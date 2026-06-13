Лишат ли вас прав этим летом? Проверьте с помощью простого теста на знание ПДД

Начинается летний сезон, когда шансы отстаться без прав велики из-за обилия дальних поездок. Предлагаем снизить риски с помощью теста из 16 вопросов: даже если справитесь плохо, он напомнит вам об основных ПДД, актуальных для езды по трассам. Сумеете набрать хотя бы 12 баллов?
Почему именно обгон белому VW Tiguan запрещен в этом месте?
Сплошная осевая разметка
То же, плюс пешеходный переход
Всё перечисленное и остановка транспорта
Нарушения нет
Какой лимит скорости будет действовать после регулируемого перекрестка при отсутствии знаков отмены? Это обычная загородная трасса (не автомагистраль).
50 км/час
90 км/час
110 км/час
Можно ли остановиться на обочине в этом месте?
Да
Нет
Может ли черный Qashqai ехать по встречной полосе?
Да
Нет
Каков лимит скорости на этой трассе (при отсутствии знаков на этом участке)?
90 км/час
110 км/час
130 км/час
Можно ли обгонять на этой автодороге?
Да
Нет
Только в одном направлении
Для чего используется оранжевая разметка?
Для обозначения опасных участков
Для мест с запретом остановки
Это временная разметка
Временные знаки ограничения скорости и запрета обгона будут действовать…
…150–300 метров
…до перекрестка
…до перекрестка или начала населенного пункта
- Если без этого невозможно завершить маневр
- Если автомобиль вышел на обгон до перекрестка в разрешенном месте
- Ни при каких
- За выездом с АЗС
- За многоуровневой развязкой
- За мостом
- Автомобиль позади начал обгон
- Автомобиль впереди подал левый сигнал поворота
- Вы приближаетесь к пешеходному переходу
- Все перечисленные ситуации
- При обеспечении безопасности маневра
- Если КАМАЗ сместился правее
- Ни при каких
- Да
- Нет
Инспектор «продул» водителя на алкометре, и тот показал 0,11 мг/л. Могут ли водителя лишить прав за езду в нетрезвом виде?
- Нет
- Да, если медосвидетельствование покажет опьянение
- Однозначно да
- Можно
- Нельзя
- Всегда
- Только за городом
- Нет