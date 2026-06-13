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Авто Тест Лишат ли вас прав этим летом? Проверьте с помощью простого теста на знание ПДД

Лишат ли вас прав этим летом? Проверьте с помощью простого теста на знание ПДД

Мы собрали вопросы, связанные с дальними поездками по непредсказуемым российским трассам

184
Трассы в России подкидывают одну головоломку за другой. В данном случае, например, даже при отсутствии сплошной обгон запрещен, потому что знаки имеют приоритет над разметкой | Источник: Евгений Вдовин / 161.RUТрассы в России подкидывают одну головоломку за другой. В данном случае, например, даже при отсутствии сплошной обгон запрещен, потому что знаки имеют приоритет над разметкой | Источник: Евгений Вдовин / 161.RU

Трассы в России подкидывают одну головоломку за другой. В данном случае, например, даже при отсутствии сплошной обгон запрещен, потому что знаки имеют приоритет над разметкой

Источник:

Евгений Вдовин / 161.RU

Начинается летний сезон, когда шансы отстаться без прав велики из-за обилия дальних поездок. Предлагаем снизить риски с помощью теста из 16 вопросов: даже если справитесь плохо, он напомнит вам об основных ПДД, актуальных для езды по трассам. Сумеете набрать хотя бы 12 баллов?

Пройден 16 раз
1 / 16

Почему именно обгон белому VW Tiguan запрещен в этом месте?

Источник:

Артем Краснов

  • Сплошная осевая разметка

  • То же, плюс пешеходный переход

  • Всё перечисленное и остановка транспорта

  • Нарушения нет

2 / 16

Какой лимит скорости будет действовать после регулируемого перекрестка при отсутствии знаков отмены? Это обычная загородная трасса (не автомагистраль).

Источник:

Артем Краснов

  • 50 км/час

  • 90 км/час

  • 110 км/час

3 / 16

Можно ли остановиться на обочине в этом месте?

Источник:

Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RU

  • Да

  • Нет

4 / 16

Может ли черный Qashqai ехать по встречной полосе?

Источник:

Роман Данилкин / 63.RU

  • Да

  • Нет

5 / 16

Каков лимит скорости на этой трассе (при отсутствии знаков на этом участке)?

Источник:

Михаил Огнев

  • 90 км/час

  • 110 км/час

  • 130 км/час

6 / 16

Можно ли обгонять на этой автодороге?

Источник:

Олег Фёдоров / CHITA.RU

  • Да

  • Нет

  • Только в одном направлении

7 / 16

Для чего используется оранжевая разметка?

Источник:

Александр Ощепков / NGS.RU

  • Для обозначения опасных участков

  • Для мест с запретом остановки

  • Это временная разметка

8 / 16

Временные знаки ограничения скорости и запрета обгона будут действовать…

Источник:

Олег Фёдоров / CHITA.RU

  • …150–300 метров

  • …до перекрестка

  • …до перекрестка или начала населенного пункта

9 / 16
При каких условиях ПДД разрешают завершить обгон через сплошную осевую линию разметки?
Источник:

Артем Краснов

  • Если без этого невозможно завершить маневр
  • Если автомобиль вышел на обгон до перекрестка в разрешенном месте
  • Ни при каких
10 / 16
На трассе вам встретился «забытый» ремонтниками знак ограничения скорости 50 км/ч. Где он закончит действие?
Источник:

Артем Краснов

  • За выездом с АЗС
  • За многоуровневой развязкой
  • За мостом
11 / 16
Какая из перечисленных ситуаций запрещает обгон?
  • Автомобиль позади начал обгон
  • Автомобиль впереди подал левый сигнал поворота
  • Вы приближаетесь к пешеходному переходу
  • Все перечисленные ситуации
12 / 16
На затяжном участке с запретом обгона вы застряли позади КАМАЗа, который движется со скоростью 15 км/ч. При каких условиях разрешен его обгон?
Источник:

Артем Краснов

  • При обеспечении безопасности маневра
  • Если КАМАЗ сместился правее
  • Ни при каких
13 / 16
Могут ли возбудить уголовное дело за обгон в запрещенном месте?
  • Да
  • Нет
14 / 16

Инспектор «продул» водителя на алкометре, и тот показал 0,11 мг/л. Могут ли водителя лишить прав за езду в нетрезвом виде?

  • Нет
  • Да, если медосвидетельствование покажет опьянение
  • Однозначно да
15 / 16
Вы проехали знак «Обгон запрещен», но прерывистая осевая разметка продолжается. Можно ли обогнать в этом случае?
  • Можно
  • Нельзя
16 / 16
Должны ли зоны фиксации таких камер-треног обозначать знаком «Фотовидеофиксация»?
  • Всегда
  • Только за городом
  • Нет

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Артём КрасновАртём Краснов
Артём Краснов
Редактор раздела «Авто»
Автозакон ПДД Лишение прав
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