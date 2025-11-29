«У каждой семьи свой рецепт борща»: почему в ресторанах не хватает русской кухни — мнения экспертов

На заседании, посвященном русской кухне и рынку готовой еды, не было свободных мест Источник: Стас Соколов / NGS.RU

Чиновники и представители бизнеса занялись проблемой продвижения национальной кухни — устроили дискуссию на форуме сибирского гостеприимства «Дикоросы». В ходе обсуждения мнения разошлись: одни считают, что русской кухни явно не хватает, другим кажется, что привычные с детства суп и каша и так повсеместно распространены. За дискуссией наблюдал обозреватель NGS.RU Стас Соколов. Пленарное (то есть самое представительное с точки зрения состава участников) заседание называлось расплывчато: «От „готовой еды“ до русской кухни. Что ждет торговлю, доставку, кафе и рестораны». Судя по всему, организаторы разрывались между двумя темами. Готовая еда реально беспокоит бизнес, а популяризация русской кухни — представителей власти. И поскольку обидеть не хотелось ни тех, ни других, решили дискуссию совместить. «Гости нашего города всегда задают вопрос: „А где бы попробовать ваше, сибирское?“ Это наше преимущество, предмет нашей гордости и, можно сказать, наш крест», — с ходу заявил новосибирский губернатор Андрей Травников. И тут же признал, что сами новосибирцы хотят разнообразия, потому что родные и знакомые блюда они и дома могут приготовить.

На ярмарке можно было познакомиться с реальными примерами возрождения традиций национальной кухни Источник: Стас Соколов / NGS.RU

Следом слово взяла автор-методист и руководитель федерального проекта «Гастрономическая карта России» Екатерина Шаповалова, которая выразила уверенную надежду, что «в рамках наших мероприятий скоро вообще везде будет русская кухня». «Кофе-брейк — есть такое слово, да, Никита Вячеславович, — заметила Екатерина, обращаясь к директору Департамента развития внутренней торговли Министерства промышленности и торговли Российской Федерации Кузнецову. — Надо что-то с этим делать». Далее Екатерина Шаповалова посетовала на то, что в заведениях российских городов не хватает настоящей русской кухни. И тут же назвала причину: «Если зайти в гипермаркет для рестораторов (имеется в виду, видимо, магазин сети Metro Cash&Carry. — НГС), то увидите там всё для того, чтобы хоть завтра открыть паназию какую-нибудь, итальянскую кухню. И очень мало — для русской кухни».

Сергей Беляков (в центре) заметил, что привычные национальные блюда есть на полке любого супермаркета Источник: Стас Соколов / NGS.RU

Президенту Ассоциации производителей и поставщиков готовой еды Сергею Белякову, который явно был больше настроен говорить о проблемах своей отрасли, тоже пришлось вплетать тему русской кухни в свое выступление: «Зайдя в поисковик и начав искать блюда русской кухни, вы обнаружите, что там среди готовых продуктов есть и супы, и каши, так что русская кухня уже доступна». А вот президент Федерации рестораторов и отельеров (ФРиО) России Игорь Бухаров решил внести ясность в термин «гастрономический туризм», призвав употреблять его только для тех случаев, когда люди специально приезжают в новое место для того, чтобы сходить в какой-то выдающийся ресторан. Число таких заведений, по его словам, в России сейчас составляет 0,2 процента.

Игорь Бухаров призвал принять участие в разработке стандартов русской кухни Источник: Стас Соколов\NGS.RU

У президента ФРиО было свое объяснение недостаточной популярности национальной кухни в общественном питании: «Почему у нас русская кухня не идет? Да потому что в каждой семье есть свой рецепт борща, щей. И люди приходят в ресторан и говорят: вы это не умеете готовить». По мнению Игоря Бухарова, русской кухне не хватает неких базовых единых стандартов, которые есть сегодня у кухонь Италии, Японии, Таиланда. Потому что без понимания того, какими именно должны быть блюда, как должен выглядеть ресторан, продвигать национальную кулинарию трудно. «Но делать это нужно. Присоединяйтесь. Русская кухня форевер», — заключил глава ФРиО.

Максим Сырников и Владимир Бурковский привели реальные примеры русской кухни в ресторанном бизнесе Источник: Стас Соколов / NGS.RU

Почетный президент Сибирской гильдии шеф-поваров и шеф-кондитеров, кулинарный блогер и эксперт по национальной русской кухне Максим Сырников довольно подробно остановился на традициях доставки готовой еды, которая существовала в той или иной степени еще в 19-м веке. И высказал предположение, что привычка получать еду по клику в смартфоне сегодня может быть использована и для популяризации русской кухни тоже. Потому что доставка расширяет круг потенциальных покупателей русской еды, даже если они будут заказывать ее просто из любопытства. В качестве примера Сырников привел новосибирский магазин «Добрянка», где в свое время он ставил русское меню. Там сегодня можно заказать целый ряд блюд, отсутствующих в обычных заведениях. «У нас же вся беда в том, что мы национальную кухню не знаем», — заключил эксперт имея в виду, конечно же, массового потребителя, а не себя лично.