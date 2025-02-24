«У них совершенно другие параметры жадности». В «Светофоре» объяснили волну проверок торговой сети

«Светофор» завлекает покупателей низкими ценами Источник: Наталья Лапцевич / 74.RU











Сеть магазинов низких цен «Светофор» переживает кризис. В дискаунтерах под этим брендом проходят проверки налоговой инспекции, Роспотребнадзора и Россельхознадзора, и все они нашли нарушения. На этом фоне основные владельцы бизнеса — Валентина, Андрей и Иван Шнайдеры — хранят молчание, как и топ-менеджеры компании.

Корреспондент E1.RU поговорил с одним из наемных управленцев торговой сети. Тот отказался высказываться под своим именем без санкции вышестоящего руководства, но согласился говорить инкогнито.

В чем причина низких цен

— Почему «Светофоры» могут позволить себе продавать так дешево? Злые языки говорят, что дело в продукции низкого качества.

— Наценка «Светофора» всегда была 15%, а наценка обычных сетей доходит до 100% — и другим сетям ничего не остается, кроме как говорить, что у нас не то качество, у нас просрочка или специально для нас делают другой продукт. Они начинают выдумывать причину, чтобы объяснить, почему у нас дешевле, потому что не могут сказать, что у них просто совершенно другие параметры жадности.

Но это не сработало, и люди пошли другим путем, используя методы нечестной конкуренции.

Рядовые сотрудники «Светофора» на вопросы о проблемах сети говорят, что не почувствовали их на себе Источник: Артем Устюжанин / E1.RU











Кто натравил Роспотребнадзор на сеть

— А вы подозреваете какую-то конкретную сеть?

— «Светофоры» — это «провокатор», который работает по своим правилам. Естественно, это не нравится всем конкурентам — традиционным сетям.

— Проверки же и раньше были, но результаты были нормальными?

— Проверки раньше не были такими масштабными, но и на этот раз на самом деле ничего страшного не произошло. В любом магазине у контролирующих органов всегда будут вопросы к чему-либо. Идеальной ситуации нет ни у кого. Нарушения находят даже в магазинах премиум-класса. Всегда есть к чему предъявить претензии, но в нашем случае отличается масштаб действия: одновременно по всей стране проверяют 100% магазинов.

— Почему после этих проверок магазины закрываются?

— Это неправильная трактовка. У контролирующих органов нет полномочий закрывать магазины. Они могут приостановить работу магазина на срок до 90 дней для устранения недостатков, которые выявили в результате проверки.

Надзорные органы не закрывают магазины, а приостанавливают их работу до устранения недостатков Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU











На данный момент по суду ни один магазин не закрыт. Есть несколько магазинов в Московской области, в Санкт-Петербурге, по стране еще десяток наберется. Они не закрыты, им приостановили деятельность для устранения недостатков. Это совершенно другое.

Поэтому, когда вы читаете, что магазины «Светофор» закрываются по всей стране, это, мягко говоря, неправда. В сети 3000 магазинов, 30 временно не работают. Ну как 1% может повлиять на общую работу в сети? Никак.

— А продавцам при этом как-то надо продолжать выплачивать зарплату?

— Понятно, что это убыток с точки зрения сети, потому что эти магазины должны продолжать выплачивать зарплату.

— Сообщалось, что в Новосибирской области якобы нашли крупную партию мяса без документов. Такое возможно?

— Такого быть не может в современном мире. Рыба в море плавает одинаковая, что для «Светофора», что для другой сети. А современный свинокомплекс — это настоящий конвейер, где свиней выращивают тысячами штук. Каждый день на убой отправляются десятки тысяч свиней. Их выращивают абсолютно одинаково, что для «Светофора», что для рынка, что для других сетей.

Это фото было сделано в 2020 году в одной из точек дискаунтера Источник: Артем Устюжанин / E1.RU











Вы нигде не возьмете большой объем какой-то непонятной свинины без документов, ее быть не может. Она всё равно пришла с какого-то свинокомплекса, и невозможно где-то взять 20 тонн мяса без документов.

— То есть в этом случае, скорее всего, документы потерялись?

— Может быть, в каком-то магазине не предоставили документы ввиду низкой квалификации директора. В стране кадровый голод, и соискателя с высшим торговым образованием практически не найти. Возможно, директор конкретного магазина не смог оперативно найти необходимые документы, а информация об этом была подана как о мясе без документов. Но это невозможно. Магазины «Светофор» в неделю продают только в одной области порядка пяти фур мяса. Где взять столько свинины без документов?

Ностальгия: всего пять лет назад литр молока можно было купить за 45 рублей Источник: Артем Устюжанин / E1.RU











— Вы говорите, что конкуренты недовольны вами. Но мне кажется, может быть, ошибочно, что у «Светофора» есть своя ниша покупателей. Они специально приезжают закупаться, это не те, кто ушел из «Пятерочек».

— Покупатель самостоятельно принимает решение, в какой магазин зайти. «Светофор» — это одна из сетей, которая имеет свою стратегию работы. Она кому-то близка и понятна, кому-то — нет. Это право покупателя — сделать выбор. Но для любого покупателя есть плюс от наличия на рынке нашей сети, потому что благодаря ей сдерживается общий рост цен.

Если завтра не будет наших магазинов, в течение нескольких месяцев цены поднимутся во всех остальных сетях. Потому что уйдет игрок с низкими ценами, с которым покупатели сравнивают остальных. Поэтому, даже если вы никогда в жизни не ходили в «Светофор», его отсутствие станет для вас минусом. Только потому, что после этого конкуренты смогут резко повысить уровень цен.

Можно ли называть магазины низких цен «нищемаркетами»?

— Мне крайне не нравится слово «нищемаркет», я не знаю, кто его придумал. Магазины формата «жесткий» дискаунтер есть во всех странах, даже в супербогатой Германии есть несколько сетей, работающих в таком формате, и никто в жизни не позволит оскорбить покупателей этих магазинов, говоря, что люди, которые туда ходят, — нищие.

Это название оскорбительно для людей в принципе, потому что причин низкого дохода может быть множество: низкая пенсия, маленькая зарплата, семейное положение матери-одиночки и так далее. Существует большая прослойка людей с низким уровнем дохода, и «Светофор» позволяет им на их зарплату покупать продукты экономкласса. Что в этом плохого?

По словам нашего собеседника, на ассортименте магазинов проблемы сети не сказались Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU

Если у вас высокий доход и вы можете позволить себе дорогие товары — пожалуйста! «Светофор» — это только альтернатива. Многие люди со средним уровнем дохода приезжают к нам. Посмотрите на парковки у наших магазинов: там часто стоят недешевые автомобили, их хозяева покупают набор товаров, которые устраивают их по качеству и цене.

Они готовы смириться с условиями работы точек ради низкой цены. Что в этом плохого? И почему их оскорбительно называют нищими, а магазины — «нищемаркетами»? Думаю, это тоже придумали конкуренты, чтобы сделать непрестижным поход в магазины «Светофор», которые заставляют конкурентов снижать наценку и работать лучше.

В сетевых магазинах торгуют просрочкой. Это правда или миф?

— В «Светофоре» бывает так, что приходит товар с истекающим сроком годности?

— Не может быть, чтобы такую продукцию развозили по сети. Этот процесс занимает как раз неделю. При сроке годности меньше 70% магазин не принимает товар, это говорю вам я как сотрудник сети.

— У нас в Екатеринбурге после проверки приостановили работу три магазина.

— Я работаю в другой области, поэтому ситуацию по Екатеринбургу не очень хорошо знаю. Насколько помню, была статья о том, что магазины, которые не закрыли, совершенно спокойно продолжают работать.

В Екатеринбурге надзорные органы приостановили работу трех магазинов Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU











— Федеральная налоговая служба решила ликвидировать АО «Инвест стандарт» — головную компанию «Светофора» в Центральном и Северо-Западном федеральных округах. Насколько это серьезно?

— Это просто смешно для юристов. Даже если выявлен недостоверный юридический адрес, дается время на его исправление. Достаточно арендовать офис, предоставить документы, и через три дня у вас будет новый юридический адрес. То есть это чисто техническая юридическая процедура, наиболее простая, она решается буквально за пару дней. Нечего оспаривать, там просто предоставляются документы об изменении юридического адреса, и всё. И даже из этой пылинки раздули слона.

— В YouTube и в СМИ на фоне этой информационной волны появилось много обзоров. Люди заходят в магазин со словами «скоро закроется, надо успеть купить». Заметили ли вы, что в этот период стало больше покупателей?

— Пока сложно говорить, хайп только начался, но да — люди переживают, что магазин уже закрывается. По обороту я этого не заметил, но думаю, что скоро это станет понятно. Но я не слежу за новостями так пристально, не знаю, кто написал ту или иную статью и где взял информацию. Поэтому сложно сказать, правдивая она или нет.

— Это только одна из версий происходящего.

— Непонятно, с чего вдруг [нагнетать ажиотажный спрос]? Всё же нормально было, даже несмотря на то, что и раньше нас ругали. С другой стороны, сеть «жестких» дискаунтеров в России активно развивается и начинает составлять конкуренцию традиционному ретейлу. Это вызывает недовольство, а «Светофор» — это самая крупная такая сеть. Может быть, это и является причиной такого давления.

Как работают поставщики «Светофора»

— Также писали, что поставщикам вашей сети не выплачивают деньги. Это правда?

— Мы уже говорили, что покупатель за счет сети «Светофор» выигрывает два раза. Он покупает товар дешевле, чем в традиционных магазинах. А во второй раз он выигрывает, когда покупает товар в других сетях по более низкой стоимости, потому что им приходится конкурировать с нами и снижать цену.

Теперь давайте посмотрим на ситуацию с позиции поставщика.

Если он не вошел в крупные сети, ему идти некуда. Особенно если это локальный поставщик, который не может делать слишком большие объемы. Наша сеть работает даже с не очень крупными производителями и зачастую является вообще единственной сетью, с которой они могут работать. Для многих крупных компаний сеть «Светофор» тоже интересна, потому что продает достаточно большое количество продукции экономкласса.

Сеть пускает на прилавки товары от не самых известных производителей Источник: Артем Устюжанин / E1.RU











Если вы зайдете в наши магазины, то увидите, что пустых полок нет. Если бы поставщиков не устраивала система оплаты поставок, откуда бы там взялся товар? Неужели тысячи производителей по всей стране занимаются благотворительностью, отгружают товар в сеть без денег?

— В публикациях говорилось, что срок оплаты может растягиваться на полгода.

— Не знаю. Нормальные поставщики нормально всё получают.

«Светофор» удерживает стоимость товаров за счет маленькой наценки и экономии на оборудовании торговых залов Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU











— Правда ли, что поставщики сами должны вывозить нераспроданные остатки?

— Поставщик должен понимать, для кого он работает, и учитывать интересы покупателей. Если он привез продукцию несоответствующего качества, которая не понравилась покупателям или имеются претензии по той же органолептике, его просят забрать товары. Если он не умеет делать хорошую, качественную продукцию, кто за него должен этим заниматься?

— Как вы считаете, чем закончится всё это дело? Магазины откроются или на сеть будут и дальше давить?

— Мне сложно прогнозировать, каким образом будут развиваться события. Я уверен: пока у нас будет возможность работать, мы будем работать для тех покупателей, которые у нас есть.

— Странно, что владельцы «Светофора» не комментируют происходящее. Почему выбрана такая интересная тактика?

— У каждого человека есть своя позиция, согласны мы или не согласны. Собственники считают так. Это их право.

Как вы считаете, обоснованы ли массовые проверки «Светофора»? Да, для этого есть основания Нет, эта сеть ничем не отличается от остальных Всё сложно