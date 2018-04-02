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«Попросил маму расплатиться натурой»: за что на детском празднике в Ярославле побили Дарта Вейдера
2 апреля 2018 17:37
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История с дракой между аниматором и папой на детском празднике в Ярославле обрастает неожиданными подробностями. Работники ресторана, в котором проходил день рождения мальчика, утверждают, что мужчина сам спровоцировал драку.
Драка произошла ещё 20 марта в одном из центральных кафе города. Но о ней стало известно только сейчас, когда ведущий праздника выложил фотографию — на снимке он, с огромными гематомами во всё лицо.
На празднике аниматор Василий (фамилии не называет, опасается расправы) подрался с папой именинника. Да так, что аниматор оказался в больнице с черепно-мозговой травмой. Но защитить себя пытался, поэтому как следует досталось и отцу. Оба мужчины написали заявление в полицию.
А мы позвонили в ресторан на улице Нахимсона, где всё и произошло.
— Детишки испортили реквизит, аниматор попросил за него расплатиться, но мама отказалась. Она посчитала, что в общую стоимость услуг входит порча реквизита, поскольку это дети, они могут что-то сломать. Тогда он попросил её расплатиться натурой. Мама не знала, как на это реагировать. Поэтому позвала мужа. Началась потасовка. Никто из персонала в драку не влезал, потому что сотрудники — девушки. У нас был один молодой человек, который немедленно увёл детей в игровую комнату, чтобы они не видели драки, — рассказала управляющая рестораном Ирина.
По словам Ирины, аниматора родители нанимали сами. Развлекать детишек мужчина пришёл в костюме героя «Звёздных войн» Дарта Вейдера.
— Мамы были в шоке от его костюма. Потому что он был в лосинах без нижнего белья, — говорит Ирина.
Василий категорически опровергает эту информацию.
— Костюм был взят в аренду. И хотя бы из соображений элементарных правил гигиены, я не мог быть без нижнего белья. Я могу вам поклясться, что я был в трусах, — сказал Василий.
Расплатиться натурой Василий также никому не предлагал. Мужчина утверждает: его неправильно поняли.
— Я сказал, что, если у вас нет денег, можете расплатиться натурпродуктом. Я имел в виду, к примеру, бутылочку вина. Никак не предполагал, что мои слова так извратят. Я женатый человек, зачем мне такое говорить чужой женщине? Тем более, на детском празднике, — сказал Василий.
На вопрос о том, действительно ли с аниматором приехали разбираться друзья папы, управляющая кафе ответила уклончиво.
— Да это были и не друзья папы. Даже не знаю, кто это был. Могу сказать, что сам папа мальчика тоже сильно пострадал. У него кровь текла из головы. Ресторан в этой ситуации третье лицо. Мы предоставляли только свои услуги по питанию и обслуживанию, — подытожила Ирина.
Дело осложняется тем, что в ресторане установлены странные камеры видеонаблюдения. По словам Ирины, они записывают всё в режиме онлайн, запись невозможно посмотреть потом. Сейчас в конфликте разбирается полиция.
— По факту конфликта 20 марта 2018 года в кафе на улице Нахимсона проводится проверка. От обеих сторон поступили заявления о нанесении побоев. Сотрудниками полиции устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Участники конфликта установлены. После прохождения лечения травм, получивших в ходе конфликта мужчин, будет назначено проведение судебно-медицинской экспертизы, по результатам которой принято процессуальное решение, — прокомментировали ситуацию в УМВД по Ярославской области.
Фото: Подслушано в Ярославле/Vk.com
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