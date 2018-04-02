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В Ярославле на детском празднике родители и аниматоры жестоко подрались из-за игрушек
2 апреля 2018 12:30
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Детский праздник закончился дракой между взрослыми. 20 марта в одном из кафе в центре города отмечали детский день рождения. После этого аниматор оказался в больнице с черепно-мозговой травмой, переломом орбиты глаза и трещиной в носу.
Сначала всё было весело, и вроде бы никто не жаловался. Но в конце праздника у аниматоров вышел спор с родителями именинника.
— Мама мальчика отказывалась платить всю сумму. Ей не понравилось, что моя супруга сделала детям замечание. Ребята испортили реквизит. И она попросила детей больше так не делать и вести себя хорошо. А также мы попросили доплатить за испорченный реквизит тысячу рублей. Женщина отказалась это делать и позвала мужа, — рассказывает пострадавший аниматор Василий.
Через пару минут вошёл папа именинника и, по словам Василия, набросился на него и ударил несколько раз. Началась потасовка. Василию удалось скрутить разбушевавшегося мужчину.
— У него был пистолет за поясом, его удалось выхватить нашему диджею и выбросить подальше. После потасовки мужчина сразу стал кому-то звонить. Я понял, что инцидент не закончился, и вызвал полицию, — рассказывает Василий.
Спустя несколько минут на детский праздник приехали два незваных гостя: друзья недовольного папы. Они попросили у Василия показать, что за игрушки испортили дети.
— Я повернулся к ним спиной, чтобы провести в зал, и сразу же получил удар по затылку. После этого один из них схватил меня, а другой избивал, пока я не потерял сознание. Очнулся я, когда приехала полиция. К тому моменту эти двое мужчин уже уехали, — пояснил Василий.
Аниматор попал в больницу с множественными травмами и синяками. Сегодня его выписали из больницы.
Источник 76.ru подтвердил, что инцидент произошёл из-за испорченного реквизита. Однако уточнил, что в этой истории есть и второй пострадавший — папа именинника. Мужчине досталось не меньше, чем аниматору.
— По факту конфликта 20 марта 2018 года в кафе на улице Нахимсона проводится проверка. От обеих сторон поступили заявления о нанесении побоев. Сотрудниками полиции устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Участники конфликта установлены. После прохождения лечения травм, получивших в ходе конфликта мужчин, будет назначено проведение судебно-медицинской экспертизы, по результатам которой принято процессуальное решение, — прокомментировали ситуацию в УМВД по Ярославской области.
В центре города что-то стало совсем неспокойно: недавно возле одного из торговых центров подростки избили сверстницу.
Фото: Подслушано в Ярославле/Vk.com
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