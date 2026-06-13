Лишат ли вас прав этим летом? Проверьте с помощью простого теста на знание ПДД

Трассы в России подкидывают одну головоломку за другой. В данном случае, например, даже при отсутствии сплошной обгон запрещен, потому что знаки имеют приоритет над разметкой

Начинается летний сезон, когда шансы отстаться без прав велики из-за обилия дальних поездок. Предлагаем снизить риски с помощью теста из 16 вопросов: даже если справитесь плохо, он напомнит вам об основных ПДД, актуальных для езды по трассам. Сумеете набрать хотя бы 12 баллов?