Экологический сбор на шины подорожает: что изменится с 2026 года

Новая система призвана стимулировать производителей к созданию более экологичных и безопасных шин Источник: Булат Салихов / UFA1.RU

Важные перемены ожидают российский рынок автомобильных шин. Уже с 1 января 2026 года в стране заработает новая система расчета экологического сбора на покрышки. Рассказываем о нововведениях.

Главный сюрприз заключается в том, что к привычной базовой ставке добавят новый показатель — уровень канцерогенной безопасности материалов, из которых сделаны шины. Если в покрышках найдут опасные вещества, коэффициент экосбора подскочит до 17. А вот производителям безопасных шин повезло: для них коэффициент останется нулевым. Об изменениях сообщают «Известия» со ссылкой на Минпромторг.

В ведомстве пояснили: определить, насколько шины опасны для здоровья, поможет новый ГОСТ Р 51893-2024 «Шины пневматические». Этот документ вступил в силу еще в сентябре 2025 года.

Сейчас за тонну шин компании платят около 185 тысяч рублей (базовая ставка 10,3 тысячи умножается на коэффициент сложности утилизации 18). А с 2026 года ставка подрастет до 11,1 тысячи. Для шин без сертификата безопасности введут дополнительный повышающий коэффициент. В результате сбор за тонну опасных покрышек может взлететь до 389 тысяч рублей, рассказал изданию владелец сети дилерских центров «Альянс Тракс» Алексей Иванов.

А с 1 декабря в России начали действовать ужесточенные правила по утильсбору, превратившие ввоз мощных автомобилей из рядовой процедуры в дорогостоящее удовольствие. Коэффициенты теперь привязаны не только к объему двигателя и возрасту машины, но и к мощности двигателя.

Утилизационный сбор (утильсбор) в России — это обязательный платеж, который покрывает затраты на утилизацию транспортных средств. Он нужен для того, чтобы финансировать инфраструктуру утилизации и минимизации вредного воздействия на окружающую среду. Сбор взимается один раз за весь жизненный цикл автомобиля. Если он уже был уплачен одним из предыдущих собственников, то новым владельцам платить не нужно. Утилизационный сбор оплачивают: производитель — для автомобилей, выпущенных в России;

лицо (или организация), ввозящее транспорт , — для импортных автомобилей, сбор взимается при растаможке;

покупатель или текущий собственник автомобиля — при условии, что ранее за ТС не платили утильсбор.

Главная суровость нововведения: при ввозе машин мощностью больше 160 «лошадей» льготные коэффициенты для частников (всего 3,4 тысячи рублей) отменяются, и за машины с таким двигателем они теперь платят как юрлица.

Яркий пример — Hyundai Palisade с двигателем 2,2 литра и 249 «лошадьми». Если раньше утильсбор за него платили 3,4 тысячи рублей, то теперь — 2 миллиона. А с 1 января за эту же машину утильсбор подскочит до 2,4 миллиона.