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Животные фоторепортаж Вьются и щелкают языком: какие змеи живут в Ярославском зоопарке

Вьются и щелкают языком: какие змеи живут в Ярославском зоопарке

Фоторепортаж из зооэкзотариума

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1 комментарий

Фоторепортаж из Ярославского зоопарка

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Боязнь змей — наверное, одна из самых распространенных фобий. Но когда рептилия находится за стеклом, то на смену страху приходит интерес. Разглядывать узоры и окрасы змей — увлекательное занятие.

Символом 2025 года является змея. Поэтому фотограф 76.RU отправился в Ярославский зоопарк, чтобы подробнее узнать о некоторых рептилиях. В зооэкзотариуме обитает 18 видов змей, среди которых нет ядовитых. Некоторых из них можно брать на руки, а еще у каждой змеи есть кличка!

В фоторепортаже знакомимся с ползающими обитателями зоопарка.

Это Шелби — самка императорского удава. Змея прибыла в зоопарк в 2016 году. У всех питонов самки крупнее, чем самцы. Лучший самец — худой и маленький

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Молочная змея Кэмпбелла поражает своим необычным окрасом. Люди думали, что эти рептилии приползают к коровам и выпивают молоко прямо из вымени. Но на самом деле эти змеи — офиофаги, которые поедают себе подобных рептилий. Этого жителя зоопарка зовут — Кэмпбелл

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Мираж — представитель вида ромбического питона. Окрас этих змей довольно разнообразен: от оливкового до черного с белыми, кремовыми или золотистыми пятнами

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Полоз тонкохвостый был внесен в Красную книгу России из-за единичной находки территории возле Китайской границы. Но в Китае змеи не находятся на грани исчезновения, поэтому вид убрали из списка вымирающих

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В природе полозы тонкохвостые довольно агрессивные, но Ченьбэй, так зовут змею в зоопарке, более спокойный

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Королевский питон — одна из самых добродушных змей. Очень редко они проявляют агрессию. Интересно, что этот вид может полгода не питаться по своему желанию

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Королевского питона зовут Кирин

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Этого небольшого змея зовут Силач. В природе представители вида должны быть черно-белые, но в зоопарке особь шоколадного оттенка. У этого вида яркое пищевое поведение, то есть всё, что движется в террариуме, змея воспринимает как еду

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Пухляш — маисовый полоз. Эти змеи могут быть лысые, когда чешуя остается только на брюхе. Этот вид хорошо лазает по деревьям, но предпочитает наземный образ жизни

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Самый крупный вид змей на планете — сетчатый питон. Могут достигать 10 метров в длину, но чаще встречаются особи от 4 до 8 метров. Несмотря на то, что это агрессивное и опасное животное, в зоопарке его назвали Зябра

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Эбису — тигровый питон. Большая и опасная змея, когда не приручена к человеку. Если с ней с маленького возраста заниматься, то она не будет представлять угрозы. Разве что во время кормления она может перепутать тепло тела человека с кормом и вцепиться в руку

Источник:

Животные часто появляются на нашем сайте. В фоторепортажах мы рассказывали трогательные истории собак, ждущих новую семью в приюте, показывали фотографии ярославских животных, которые живут в зоопарке, а так же ярославцы делились своими историями, как они завели собаку.

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Змея Рептилия Зоопарк Террариум Животные
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Комментарии
1
Гость
1 час
Братские змеи
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