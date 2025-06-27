В ярославских пабликах вирусится ролик с медведем, который вышел к людям. Что о нем известно

В Ярославских региональных пабликах на днях завирусилось видео с крупным медведя. Косолапого якобы сняли в Переславле-Залесском.
На кадрах медведь вышел к трассе и ел бощевик. Моментами он пугался звука проезжавших мимо машин и убегал обратно в лес. Правда, как только опасность отдалялась, медведь снова выходил на опушку.
Как сообщили 76.RU в Министерстве лесного хозяйства, в Переславском районе за последнюю неделю не было зарегистрировано случаев выхода дикого животного к людям. Однако подобное наблюдалось в других районах области.
«Сигналы о встречах с медведями в лесах Ярославской области поступают в Министерство регулярно. При этом заходы медведей на территории населенных пунктов случаются не часто», — уточнили в Министерстве лесного хозяйства Ярославской области.
Кроме того, там добавили, что за прошедшую неделю сообщения о встречах с медведями поступали из Ярославского, Первомайского и Любимского районов.
«В случае поступления таких обращений охотинспекторы оперативно обследуют прилегающие территории», — пояснили в Министерстве.
Ранее мы выясняли, где в Ярославской области можно встретить медведя. Список опасных территорий — смотрите по ссылке. Ранее Жители Первомайского района сфотографировали медведей. Хищники вышли на дорогу и к деревням в Кукобое.