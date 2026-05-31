Делала кесарево змее и оперировала черепаху: ветеринар по экзотическим животным показала своих пациентов — милейшие фото

Девушка оперирует экзотических животных Источник: Алия Насибуллина / Личный архив

Когда-то «лечила» свои игрушки, а потом стала настоящим ветеринаром — да еще каким! Так можно описать биографию Алии Насибуллиной — 31-летнего ветврача по экзотическим животным из Казани. Среди ее пациентов (именно так она их называет) — истекавший кровью тюлень, черепаха с проблемами желудка, капризная выдра, павлин и целая армия рептилий.

Корреспондент 116.RU поговорила с Алией о самых необычных случаях в ее профессии, особенностях работы с экзотическими зверями и проблемах с отечественными вакцинами.

Источник: Городские медиа

«В наше время не было ветеринаров, которые могли бы помочь»

— Думаю, в детстве у многих была мечта быть ветеринаром. Мы все выросли на мультике «Доктор Айболит», смотрели передачи Animal Planet, особенно программы со Стивеном Ирвином. Конечно, после такого зародилась мечта стать ветеринаром. Также в жизни были ситуации со своими питомцами, когда они болели, но никто не мог помочь, — рассказывает наша собеседница.

Алия в детстве Источник: Алия Насибуллина / Личный архив

Ветеринар вспоминает: ее любовь к профессии идет из детства, когда она вместе с сестрой лечила игрушки. Когда Алия была подростком, у нее заболел попугай Кеша, который прожил с семьей целых 15 лет. Это стало для нее ударом.

— В наше время не было ветеринаров, которые могли бы помочь. Уже после школы стоял сложный выбор, куда идти дальше, ведь мир такой огромный. В моем классе все собирались в медицинский, и тут пришла мысль, что я буду ветеринаром, — поделилась специалист.

Источник: Алия Насибуллина / Instagram (деятельность запрещена на территории РФ)

Алия окончила вуз, а потом поступила в ветеринарную академию имени Баумана на направление по мелким животным, но, по ее словам, знаний получила недостаточно, поэтому параллельно покупала разные курсы и набиралась опыта у коллег.

Попугаям тоже нужна помощь Источник: Алия Насибуллина / Личный архив

— После окончания вуза, поработав в клиниках, загорелась получить необходимые знания и еще поработать в крупной сети клиник. Поэтому поехала в Санкт-Петербург и поработала в клинике, где принимают крыс, птиц, обезьян, хорьков, сурикатов и другие виды животных, — продолжает она.

Еще один не самый обычный пациент Источник: Алия Насибуллина / Личный архив

Плюс профессии — можно обнять плюшевую зверюгу Источник: Алия Насибуллина / Личный архив

Однако жизнь в большом городе Алии не зашла — она поняла, что устала от переработок и выгорела. Решила вернуться в Казань — в родном городе тоже работы было полно.

Экзотический длинноногий красавчик привыкает к воротнику Источник: Алия Насибуллина / Личный архив

Рабочий день — понятие растяжимое

В профессии она почти 9 лет, работает с 2018 года. Сейчас Алия — терапевт и хирург, у нее даже есть свой ассистент. Рабочий день в клинике начинается в 9 утра и продолжается до 9 вечера. Но, как отметила врач, она, как и многие ее коллеги, может задержаться и дольше, если понадобится.

Заценили милую униформу? Источник: Алия Насибуллина / Личный архив

— Моего ассистента зовут Амина, она учится в ветеринарной академии. На первом курсе она приносила лечить своих попугаев, после пришла в клинику на стажировку. Попугай теперь у нее здоровый, — рассказала ветеринар.

Общаться приходится даже с рептилиями Источник: Алия Насибуллина / Личный архив

Подготовка к операции проводится так: животным дают препараты, которые готовят к основному наркозу, затем, собственно, наркоз — газовая анестезия. И только затем начинается хирургическое вмешательство.

— Мы осматриваем пациентов, делаем анализы — рентген, УЗИ, забор крови и многое другое. В клинике есть стационар, где врачи лечат по моим назначениям. Пациентов в тяжелом состоянии оставляют в клинике, если хозяева не могут сами давать препараты или животному требуется интенсивная терапия. Нам не скучно, мы ежедневно встречаем только необычных и разных животных, — улыбается врач.

Ну что за милашка! Источник: Алия Насибуллина / Личный архив

Пингвин? Почему бы и нет Источник: Алия Насибуллина / Личный архив

Кроме привычных кошечек, собачек, в клинику могут принести кого угодно — крысу, змею, ящерицу, ежика, хомяка, аиста, тюленя, обезьяну, суриката, хорька, лягушку… Да кого угодно.

— Также я курирую самарский и казанский океанариумы. Еще ко мне обращается «Ежеминутка» [кафе с ежиками] — это самое милое место с животными, которое я видела, — говорит Алия.

Источник: Алия Насибуллина / Instagram (деятельность запрещена на территории РФ)

Ежик — это, кстати, хищник Источник: Алия Насибуллина / Личный архив

Сделать УЗИ гигантской рептилии — легко Источник: Алия Насибуллина / Личный архив

Челюсти заклеивают только ради безопасности Источник: Алия Насибуллина / Личный архив

Кажется, пациент не очень доволен Источник: Алия Насибуллина / Личный архив

Специалист отметила, что многие любители животных держат дома экзотических питомцев, так как таковых стали продавать в зоомагазинах и появилось много заводчиков.

Источник: Алия Насибуллина / Instagram (деятельность запрещена на территории РФ)

— Специалистов узкого профиля мало, поэтому приходится лечить даже в нерабочее время. Чаще обращаются с млекопитающими — это дикие кошки, ежики, крысы, шиншиллы, хомяки, иногда сахарные поссумы, лемуры. С рептилиями — змеями, ящерицами, черепахами; амфибиями — жабами, лягушками, аксолотлями. С птицами — это попугаи от малых до крупных, как ара либо какаду, дикие хищные птицы, как совы, — добавила Алия.

Шиншилла — очень милое и мягкое создание Источник: Алия Насибуллина / Личный архив

Целое семейство рептилий Источник: Алия Насибуллина / Личный архив

К каждому пушистому нужно найти подход Источник: Алия Насибуллина / Личный архив

Приходят за помощью и волонтеры — приносят летучих мышаей и других бедолаг, которых находят на улице. А в океанариумах специалисту приходилось лечить пингвинов, шпороносных черепах, логгерхедов (это такая черепаха) и выдр.

Источник: Алия Насибуллина / Instagram (деятельность запрещена на территории РФ)

Кесарево сечение змее и рак у попугая

— Животные, как и люди, болеют множественными заболеваниями: бактериальными, вирусными инфекциями, метаболическими нарушениями, связанными с неправильным содержанием, онкологией, отравлениями. Бывает, что поедают инородные предметы, как наполнитель, либо при выгуле животное съедает то, что его окружает (носки, резинки). Мы не можем сказать точно, что завтра встретится на приеме, — Алия готова к любой ситуации.

Лечение каждого, по словам нашей собеседницы, имеет свою специфику из-за разной физиологии. Например, у крысы нет желчного пузыря, а рептилии не обладают терморегуляцией.

Вы когда-нибудь видели павлина так близко? Источник: Алия Насибуллина / Личный архив

Судя по глазам, пациент — философ Источник: Алия Насибуллина / Личный архив

Источник: Алия Насибуллина / Личный архив

Оказывается, сейчас даже у птиц и рептилий встречаются онкологические заболевания, хотя мало кто из хозяев об этом знает. Например, у ящерицы может быть рак желудка.

У попугая тоже может быть рак Источник: Алия Насибуллина / Личный архив

Патагонский заяц — один из самых крупных грызунов на планете Источник: Алия Насибуллина / Личный архив

Такие крошечные пальчики Источник: Алия Насибуллина / Личный архив

— Бывают случаи, когда человек приходит с птицей и думает, что она просто грустная. Мы делаем обследование и обнаруживаем, что у птицы новообразование, которое поражает внутренние органы, — объясняет врач.

Мы попросили ветеринара вспомнить самый интересный случай. Алия рассказала, как оперировала 40-летнюю шпороносную черепаху весом 45 килограммов. Ей подобрали неправильный грунт — гравий — и она наглоталась камей. Хирургам пришлось пилить панцирь и доставать инородные тела из желудка, которые увеличили вес животного на целых 4 килограмма. Сейчас с тортиллой всё хорошо.

Иногда приходится оперировать черепах Источник: Алия Насибуллина / Личный архив

Хамелеон — редкость для наших широт Источник: Алия Насибуллина / Личный архив

В списке болезней также репродуктивные патологии: однажды пришлось проводить операцию беременной змее — делать что-то вроде кесарева сечения. Маленьких змеенышей извлекли с помощью хирургического вмешательства.

— Немаловажную роль в наше время играет вакцинация — она требуется в обязательном порядке. В основном это вакцины от бешенства, некоторым делают прививки от вирусных инфекций, — добавила Алия.

По словам специалиста, импортные вакцины сейчас запрещены, поэтому используются отечественные, которые имеют меньшую степень очистки, и многие животные переносят их тяжелее.

— Эта проблема глобальная, так как ранее мы использовали импортные вакцины и животные переносили их намного лучше, — считает ветеринар.

Источник: Алия Насибуллина / Instagram (деятельность запрещена на территории РФ)

Кого только не держат в квартирах Источник: Алия Насибуллина / Личный архив

Милейшему лемуру постарались обеспечить максимальный комфорт Источник: Алия Насибуллина / Личный архив

А в некоторых случаях животное приходится усыплять, если у него неизлечимая болезнь и оно мучается. Это всегда стресс для врачей и горе для хозяев.

Как тюленя перевозили в легковушке

На странице Алии в соцсети мы увидели видео, как тюленя везут в клинику, пристегнутым на заднем сиденье машины. Врач объяснила, что для транспортировки просто не нашлось специального бокса. А вообще диких животных они обычно доставляют в специальных переносках и даже в «Газелях» со справкой.

Тюлень получил травму, помощь нужна была срочно Источник: Алия Насибуллина / Личный архив

— Он достаточно добрый у нас товарищ, и, так как произошла экстренная ситуация — животное поранилось и начало истекать кровью — было решено загрузить его в машину. Доставили его, кстати, в целости и сохранности, — рассказала Алия.

Источник: Алия Насибуллина / Instagram (деятельность запрещена на территории РФ)

А еще ветеринару приходилось лечить циркового тигра, были среди ее пациентов лев и медведь.

Подержать такого зверя за лапу можно, только пока он под наркозом Источник: Алия Насибуллина / Личный архив

— На работе мы стараемся себя максимально обезопасить, потому что некоторые животные несут особо опасные инфекции. Мы стараемся в таком случае работать в масках, перчатках и предупреждать людей. Также есть техника специальной фиксации, но некоторые животные совсем не даются — мы смотрим их только под анестезией. Бывает, что животное начинает нападать. Был случай, когда выдра укусила меня за ногу, а один раз ара прогрызла мне ухо, — поделилась врач.

«Для комфортной жизни зарплаты хватает»

Родные Алии считают, что она занимается благородным делом. Из минусов — невозможно разделить работу и отдых, потому что на враче лежит большая ответственность.

— Когда ты любишь свою работу и хочешь действительно помогать животным, ты не абстрагируешься от работы, а находишься в ней постоянно. И, естественно, ты не бросишь пациента на произвол судьбы, — считает наша собеседница.

Источник: Алия Насибуллина / Instagram (деятельность запрещена на территории РФ)

Зарплата ветеринара зависит от того, как врач себя оценивает и насколько вкладывается в свой труд.

— Если говорить о финансовой части, всегда по-разному. Но для моей комфортной жизни мне хватает зарплаты — она выше среднего, потому что я достаточно интересная личность, которая представляет редкую профессию, — улыбается специалист.

А вы знали, что хамелеоны откладывают яйца? Источник: Алия Насибуллина / Личный архив

Морские свинки — нередкий пациент Источник: Алия Насибуллина / Личный архив

Ящерица в горошек — такое не каждый день увидишь Источник: Алия Насибуллина / Личный архив

Контакту с врачом животные далеко не всегда рады Источник: Алия Насибуллина / Личный архив