В ходе обсуждения мнения разошлись: одни считают, что русской кухни явно не хватает, другим кажется, что привычные с детства суп и каша и так повсеместно распространены. За дискуссией наблюдал обозреватель NGS.RU Стас Соколов.

Пленарное (то есть самое представительное с точки зрения состава участников) заседание называлось расплывчато: «От „готовой еды“ до русской кухни. Что ждет торговлю, доставку, кафе и рестораны». Судя по всему, организаторы разрывались между двумя темами. Готовая еда реально беспокоит бизнес, а популяризация русской кухни — представителей власти. И поскольку обидеть не хотелось ни тех, ни других, решили дискуссию совместить.

«Гости нашего города всегда задают вопрос: „А где бы попробовать ваше, сибирское?“ Это наше преимущество, предмет нашей гордости и, можно сказать, наш крест», — с ходу заявил новосибирский губернатор Андрей Травников. И тут же признал, что сами новосибирцы хотят разнообразия, потому что родные и знакомые блюда они и дома могут приготовить.

На ярмарке можно было познакомиться с реальными примерами возрождения традиций национальной кухни

На ярмарке можно было познакомиться с реальными примерами возрождения традиций национальной кухни

Источник:

Стас Соколов / NGS.RU

Следом слово взяла автор-методист и руководитель федерального проекта «Гастрономическая карта России» Екатерина Шаповалова, которая выразила уверенную надежду, что «в рамках наших мероприятий скоро вообще везде будет русская кухня».

«Кофе-брейк — есть такое слово, да, Никита Вячеславович, — заметила Екатерина, обращаясь к директору Департамента развития внутренней торговли Министерства промышленности и торговли Российской Федерации Кузнецову. — Надо что-то с этим делать».

Далее Екатерина Шаповалова посетовала на то, что в заведениях российских городов не хватает настоящей русской кухни. И тут же назвала причину:

«Если зайти в гипермаркет для рестораторов (имеется в виду, видимо, магазин сети Metro Cash&Carry. — НГС), то увидите там всё для того, чтобы хоть завтра открыть паназию какую-нибудь, итальянскую кухню. И очень мало — для русской кухни».

Сергей Беляков (в центре) заметил, что привычные национальные блюда есть на полке любого супермаркета

Сергей Беляков (в центре) заметил, что привычные национальные блюда есть на полке любого супермаркета

Источник:

Стас Соколов / NGS.RU

Президенту Ассоциации производителей и поставщиков готовой еды Сергею Белякову, который явно был больше настроен говорить о проблемах своей отрасли, тоже пришлось вплетать тему русской кухни в свое выступление:

«Зайдя в поисковик и начав искать блюда русской кухни, вы обнаружите, что там среди готовых продуктов есть и супы, и каши, так что русская кухня уже доступна».

А вот президент Федерации рестораторов и отельеров (ФРиО) России Игорь Бухаров решил внести ясность в термин «гастрономический туризм», призвав употреблять его только для тех случаев, когда люди специально приезжают в новое место для того, чтобы сходить в какой-то выдающийся ресторан. Число таких заведений, по его словам, в России сейчас составляет 0,2 процента.

Игорь Бухаров призвал принять участие в разработке стандартов русской кухни

Игорь Бухаров призвал принять участие в разработке стандартов русской кухни

Источник:

Стас Соколов\NGS.RU

У президента ФРиО было свое объяснение недостаточной популярности национальной кухни в общественном питании: «Почему у нас русская кухня не идет? Да потому что в каждой семье есть свой рецепт борща, щей. И люди приходят в ресторан и говорят: вы это не умеете готовить».

По мнению Игоря Бухарова, русской кухне не хватает неких базовых единых стандартов, которые есть сегодня у кухонь Италии, Японии, Таиланда. Потому что без понимания того, какими именно должны быть блюда, как должен выглядеть ресторан, продвигать национальную кулинарию трудно.

«Но делать это нужно. Присоединяйтесь. Русская кухня форевер», — заключил глава ФРиО.

Максим Сырников и Владимир Бурковский привели реальные примеры русской кухни в ресторанном бизнесе

Максим Сырников и Владимир Бурковский привели реальные примеры русской кухни в ресторанном бизнесе

Источник:

Стас Соколов / NGS.RU

Почетный президент Сибирской гильдии шеф-поваров и шеф-кондитеров, кулинарный блогер и эксперт по национальной русской кухне Максим Сырников довольно подробно остановился на традициях доставки готовой еды, которая существовала в той или иной степени еще в 19-м веке. И высказал предположение, что привычка получать еду по клику в смартфоне сегодня может быть использована и для популяризации русской кухни тоже. Потому что доставка расширяет круг потенциальных покупателей русской еды, даже если они будут заказывать ее просто из любопытства. В качестве примера Сырников привел новосибирский магазин «Добрянка», где в свое время он ставил русское меню. Там сегодня можно заказать целый ряд блюд, отсутствующих в обычных заведениях.

«У нас же вся беда в том, что мы национальную кухню не знаем», — заключил эксперт имея в виду, конечно же, массового потребителя, а не себя лично.

Стас Соколов
Обозреватель
Стас Соколов
Обозреватель
Русская кухня Экспоцентр Дикоросы
