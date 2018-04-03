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Ревнивец раскаялся: мужчина отдаст полмиллиона за сожженный Porche Cayenne
3 апреля 2018 17:42
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Поджигатель дорогой иномарки пойдёт под суд, хоть и раскаялся в совершённом поступке. Мужчина подпалил Porche Cayenne из-за ревности.
Оказалось, что двое мужчин не поделили одну женщину. Тот, кому отдала предпочтение дама, уехал в Ярославль. Отверженный мужчина отправился вслед за ним, чтобы отомстить. Отыграться решил на дорогом автомобиле соперника: он разбил окно машины, бросил в салон тряпку, намоченную бензином, и поджёг иномарку.
— От возгорания раздался сильный хлопок, от которого разлетелись стёкла машины. Пламенем опалило лицо и волосы поджигателя. Несмотря на это, мужчина бросился наутёк, но его задержали полицейские. Мужчина свою вину признал и пообещал возместить ущерб, который оценили в пятьсот тысяч рублей, — рассказали в прокуратуре Кировского района Ярославля.
Несмотря на раскаяние и предложение о возмещении ущерба, уголовное дело направили в суд.
Фото: УМВД по ЯО
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