×
Открыть
Городские новости и погода в приложении 76.ru
Продажа авто, мото

Обратная связь

Город

Неправильно выгнали: прокуратура проверит колледж, который с нарушениями отчислил ученика

30 марта 2018 13:14
183 0
колледж, органы опеки, Ярославль, ученик

В одном из ярославских колледжей за неуспеваемость отчислили ученика. «Ну и правильно. Нужно учиться лучше», — скажете вы. Но не всё так просто. Администрация колледжа сделала это с нарушениями. Мальчик давно потерял родителей, и опекунство над ним оформили бабушка и дедушка. Также семью проверяют и органы опеки. Так вот администрация колледжа могла отчислить мальчика только после согласования с органами опеки. Но руководство колледжа промолчало. Кроме того, ни бабушка, ни дедушка не знали о том, что у внука проблемы с учёбой. Выяснилось всё это только после проверки прокуратуры Заволжского района.

— В отношении руководства образовательного учреждения возбуждено дело об административном правонарушении, — рассказала помощник прокурора Заволжского района Олеся Журавлёва.

Кстати, одну учительницу уже уволили после того, как она настучала мальчику по лбу ложкой.

Анна Лурье
Анна Лурье Написать письмо
Фото: Александра Савельева
Все новости дня
Продажа авто, мото
Далее: «Дверь была, как кипяток»: ярославские пожарные спасли из огня двоих человек

Новое на сайте
Увеличиваем продажи — оптимизируем бюджет

Увеличиваем продажи — оптимизируем бюджет
Зачем звонить, когда можно писать: Yota запускает линейку без минут

Зачем звонить, когда можно писать: Yota запускает линейку без минут
Три шага для рекордно долгой службы шифера

Три шага для рекордно долгой службы шифера
«Свои не обманут», или Почему ярославцы выбирают местных производителей

«Свои не обманут», или Почему ярославцы выбирают местных производителей
Греющее солнце и +19 °C: когда в Ярославль придёт тепло

Греющее солнце и +19 °C: когда в Ярославль придёт тепло

Фильм недели
27 марта
«Кролик Питер»: хроники сельской жизни
Во владения мишки-интеллектуала Падингтона ворвался дерзкий кролик в синей рубашке. Где еще можно обворовывать огород старика Макгрегора с...
Комментарии (6): Лучше бы Человека дождя бы... далее
22 марта
Tomb Raider: Лара Крофт не прощается
На без вести пропавшем британском предпринимателе Ричарде Крофте поставили крест все, кроме его дочери Лары. Она отказывается внимать доводам...
Комментарии (5): Типичнейшие гостеватые с... далее
Лучшие курсы валют
Банки в Ярославле
  покупка продажа
USD 57,28 57,54
EUR 70,65 70,92
Драгоценные металлы
  покупка продажа
Золото 2380,00 2480,00
Курсы валют ЦБ РФ на 30.03
USD 57,76 0,20
EUR 71,09 -0,24
Динамика курсов валют
Конвертор валют




Опрос
Вы посещаете ветеринара со своими питомцами?
Статистика | Все опросы
Новости партнеров
  • 76.ru в соцсетях
  • Мобильные приложения
RUgion.ru HEARST SHKULEV Digital Regional Network
Copyright © 2001-2018. ООО «Сеть городских порталов».
Увидели ошибку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter.
Порядок использования информации. Техподдержка.
Публикация материалов под меткой «На правах рекламы» и «Новости компаний» оплачена из средств рекламодателя
18+ Rambler's Top100  
Сетевое издание «76.ру» (18+). Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-70960 от 13.09.2017 г.
Учредитель: ООО «Сеть городских порталов». Редакция: ООО «Сеть городских порталов». Главный редактор: Прохорова Ольга Геннадиевна.
Адрес редакции: 150003, г. Ярославль, ул. Республиканская 3, корпус 4, офис 313, 8 (485) 259-9990 (доб. 2).
Электронный адрес редакции: 76@rugion.ru.  Сообщить новость
Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: ur@info74.ru.