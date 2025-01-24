Вьются и щелкают языком: какие змеи живут в Ярославском зоопарке
Фоторепортаж из зооэкзотариума
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Боязнь змей — наверное, одна из самых распространенных фобий. Но когда рептилия находится за стеклом, то на смену страху приходит интерес. Разглядывать узоры и окрасы змей — увлекательное занятие.
Символом 2025 года является змея. Поэтому фотограф 76.RU отправился в Ярославский зоопарк, чтобы подробнее узнать о некоторых рептилиях. В зооэкзотариуме обитает 18 видов змей, среди которых нет ядовитых. Некоторых из них можно брать на руки, а еще у каждой змеи есть кличка!
В фоторепортаже знакомимся с ползающими обитателями зоопарка.
Животные часто появляются на нашем сайте. В фоторепортажах мы рассказывали трогательные истории собак, ждущих новую семью в приюте, показывали фотографии ярославских животных, которые живут в зоопарке, а так же ярославцы делились своими историями, как они завели собаку.